Kynning af fundi fyrir markaðsaðila vegna frumvarps að fjárhagsáætlun 2026

Á kynningarfundi Reykjavíkurborgar fyrir markaðsaðila vegna framlagningar frumvarps að fjárhagsáætlun 2026 og fimm ára áætlunar 2026 -2030 sem haldinn var 5. nóvember 2025 fóru Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs og Erik T. S. Bjarnason skrifstofustjóri áætlana og hagmála yfir meðfylgjandi kynningu.
Nánari upplýsingar veitir,
Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
halldora.karadottir@reykjavik.is
Viðhengi