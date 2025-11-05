ABC arbitrage - droits de vote au 31 octobre 2025

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date du 31 octobre 2025

Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.

Nbre total d'actions composant le capital 59 608 879 Total théorique des droits de vote 59 608 879 Total réel des droits de vote* 59 440 057

* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées

Pièce jointe