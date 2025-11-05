TME PHARMA POURSUIT SA NOUVELLE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ET SIGNE UNE LETTRE D'INTENTION AVEC UNE SOCIÉTÉ ALLEMANDE SPÉCIALISÉE DANS LES RESSOURCES NATURELLES

Nouvelle étape vers la diversification des investissements dans des actifs potentiellement générateurs de flux de trésorerie.

Un investissement stratégique potentiel dans des projets de retraitement durable des résidus miniers et de réhabilitation environnementale pour les métaux précieux présentant de fortes perspectives de création de valeur.

Une fois l'audit préalable mené à bien, l'opération proposée sera soumise aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.

TME Pharma réaffirme son engagement à développer ses actifs biotechnologiques et poursuit les discussions avec des partenaires potentiels.

Berlin, Allemagne, le 5 novembre 2025, 8h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), Une société de biotechnologie en phase clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec une société allemande de valorisation des ressources (« GRDC ») en vue d'une potentielle collaboration et d'un investissement. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification des investissements de TME Pharma, visant à bâtir une plateforme de valeur durable, à générer des flux de trésorerie futurs et à consolider la situation financière à long terme de la société. La transaction envisagée dans la lettre d'intention est soumise à la poursuite des négociations avec GRDC, à un audit préalable et à l'approbation des actionnaires.

Déploiement d'une stratégie d'investissement plus large

Suite à un examen stratégique, TME Pharma a annoncé en mai son intention d'étendre ses activités en combinant son expertise en biotechnologie à des investissements rentables et générateurs de flux de trésorerie. Cette évolution vise à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires et à renforcer la solidité financière de l'entreprise, tout en maintenant l'engagement principal de TME envers ses produits thérapeutiques phares, NOX-A12 et E36.

TME Pharma prévoit d'accroître le nombre et la portée de ses investissements afin d'inclure de nouvelles activités potentielles gérées par sa société mère, TME Pharma NV, et soumettra cette initiative à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire. En intégrant des activités rentables et génératrices de flux de trésorerie au niveau de la société mère, TME Pharma ambitionne de devenir un groupe générant des flux de trésorerie positifs et, à terme, de dégager des bénéfices.

À propos de GRDC

GRDC est une entreprise allemande spécialisée dans le développement durable des ressources et la réhabilitation environnementale. Par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % en Afrique du Sud, elle combine des technologies d'extraction de pointe avec les principes de l'économie circulaire pour transformer des sites miniers sous-utilisés ou abandonnés en exploitations productives et conformes aux critères ESG, générant à la fois des rendements financiers et des avantages environnementaux mesurables. Ses deux premiers projets en Afrique du Sud portent sur le recyclage des résidus métalliques historiques et la production de manganèse et de fer de qualité batterie, alimentés par des systèmes d'énergies renouvelables.

GRDC finalise actuellement son tour de table pour l'acquisition de machines d'extraction des ressources. L'entreprise prévoit un démarrage des opérations début 2026, avec un potentiel de génération de trésorerie rapide. GRDC possède d'importants actifs fonciers et vise la récupération du manganèse, du cuivre et de l'or par le retraitement des résidus, les ressources en argent devant constituer un moteur de valeur particulièrement important.

TME Pharma va maintenant lancer des procédures de vérification préalable afin d'évaluer et de valider ces projections et la valeur des actifs sous-jacents.

Objectifs de la collaboration

Grâce à ce partenariat potentiel, TME Pharma entend diversifier sa stratégie d'investissement vers d'autres secteurs innovants et axés sur les critères ESG, susceptibles de générer des revenus à court et moyen terme.

La structure de la transaction sera négociée prochainement. L'objectif de TME Pharma est de minimiser ses sorties de trésorerie et son exposition au risque, tout en se positionnant pour tirer parti du potentiel de création de valeur de GRDC. La levée de fonds actuelle de GRDC offre à TME Pharma l'opportunité d'y participer à une valorisation d'entrée attractive.

Parallèlement, les deux parties explorent une collaboration plus large. GRDC apprécie la longue expérience de TME Pharma en tant que société cotée et sa solide expertise des marchés financiers et de la gouvernance d'entreprise. Cette expérience permet à TME Pharma de soutenir le développement et la visibilité de GRDC.

Une fois les modalités de la transaction convenues et l'audit préalable mené à bien, l'investissement proposé sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, a déclaré: « Ce partenariat potentiel avec GRDC marque une nouvelle étape dans la transformation de TME Pharma en un groupe diversifié qui allie innovation scientifique et création de valeur grâce à la génération de flux de trésorerie. En déployant notre capital de manière responsable et en tirant parti de notre expérience de société cotée, nous visons à créer de nouvelles sources de valeur tout en continuant à développer nos actifs biotechnologiques au bénéfice des patients et des actionnaires. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais je suis enthousiaste quant à la manière dont nous pouvons façonner l'avenir de TME Pharma et créer ainsi de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires. »

À propos de TME Pharma

TME Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires. Ses composés phares ont été conçus pour agir sur le microenvironnement tumoral (TME) et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection tumorale contre le système immunitaire et en bloquant la réparation tumorale. Les deux principaux actifs de la société sont :

NOX-A12 ( olaptesed pegol, un aptamère L-ARN anti-CXCL12), qui est actuellement étudié (essai clinique GLORIA de phase 1/2) chez des patients atteints d'un cancer du cerveau nouvellement diagnostiqué qui ne bénéficieront pas cliniquement d'une chimiothérapie standard. La FDA américaine et le BfArM allemand ont approuvé la conception d'un essai randomisé de phase 2 dans le glioblastome, et TME Pharma a obtenu la désignation Fast Track de la FDA pour NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab pour une utilisation dans le traitement du cancer du cerveau agressif de l'adulte, le glioblastome. NOX-A12 en association avec la radiothérapie avait également précédemment reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) pour le glioblastome aux États-Unis et le gliome en Europe.





a obtenu la désignation Fast Track de la FDA pour NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab pour une utilisation dans le traitement du cancer du cerveau agressif de l'adulte, le glioblastome. NOX-A12 en association avec la radiothérapie avait également précédemment reçu la désignation de médicament orphelin (ODD) pour le glioblastome aux États-Unis et le gliome en Europe. NOX-E36 ( emapticap pegol, aptamère L-ARN inhibant CCL2 et les chimiokines apparentées), qui est en cours d'évaluation dans les maladies ophtalmiques avec un besoin élevé de thérapies bien tolérées avec un effet antifibrotique.





Sous la direction de son nouveau PDG, Diede van den Ouden, arrivé en juin 2025, l'entreprise entreprend actuellement une restructuration stratégique visant à dégager les ressources financières nécessaires à la valorisation du NOX-A12 et du NOX-E36. Ces mesures comprennent :

Lever des fonds auprès de sources alternatives (1,7 million d'euros levés en mai 2025, dont 500 000 euros auprès du nouveau PDG)

Rechercher des opportunités commerciales stables et génératrices de trésorerie pour obtenir un flux de trésorerie opérationnel positif au niveau de la société holding

Effet de levier impôt reports de pertes

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.tmepharma.com .

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est TME Étude de phase 1/2 à dose croissante de NOX-A12 en association avec la radiothérapie chez des patients atteints d'un glioblastome (cancer du cerveau) partiellement ou non réséqué et traité en première intention avec un promoteur MGMT non méthylé (résistant à la chimiothérapie standard). GLORIA évalue plus en détail la sécurité et l'efficacité de NOX-A12 dans le bras d'expansion où NOX-A12 est associé à la radiothérapie et au bévacizumab.

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est TME Étude de phase 2 ouverte à deux bras prévue par Pharma sur NOX-A12 associé au pembrolizumab et à l'irinotécan nanoliposomal /5-FU/leucovorine ou à la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique stable en microsatellites.

Clause de non-responsabilité

Les traductions de tout communiqué de presse dans des langues autres que l'anglais sont uniquement destinées à faciliter la lecture aux lecteurs non anglophones. La société s'est efforcée de fournir une traduction fidèle du texte original en anglais, mais en raison des nuances de traduction dans d'autres langues, de légères différences peuvent exister. Ce communiqué de presse contient certaines informations contenant des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de TME Pharma et sont sujets à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels différents comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents au développement de médicaments oncologiques, y compris les essais cliniques et le calendrier de mise en œuvre de TME. Capacité de l'industrie pharmaceutique à obtenir les autorisations réglementaires pour le NOX-A12 ainsi que pour tout autre candidat-médicament. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont valables à la date de la présente annonce, et TME Pharma décline toute responsabilité quant à leur mise à jour, sauf si la loi l'exige.

