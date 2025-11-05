























Selskabsmeddelelse nr. 55/2025



5. november 2025

Offentliggørelse af fritagelsesdokument i forbindelse med fusionen mellem Sydbank, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank

Sydbank A/S (”Sydbank”), Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (”AL”) og Vestjysk Bank A/S (“Vestjysk Bank”) offentliggjorde den 27. oktober 2025, at de havde indgået en aftale om en fusion med Sydbank som det fortsættende pengeinstitut (”Fusionen”) under navnet AL Sydbank. Der henvises til Sydbanks selskabsmeddelelse nr. 48 af 27. oktober 2025.

Sydbank har i dag offentliggjort et fritagelsesdokument ("Fritagelsesdokumentet"),

som er udarbejdet med henblik på at kunne udstede, levere og tildele nye aktier i Sydbank som fusionsvederlag i forbindelse med Fusionen, og at sådanne nye aktier kan

optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Fritagelsesdokumentet

indeholder relevante oplysninger for blandt andre aktionærerne i de tre deltagende pengeinstitutter, herunder en beskrivelse af det fortsættende pengeinstitut, AL Sydbank, samt visse risikofaktorer forbundet med Fusionen.

Fritagelsesdokumentet er udarbejdet i henhold til dansk lovgivning og er udarbejdet som et fritagelsesdokument i overensstemmelse med undtagelserne i artikel 1(4)(g) og 1(5)(f) i EU Prospektforordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektforordningen") og i overensstemmelse med kravene i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/528 (den "Delegerede Forordning"). Fritagelsesdokumentet udgør ikke et prospekt i henhold til Prospektforordningen og har ikke været genstand for kontrol eller godkendelse af Finanstilsynet som den relevante kompetente myndighed i henhold til

Prospektforordningen.

Fritagelsesdokumentet vil – med forbehold for lovmæssige begrænsninger i visse

jurisdiktioner – være tilgængeligt fra den 5. november 2025 på sydbank.dk.

I overensstemmelse med kravene i den Delegerede Forordning inkluderer

Fritagelsesdokumentet visse ikke-reviderede proforma regnskabsoplysninger

for AL Sydbank, som er udarbejdet og præsenteret alene med det formål at give en

illustrativ, estimeret og hypotetisk præsentation af AL Sydbanks aktiver, passiver,

finansielle stilling og driftsresultater, forudsat at Fusionen havde fundet sted pr. 31.

december 2024.

DENNE SELSSKABSMEDDELELSE MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, UK, CANADA, SINGAPORE, THAILAND, MEXICO ELLER SCHWEIZ, UNDTAGET SOM TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

