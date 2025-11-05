Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.11.2025 klo 8.45

Sampo käynnistää 150 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Sampo kertoi vuoden 2025 puolivuosituloksen yhteydessä, että se aikoo palauttaa NOBA Bank Group AB (publ):n mahdollisesta listautumisesta saatavat varat omien osakkeiden osto-ohjelman kautta. Näin ollen Sammon hallitus on päättänyt käynnistää uuden 150 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman NOBA Bank Group AB (publ):n 26.9.2025 toteutuneesta listautumisesta saaduilla varoilla.

Sampo on edelleen sitoutunut ylläpitämään vahvaa, mutta tehokasta tasetta, ja tarkastelee ylimääräisen pääoman määrää vuosittain. Viimeisin arviointi toteutettiin elokuussa 2025.

Osto-ohjelman aikana Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 150 miljoonaa euroa ja Sammon A-osakkeita voidaan ostaa enintään 20 miljoonaa kappaletta, joka on noin 1 prosentti kaikista Sammon osakkeista, pois lukien yhtiön hallussa tällä hetkellä olevat osakkeet. Takaisinosto-ohjelma alkaa aikaisintaan 6.11.2025 ja päättyy viimeistään 30.1.2026.

Osakkeiden hankintahinnan ei tule olla korkeampi kuin takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena). Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulee olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä. Julkisessa kaupankäynnissä hankittavien osakkeiden lisäksi osakkeita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia nopeutetun tarjousmenettelyn kautta, jos sellaisia järjestetään.

Julkisessa kaupankäynnissä toteutettavat takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt Morgan Stanleyn osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta toteutetaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostoilla on tarkoitus pienentää Sammon pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Osto-ohjelma perustuu 23.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen.



