Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.11.2025 klo 9.45
Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita
Sampo Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 20 484 833 yhtiön omaa A-osaketta ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 6.8.2025 julkistetulla yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla. Takaisinostot tehtiin 7.8.–31.10.2025.
Mitätöinti pienentää Sammon A-osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 0,76 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen mitätöintiä.
|A-osakkeiden määrä
|A-osakkeiden äänimäärä
|Osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä (ml. 1 000 000 B-osaketta)
|Ennen osakkeiden mitätöintiä
|2 690 238 860
|2 690 238 860
|2 691 238 860 osaketta ja 2 695 238 860 ääntä
|Osakkeiden mitätöinnin jälkeen
|2 669 754 027
|2 669 754 027
|2 670 754 027 osaketta ja
2 674 754 027 ääntä
Sampo on ostanut ja mitätöinyt 347 miljoonaa omaa osakettaan lokakuussa 2021 käynnistetyn ensimmäisen osto-ohjelmansa alusta lukien. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 12,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen vuonna 2021 aloitetun ensimmäisen osto-ohjelman alkua.
Lisätietoja omien osakkeiden osto-ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.
