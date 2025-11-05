Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 43,1 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 17. til 20. november 2025.



I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.



Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan

Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2 og 3.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån

Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån

Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved 2 enkeltstående auktioner.



Fondskode DK000955094-9 er inkonverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cita/6m

Fixingmetode: 4. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000953814-2

Fondskode DK000955108-7 er inkonverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cibor/6m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000954160-9

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H og G er ratet AAA af S&P.

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter J er statsgaranterede og dermed ikke ratet.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform

Auktioner over obligationer i kapitalcenter H og G vil foregå på Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.

Auktioner over obligationer i kapitalcenter J vil foregå på Bloombergs auktionssystem AUPD.

Markedsdeltagere, der ikke allerede er oprettet til at kunne byde i dette system, bedes rette henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, forud for deltagelse i auktionerne.



Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.



For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger

For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør

Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 2. januar 2026.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to handelsdage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 2. januar 2026.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. januar 2026.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Morten Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg sker den 18. og 19. november 2025. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår

Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs

dato Bud

på Rente-

trigger LCR

kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.) Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009515363 SDO (H) RF 1 01-01-2028 Kurs - 1b DKK Tapsalg** 400 DK0009519357 SDO (H) RF 1 01-01-2029 Kurs - 1b DKK 18-11-2025 19-11-2025 11:30 11:40 6.400 DK0009524001 SDO (H) RF 1 01-01-2030 Kurs - 1b DKK Tapsalg** 400 DK0009529075 SDO (H) RF 1 01-01-2031 Kurs - 1b DKK 17-11-2025 20-11-2025 10:30 10:40 10.700 DK0009550279 SDO (H) RF 1 01-01-2036 Kurs - non-level DKK Tapsalg** 50 DK0009550865 SDO (H) IT / RF* 1 01-04-2027 Kurs - 2a DKK 17-11-2025 11:30 11:40 3.200 DK0009550949 SDO (H) RF Variabel 01-01-2029 Rente - 1b DKK 20-11-2025 11:30 11:40 15.750 DK0009551087 RO (G) RF Variabel 01-07-2028 Rente - 1b DKK 20-11-2025 13:00 13:10 4.750 DK0009550436 SDO (H) IT / RF* 1 01-01-2027 Kurs 9,06% non-level EUR 17-11-2025 13:00 13:10 115 DK0009550352 SDO (H) RF 2 01-01-2031 Kurs - non-level EUR Tapsalg** 30

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

** Tapsalg sker den 18. og 19. november 2025.



Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

Bilag 3: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter J



ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs

dato Bud

på LCR

kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.) Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009518383 SDO (J) RF 1 01-01-2027 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009518466 SDO (J) RF 1 01-01-2028 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009518540 SDO (J) RF 1 01-01-2029 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009523896 SDO (J) RF 1 01-01-2030 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009529158 SDO (J) RF 1 01-01-2031 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009533184 SDO (J) RF 1 01-01-2032 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 16 DK0009537847 SDO (J) RF 1 01-01-2033 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 17 DK0009542763 SDO (J) RF 1 01-01-2034 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 17 DK0009546830 SDO (J) RF 1 01-01-2035 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 17 DK0009550519 SDO (J) RF 1 01-01-2036 Kurs 1a DKK 17-11-2025 11:00 11:10 270

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af ud-betalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

Vedhæftet fil