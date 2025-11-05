„Ignitis grupės“ finansinės informacijos publikavimo 2026 m. kalendorius

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia finansinės informacijos publikavimo 2026 m., įtraukiant ir visuotinių akcininkų susirinkimų, datas:
|2026 m. vasario 25 d.:
|(i) Auditorių peržiūrėtas 2025 m. integruotas metinis pranešimas kartu su užtikrinimo ataskaita tvarumo informacijai, audituotos 2025 m. finansinės ataskaitos ir siūlymas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo
(ii) 2025 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas
|2026 m. kovo 25 d.:
|Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
|2026 m. balandžio 7 d.:
|Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
|2026 m. balandžio 8 d.:
|Tikėtina teisės gauti dividendus apskaitos diena (paprastųjų vardinių akcijų)
|2026 m. gegužės 13 d.:
|2026 m. 3 mėn. tarpinis pranešimas
|2026 m. rugpjūčio 12 d.:
|2026 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas
|2026 m. rugsėjo 9 d.:
|Potencialus neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl potencialaus dividendų skyrimo už šešių mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.)
|2026 m. rugsėjo 22 d.:
|Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
|2026 m. rugsėjo 23 d.:
|Tikėtina teisės gauti dividendus apskaitos diena (paprastųjų vardinių akcijų)
|2026 m. lapkričio 11 d.:
|2026 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas
Taip pat, antrąjį 2026 m. ketvirtį, Grupė ketina publikuoti 2026–2029 m. strateginį planą.
Grupė finansinius rezultatus ketina publikuoti apie 9 val. Vilniaus / 7 val. Londono laiku aukščiau nurodytomis datomis. Paskelbus šią informaciją, Grupė rengs rezultatų pristatymus investuotojams ir analitikams. Apie kiekvieną pristatymą Grupė informuos atskiru pranešimu per vertybinių popierių biržas.
Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės gauti dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon (nuoroda, anglų k.), jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.
Grupė informuos rinkos dalyvius, esant aukščiau nurodytos informacijos pasikeitimams.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt