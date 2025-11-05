Sampo Oyj, pörssitiedote, 5.11.2025 klo 11.30

Sampo Oyj konvertoi ruotsalaiset talletustodistukset listatakseen A-osakkeen suoraan Nasdaq Tukholmaan

Sampo Oyj (”Sampo” tai ”Yhtiö”) julkistaa, että se tulee pyytämään Sammon A-osakkeen (”A-osake”) ruotsalaisen talletustodistusjärjestelyn (”SDR”) irtisanomista Nasdaq Tukholmassa ja jättää hakemuksen A-osakkeidensa ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa (”Listautuminen”). Kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat SDR:t poistetaan listalta ja konvertoidaan A-osakkeiksi Listautumisen yhteydessä SDR:ien ehtojen mukaisesti.

Sammon A-osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa SDR:ien kautta 22.11.2022 lähtien, ja Svenska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) on toiminut SDR:ien liikkeeseenlaskijana sekä markkinatakaajana ja likviditeetin tarjoajana. Aiemmin tänä vuonna Euroclear Sweden päätti avata uudelleen CSD-linkkinsä uusille ulkomaisille liikkeeseenlaskijoille tietyiltä lainkäyttöalueilta, mukaan lukien Suomesta, alkaen syyskuusta 2025. Nämä linkit eivät olleet käytettävissä SDR-järjestelyn aloittamisen aikaan. Tämän Euroclear Swedenin linjauksen muutoksen myötä Sammon on mahdollista tavoitella A-osakkeen suoraa listautumista Nasdaq Tukholmaan nykyisen SEB:n kanssa tehdyn SDR-järjestelyn ylläpitämisen sijaan, luodakseen yhtenäisen pohjoismaisen listautumisrakenteen, joka on yhdenmukainen sen listausten kanssa Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Kööpenhaminassa.

Sammolle ja sen osakkeenomistajille koituvat edut, samoin kuin Nasdaq Helsingin ja Nasdaq Kööpenhaminan listautumisissa, sisältävät maksimaalisen käytettävissä olevan likviditeettipoolin kasvattamisen Ruotsin markkinoilla kattamaan kaikki liikkeeseen lasketut A-osakkeet, pienemmän hinnanmuutosvälin Nasdaq Tukholmassa verrattuna SDR:eihin sovellettavaan, ja mahdollisuuden nykyisille SDR-haltijoille käyttää osakkeenomistajaoikeuksia ilman SEB:n osallistumista välittäjänä. Sammon hallitus on siksi päättänyt pyytää SDR-järjestelyn irtisanomista SEB:n kanssa ja toteuttaa sen seurauksena Listautumisen.

Muodollinen irtisanomisilmoitus SDR:ien ehtojen mukaisesti julkaistaan Svenska Dagbladetissa arvioilta 6.11.2025.

Hakemus SDR:ien poistamisesta Nasdaq Tukholmasta on suunniteltu jätettäväksi helmikuussa 2026, ja samanaikaisesti jätetään hakemus A-osakkeen kaupankäynnin aloittamisesta Nasdaq Tukholmassa.

Sampo on tänään julkaissut poikkeusasiakirjan ja Q&A-materiaalit antaakseen tietoa SDR:ien konversioprosessista ja Listautumisesta. Poikkeusasiakirja on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/rinnakkaislistaus ja Q&A löytyy osoitteesta www.sampo.com/irblog.

Tärkeät päivämäärät

Arviolta 13.2.2026 SDR:ien viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Tukholmassa Arviolta 16.2.2026 (ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tehdyt kaupat selvitetään T+3-aikataululla) A-osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Tukholmassa Arviolta 17.2.2026 SDR-konversion täsmäytyspäivä Arviolta 19.2.2026 A-osakkeiden toimitus SDR-haltijoille

Sampo pidättää oikeuden muuttaa päivämääriä tarvittaessa. Ilmoitus tällaisesta muutoksesta julkaistaan Sammon pörssitiedotteella.

