5. november 2025

Selskabsmeddelelse nummer 89/2025

Endelige udbudte mængder på auktioner over obligationer i serie 10F og 10G





Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på auktionen til refinansiering af FlexLån® pr. 1. januar 2026.

De nøjagtige vilkår for auktionerne vedrørende FlexLån® fremgår af bilag.

Realkredit Danmark skal derudover refinansiere FlexLån® med statsstøtte i serie 10A for ca. DKK 40 mio. Disse obligationer vil blive solgt onsdag den 26. november 2025 kl. 11.45. Interesserede kan rette henvendelse til RD Funding på nedennævnte telefonnummer.





Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon 45 13 20 19.

