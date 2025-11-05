Sampo Abp, pressmeddelande, 5 november 2025 kl 8.35 EET

Sampokoncernens resultat för januari–september 2025

Intäktstillväxten på jämförbar basis uppgick till 8 procent och koncernen uppvisade en fortsatt stark utveckling i privatkundsverksamheten och för små och medelstora företag, med en särskilt stark tillväxt inom affärsområdet Privat i Norden.

Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 17 procent till 1 121 miljoner euro tack vare en stabil intäktstillväxt och starka marginaler.

Det operativa resultatet per aktie stärktes med 14 procent som en följd av det förbättrade försäkringsresultatet.

Till följd av den starka utvecklingen och förtroendet för koncernens framtidsutsikter har styrelsen beslutat att höja tillväxtmålet för det operativa resultatet per aktie för 2024–2026 till över 9 procent per år från över 7 procent.

Rapporterat resultat per aktie stärktes med 40 procent och påverkades positivt av en nettovinst på 355 miljoner euro under det tredje kvartalet efter NOBA:s framgångsrika börsintroduktion i september.

Sampo kommer att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram på 150 miljoner euro, finansierat med kapital från försäljningen av NOBA-aktier i samband med börsintroduktionen.

Solvens II-graden landade på 172 procent inklusive upplupen utdelning och det nya återköpsprogrammet, medan den finansiella hävstången uppgick till 24,5 procent.





”Den starka och stabila tillväxten i segmenten för privatkunder samt små och medelstora företag visar att vår organiska tillväxtstrategi fungerar. Affärsområdet Privat i Norden utmärkte sig med en rekordartad bruttopremietillväxt för fjärde kvartalet i rad, denna gång med 10 procent. Det gläder mig att se att de investeringar vi gjort i vårt kunderbjudande har resulterat i en stabil förnyelsegrad och fler kunder. Mot bakgrund av den mycket fina utvecklingen har vi höjt vårt mål för det operativa resultatet per aktie och blickar mot 2026 med stor tillförsikt och ambition”, säger Sampos koncernchef Morten Thorsrud.



Nyckeltal

EURm 7–9/

2025 7–9/

2024 Förändring, % 1–9/

2025 1–9/

2024 Förändring, % Bruttopremieinkomst 2 218 2 088 6 8 461 7 718 10 Försäkringsintäkter, netto 2 303 2 137 8 6 755 6 214 9 Försäkringsresultat 392 374 5 1 121 955 17 Finansiellt resultat 549 128 328 836 573 46 Resultat före skatt 866 432 101 1 769 1 340 32 Periodens resultat 757 320 136 1 460 973 50 Operativt resultat 366 297 23 1 031 846 22 Resultat per aktie (EUR) 0,28 0,13 122 0,54 0,39 40 Operativt resultat per aktie (EUR) 0,14 0,12 16 0,38 0,34 14 7–9/

2025 7–9/

2024 Förändring 1–9/

2025 1–9/

2024 Förändring Riskprocent, % 58,1 57,5 0,6 57,9 59,5 -1,6 Omkostnadsprocent, % 24,9 25,0 -0,2 25,5 25,1 0,4 Totalkostnadsprocent, % 83,0 82,5 0,5 83,4 84,6 -1,2 Solvens II-grad (inkl. upplupen utdelning), % — — — 172 177 -5





Bruttopremieinkomst och försäkringsintäkter inkluderar förmedlingsintäkter. Bruttopremietillväxt på jämförbar basis är beräknad med konstanta valutakurser och justerad för att exkludera potentiella tekniska poster som påverkar jämförbarheten, såsom portföljöverföringar, ändrade startdatum för större avtal och förändrade redovisningsmetoder. Periodens resultat för jämförelseperioden avser periodens resultat för aktieägarna. Per aktie-siffror för jämförelseperioden är justerade för aktiespliten i februari 2025. Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.



KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Utvecklingen av den operativa verksamheten var mycket positiv även under tredje kvartalet, då vi fortsatte att implementera vår strategi för organisk tillväxt. För att återspegla den fortsatt starka utvecklingen har vi höjt vårt mål för operativt resultat per aktie för den strategiska perioden 2024–2026 till över 9 procent, och blickar mot 2026 med stor tillförsikt.

Det Sampo jag tillträdde som koncernchef för den 1 oktober, är en försäkringskoncern med fokus på privatkunder och små och medelstora företag med en unikt attraktiv verksamhetsprofil. Vår ledande position på åtta marknader i Nordeuropa ger oss betydande skalfördelar och en diversifiering som främjar både effektivitet och stabilitet. Vi bedriver huvudsakligen direktförsäkringsverksamhet utan fysisk distribution och har bemästrat konsten att erbjuda skadeförsäkringar via digitala kanaler, något som vi tror kommer att bli allt viktigare. Samtidigt ger vårt exklusiva nätverk av motorförsäkringspartner i Norden oss en enastående kundräckvidd när det gäller försäljning och service, samt unik insikt i den snabbt föränderliga fordonsteknologin. Kort sagt befinner sig Sampo i en avundsvärd position för att möta behoven hos befintliga och framtida skadeförsäkringskunder.

Strategiskt är vårt fokus att dra nytta av våra spetskompetenser för att driva organisk tillväxt med attraktiva marginaler. Våra ambitioner stöds av omfattande investeringar i digitalisering, distributionsförmåga och kundservice, vilka stärker vår kundräckvidd och konkurrenskraft. Dessa investeringar görs alltid på ett disciplinerat sätt som kombinerar förbättringar i vårt kunderbjudande med en ökad effektivitet.

Vi ser långsiktiga potentiella tillväxtmöjligheter inom hela vår verksamhet för privatkunder och små och medelstora företag, även om omfattningen av våra satsningar på dessa områden alltid anpassas efter aktuella marknadsförhållanden. Vi förväntar oss att kunna växa snabbare än marknaden inom nordiska personförsäkringar, privata egendomsförsäkringar och små och medelstora företag, samt inom digitalt sålda motor- och hemförsäkringar i Storbritannien. Tillsammans utgör dessa segment mer än hälften av vår verksamhet. Dessutom ger vår förstklassiga nordiska mobilitetsfranchise oss en ledande position där vi kan dra nytta av en potentiell normalisering av nybilsförsäljningen, samtidigt som vi ser möjligheter att utnyttja vår ökade närvaro i Danmark för att vinna nya kunder och partnerskap. Vi är Nordens största skadeförsäkringsbolag, men vi är ännu inte marknadsledande i något enskilt land, och det är något vi ser som en tydlig möjlighet.

Den stabila och breda premietillväxt vi uppnått de senaste åren visar att vår organiska tillväxtstrategi fungerar. Det tredje kvartalet var inget undantag, då vi levererade en bruttopremietillväxt på 8 procent på koncernnivå grundat i en positiv utveckling inom våra segment för privatkunder och små och medelstora företag. Affärsområdet Privat i Norden uppvisade en anmärkningsvärd ökning om 10 procent av bruttopremieinkomsten. Det var det fjärde kvartalet i rad med rekordtillväxt, drivet av en stabil förnyelsegrad och ett ökat antal kunder. Samtidigt förblir underwriting-disciplinen en viktig del av vårt DNA, då vi aktivt bromsade tillväxten inom affärsområdena Privat i Storbritannien och Industri i Norden för att säkra marginalerna.

Historiskt sett har Danmark varit vår svaga punkt men förvärvet av Topdanmark förra året har gett oss en möjlighet att adressera detta. Integrationen fortskrider i snabb takt, och under det tredje kvartalet såg vi en kraftig ökning av synergierna som innebar att vi uppnådde vårt mål för 2025 på 24 miljoner euro ett kvartal tidigare än beräknat. Eftersom ökningen tycks bero på tidsmässiga skillnader håller vi fast vid vårt synergimål på 140 miljoner euro för 2028, dock med ökad tillförsikt.

Givet det starka finansiella resultatet hittills under den strategiska perioden har vi beslutat att höja vårt mål för operativt resultat per aktie för 2024–2026 till över 9 procent från det mål på över 7 procent som vi satte 2024. Höjningen visar att vi har förtroende för vår strategi och vår förmåga att genomföra den, och blickar mot 2026 med ambition.

Vad gäller kapitalavkastning börsintroducerades den ledande europeiska konsumentbanken NOBA i slutet av september, vilket genererade cirka 150 miljoner euro i intäkter för Sampo då vi minskade vårt innehav från 20 till 15 procent. Vi kommer att använda intäkterna för att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram i linje med vår disciplinerade kapitalförvaltningsstrategi.

Sammanfattningsvis är jag glad över att kunna rapportera ett starkt resultat under mitt första kvartal som koncernchef, och jag är övertygad om att Sampo är utmärkt positionerat för att kunna fortsätta leverera även framöver.

Morten Thorsrud

Koncernchef



UTSIKTER FÖR 2025

Det tredje kvartalet präglades av en stark underliggande tillväxt och marginalutveckling, medan nyttan av gynnsamma väderförhållanden och storskadeutfall neutraliserades av ett lågt avvecklingsresultat. Dessutom drabbades Norden av stormen Amy i början av oktober, vilket medförde betydande skadekostnader, och koncernen är fortsatt exponerad för ytterligare potentiella väderrelaterade kostnader eftersom det fjärde kvartalet i hög grad är ett vinterkvartal. Därav förblir utsikterna 2025 oförändrade jämfört med de som presenterades i halvårsresultatet för 2025.

Koncernens försäkringsintäkter: 8,9–9,1 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxt på 6–9 procent jämfört med föregående år.

Koncernens försäkringsresultat: 1 425–1 525 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 8–16 procent jämfört med föregående år.

Framtidsutsikterna för 2025 är i linje med Sampos finansiella mål för 2024–2026 att leverera en totalkostnadsprocent på under 85 procent per år och en genomsnittlig tillväxt av det operativa resultatet per aktie på över 9 procent per år.



SAMPO PLC

Styrelsen





Hela delårsrapporten för januari–september 2025, investerarpresentationen och en video med koncernchef Morten Thorsrud kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result.

En telefonkonferens kommer att hållas i dag, 5 november, kl. 09.30 svensk tid. Om du vill ställa frågor kan du delta i telefonkonferensen genom att registrera dig via följande länk: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051477

Telefonkonferensen kan även följas live på www.sampo.com/result. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Antti Järvenpää

Investor Relations Specialist

tel. +358 10 516 0035

Distribution:

Media