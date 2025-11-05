Kynning af fundi fyrir markaðsaðila vegna frumvarps að fjárhagsáætlun 2026

 | Source: Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg

Á kynningarfundi Reykjavíkurborgar fyrir markaðsaðila vegna framlagningar frumvarps að fjárhagsáætlun 2026 og fimm ára áætlunar 2026 -2030 sem haldinn var 5. nóvember 2025 fóru Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs og Erik T. S. Bjarnason skrifstofustjóri áætlana og hagmála yfir meðfylgjandi kynningu.

Nánari upplýsingar veitir,
Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
halldora.karadottir@reykjavik.is

Viðhengi


Attachments

Kynning á fjárhagsáætlun 2026-2030 - fyrir fjárfesta 2025-11-05

Recommended Reading