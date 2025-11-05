Virtune lanserar Virtune Stablecoin Index ETP på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki och Deutsche Börse Xetra

Stockholm, den 5 november 2025 – Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE) på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki och Deutsche Börse Xetra. Produkten är tillgänglig för europeiska investerare via ett brett utbud av nätmäklare och nätbanker, inklusive Avanza, Nordnet, SAVR, Scalable Capital, Smartbroker och Finanzen Zero.

Med ett växande investerarintresse för stablecoin-ekosystemet och diversifierad exponering mot kryptomarknaden fortsätter Virtune att utöka sitt utbud av innovativa kryptoinvesteringsprodukter. Lanseringen av Virtune Stablecoin Index ETP markerar Virtunes 20:e börshandlade produkt (ETP) och ytterligare en milstolpe i Virtunes uppdrag att tillhandahålla säkra, transparenta och reglerade investeringsprodukter inom kryptomarknaden i hela Europa.

Om Virtune Stablecoin Index ETP

Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE) är en fysiskt backad börshandlad produkt som erbjuder diversifierad exponering mot de blockkedjor och kryptotillgångar som utgör infrastrukturen och rälsen för den växande användningen och tillväxten av stablecoins.

Att investera i ett index för stablecoin-ekosystemet gör det möjligt för investerare att få bred exponering mot de blockkedjor och tillgångar som driver, och förväntas driva, tillväxten av den globala stablecoin-infrastrukturen. Detta tillvägagångssätt ger diversifiering över flera ledande blockkedjeteknologier, vilket minskar koncentrationsrisken samtidigt som det fångar en bred representation av stablecoin-marknaden.

Virtune Stablecoin Index ETP är den första produkten i sitt slag i Europa, som gör det möjligt för både institutionella och privata investerare att investera tematiskt i stablecoin-sektorn genom en börshandlad produkt.

Vad är stablecoins?

En stablecoin är en digital tillgång som är utformad för att bibehålla ett stabilt värde, vanligtvis knutet till en traditionell valuta som den amerikanska dollarn eller euron. Målet är att kombinera stabiliteten hos fiatvalutor med effektiviteten hos blockkedjeteknik - vilket gör det möjligt för användare att överföra och lagra värde utan den volatilitet som präglar andra kryptotillgångar som exempelvis Bitcoin.

Stablecoins används i allt större utsträckning inte bara inom kryptovärlden, utan även inom traditionell finans - av banker, betaltjänstleverantörer, e-handelsplattformar och ett växande antal industrier världen över.

Hur drar produkten nytta av stablecoins tillväxt?

Virtune Stablecoin Index ETP är designad för att ge exponering mot tillväxten av det globala stablecoin-ekosystemet - ett av de snabbast växande områdena inom den globala finansmarknaden. Även om stablecoins i sig behåller ett fast värde, driver deras ökande användning efterfrågan på de blockkedjor och den infrastruktur som möjliggör dem.

När transaktionsvolymerna ökar, emitteras, överförs och avvecklas fler stablecoins över stora blockkedjor som exempelvis Ethereum och Solana. Produkten innehar inga faktiska stablecoins, men denna tillväxt översätts till högre nätverksaktivitet, större avgiftsintäkter och ökad nytta för de inhemska kryptotillgångar som dessa blockkedjor bygger på - vilket är dom tillgångar som ingår i indexet. Transaktioner på dessa nätverk kräver betalning av transaktionsavgifter i den inhemska kryptotillgången (t.ex. ETH på Ethereum), och en del av dessa avgifter sätts ofta ur cirkulation, vilket permanent minskar utbudet.

I takt med att stablecoins blir alltmer integrerade i globala betalningar, bankverksamhet och digital handel, stärks den underliggande infrastrukturen som stöder dem - både i tillväxt och värde. Produkten erbjuder investerare ett enkelt, säkert och reglerat sätt att få exponering mot denna växande grundpelare i den digitala ekonomin - som gynnas av stablecoins tillväxt.

Viktig produktinformation

Diversifierad exponering mot de blockkedjor och tillgångar som utgör infrastrukturen för stablecoins

Rebalanseras kvartalsvis

100% fysiskt backad av de underliggande kryptotillgångarna som förvaras hos Coinbase i cold-storage (offline)

1,95% årlig förvaltningsavgift

Handelsvalutor: SEK, EUR

Första handelsdag: 5 november 2025

Bloomberg-ticker: STABLE

ISIN: SE0026821282

WKN: A4AQH5

Börser: Nasdaq Stockholm (ticker: STABLE), Nasdaq Helsinki (ticker: STABLEE), Deutsche Börse Xetra (ticker: VRTN)



Helena Wedin, Head of ETF/ETP Services, European Markets, Nasdaq:

"Lanseringen av Virtune Stablecoin Index understryker den starka tillväxten inom ETP-segmentet och markerar en viktig milstolpe för både investerare och det bredare ekosystemet för digitala tillgångar. På Nasdaq förblir vi engagerade i att främja innovation inom en reglerad och transparent marknadsplats, och vi är glada att kunna stödja Virtune i introduktionen av dessa banbrytande produkter på Nasdaq Stockholm och Helsinki."

Om Virtune

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av 100% fysiskt backade krypto-ETP:er. Bolaget har haft en snabb tillväxt i Norden sedan noteringen av deras första krypto-ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2023.

Idag förvaltar Virtune 400 miljoner USD i tillgångar och har fått förtroendet av över 150 000 institutionella och privata investerare. Sedan starten har Virtune prioriterat investerarskydd, och företagets framgång grundar sig på dess transparenta och reglerade tillvägagångssätt samt ett starkt engagemang för innovation och utbildning av marknaden kring kryptotillgångar och ETP:er.

Christopher Kock, VD för Virtune:

”Tillväxten av stablecoins, framtidens digitala pengar, accelererar, särskilt efter att tydliga regelverk har etablerats i USA och Europa genom Genius Act och MiCA. Användningen ökar snabbt, och det finns en växande samsyn kring att stablecoins kommer att spela en central roll i hur vi gör transaktioner i framtiden. Med denna lansering vill vi möta den starka efterfrågan från investerare och erbjuda ett enkelt sätt att få exponering mot den expanderande stablecoin-ekonomin.”

Om MarketVector

MarketVector Indexes™ (MarketVector) är en reglerad benchmark-administratör baserad i Tyskland och registrerad hos BaFin. Företaget är en global ledare inom tematiska index, råvarubaserade index och index för digitala tillgångar. MarketVector samarbetar med över 26 ETP-emittenter världen över, med sammanlagt över 112 miljarder USD i förvaltat kapital.

Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:

”På MarketVector är vi stolta över att samarbeta med Virtune för att omvandla framåtblickande koncept till investerbara indexlösningar. Virtune Stablecoin Index fångar en av de mest dynamiska delarna av digitala tillgångar - den växande infrastrukturen som stödjer stablecoins och deras roll i den bredare digitala ekonomin.”

Allokering per den 4 november:

Ethereum 42,90%

XRP 23,50%

Solana 18,43%

Chainlink 6,06%

Stellar Lumen 5,75%

Aave 3,36%

För frågor, kontakta:

Christopher Kock, VD & styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

Om Virtune AB (Publ)

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.