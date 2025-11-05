Meddelelse nr. 20/2025: Indre værdi pr. 31. oktober 2025

|DATO
|DKK
|Seneste indre værdi
|31-10-2025
|0,74
|30-09-2025
|0,72
|31-08-2025
|0,65
|31-07-2025
|0,61
|30-06-2025
|0,64
|31-05-2025
|0,64
|30-04-2025
|0,66
|31-03-2025
|0,69
|28-02-2025
|0,73
|31-01-2025
|0,74
|31-12-2024
|0,79
Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2024.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
