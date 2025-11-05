Invitons nos jeunes au travail™ 2025

TORONTO, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Commission des élèves du Canada (CÉC), en partenariat avec RBC, est fière de présenter la 31e édition annuelle d’Invitons nos jeunes au travail™ (INJT). Cet événement national encourage les jeunes à explorer, imaginer et diriger, tout en invitant les lieux de travail à travers le pays à aider à guider la prochaine génération. Le thème de cette année, Propulsons l'avenir, est un appel à l'action pour aider les jeunes à découvrir leur potentiel et à contribuer à l'avenir du Canada. Chaque fois que les jeunes sont invités à imaginer ce qui est possible, nous contribuons à façonner leur avenir et celui de notre nation.

“Invitons nos jeunes au travail ne consiste pas à choisir une carrière”, a déclaré Sharif Mahdy, président-directeur général de la CÉC. “Il s'agit d'être vu, soutenu et inspiré pour imaginer un nouvel avenir pour soi-même. Lorsque les jeunes ont la possibilité d'explorer qui ils sont et ce qui leur tient à cœur, ils contribuent à améliorer les communautés et les lieux de travail à travers le pays.”

INJT reste la plus importante expérience d'exploration de carrière au Canada, touchant chaque année des centaines de milliers d'élèves de 9e année. Le programme met les jeunes en contact avec des expériences du monde réel grâce à un mélange d'opportunités en personne et virtuelles, garantissant l'accès à tous, quel que soit leur lieu de résidence ou leur situation.

“Ce n'est plus le même lieu de travail ni la même main-d'œuvre que les jeunes imaginaient il y a dix ans”, a déclaré M. Mahdy. “L'économie est en pleine mutation, les parcours professionnels ne sont plus linéaires et la réussite dépend aujourd'hui autant des relations, de la capacité d'adaptation et de l'identité que des diplômes. Invitons nos jeunes au travail dote les jeunes des compétences, de la confiance et des perspectives dont ils ont besoin pour naviguer dans le monde du travail actuel, explorer leur identité, poser des questions audacieuses et se préparer pour l'avenir.”

Conscient de l'évolution du monde du travail, la CÉC a actualisé ses ressources INJT afin de mieux répondre aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Les documents mis à jour vont au-delà d'un événement d'une journée, aidant les élèves à se projeter dans divers secteurs, à partager leurs idées et à engager un dialogue constructif avec les membres du personnel enseignant et les lieux d’emploi. Fondé sur le rôle de la CÉC en tant que centre d'excellence pour l'engagement des jeunes, le programme INJT montre aux jeunes qu'ils comptent, que leur curiosité a de la valeur et que leurs idées peuvent façonner leur milieu de travail, leur communauté et le monde qui les entoure.

La CÉC invite de nouvelles entreprises et communautés partenaires à se joindre à RBC, NGen Canada, CIBC Mellon, Alliance Nouvelles voies,Travail sécuritaire NB et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour soutenir les jeunes dans leur parcours professionnel.

Pour toute question ou besoin en matière d'accessibilité, veuillez contacter la CÉC à l'adresse info@studentscommission.ca.

Commission des élèves du Canada (CÉC)

La CÉC est un organisme caritatif national intergénérationnel qui travaille avec d'autres pour faire en sorte que la voix des jeunes soit entendue et valorisée, afin que leurs idées pour s'améliorer, améliorer leurs pairs et leurs communautés soient mises en œuvre. La CÉC croit en un monde où tous les jeunes font une transition positive vers une vie adulte réussie. Invitons nos jeunes au travail™ fait partie intégrante de la mission sociale de la CÉC, soulignant l'importance de la diversité des expériences des jeunes pour façonner un avenir meilleur.