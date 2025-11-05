Couronnée par le public : découvrez la designer gagnante de la Collection Cashmere 2025

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de sa 22e édition, la Collection a une fois de plus uni la mode et la compassion en célébrant le talent des designers canadiens et la force remarquable des personnes touchées par le cancer du sein. Cette année marque un tournant important pour la campagne, avec des événements tenus à la fois à Toronto et à Montréal, élargissant ainsi la portée de la Collection et renforçant son impact à l’échelle nationale.

Depuis plus de deux décennies, la Collection Cashmere transforme le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, en de superbes créations de haute couture. Cette année, 16 des plus grands designers émergents et établis du pays ont donnés vie au thème « la Fibre du Nord », un hommage à la diversité des régions, des cultures et des perspectives qui unissent les canadiens dans leur quête communie d’un avenir sans cancer du sein.

L’édition de cette année a battu des records de participation d’un océan à l’autre, enregistrant le plus grand nombre de votes de son histoire. Antoinette Di Carlo, une designer récurrente a été couronnée gagnante de la Collection Cashmere 2025, mettant en vedette le design préféré des Canadiens. Originaire de Montréal et reconnue pour ses créations élégantes, Antoinette qui est reconnue pour l’intégration de son environnement quotidien dans ses créations, a été motivée par le désir de contribuer à une cause importante à travers sa créativité. Inspirée par les magnifiques magnolias qui fleurissent dans sa région, Antoinette a conçu avec maîtrise le look gagnant, combinant une silhouette volumineuse, des délicates touches florales et un corset structuré qui incarnent à merveille l’esthétique féminine et intemporelle de sa marque.

La campagne a été rehaussée par la présence influente de la « reine canadienne du R&B Soul », Jully Black, et de Rosalie Bonenfant, actrice et animatrice québécoise, qui se sont jointes à nous en tant que porte-parole de la Collection Cashmere 2025. Leurs histoires captivantes et leurs voix inébranlables ont amplifié le message de force et de compassion, incitant les Canadiens et Canadiennes à travers le pays à voter et à manifester leur soutien.

Chaque vote des Canadiens a fait plus que célébrer la créativité, il a eu un impact concret. Pour chaque vote, 1 $ a été remis à la Société canadienne du cancer (SCC) et à la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ), soutenant ainsi la recherche essentielle, la sensibilisation et les programmes communautaires à travers le pays (jusqu’à un maximum de 100 000 $). À ce jour, la Collection Cashmere a versé plus de 5.5 millions de dollars à ces partenaires caritatifs, contribuant à financer des initiatives qui changent vraiment des vies partout au pays.

« Chaque année, nous sommes touchés par la passion et la générosité des Canadiens, qui continuent de faire de la Collection Cashmere un véritable succès » a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « Grâce à leurs votes, nous avons non seulement célébré l’incroyable créativité de talentueux designers canadiens, mais aussi recueilli des fonds essentiels pour nous rapprocher d’un avenir sans cancer du sein. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à faire de la campagne de cette année la plus marquante à ce jour. »

Au-delà du défilé, l’équipe de Cashmere a fièrement participé à la Course à la vie CIBC, aux côtés de milliers de Canadiens, pour rendre hommage aux survivantes, soutenir les personnes actuellement atteintes du cancer du sein et recueillir des fonds essentiels pour la recherche et les soins.

« Chaque vote, chaque création et chaque geste de soutien nous rapproche d’un avenir sans cancer du sein. La Collection Cashmere est bien plus que de la mode : c’est un mouvement porteur d’espoir et de compassion qui donne aux Canadiens le pouvoir de s’unir pour le changement. Nous sommes profondément reconnaissants de ce partenariat et de l’impact qu’il continue d’avoir dans nos communautés, auprès des personnes touchées par le cancer du sein. » -Andrea Seales, présidente-directrice générale de la Société canadienne du cancer

Cette année, la Collection Cashmere a également fait une apparition à Montréal, célébrant les designers locaux et rejoignant un nouveau public au Québec, là où le papier hygiénique Cashmere est fièrement produit.

« L’édition 2025 de la Collection Cashmere à Montréal marque une étape importante dans notre mission », a déclaré Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec. « Ce partenariat nous permet de sensibiliser davantage la population québécoise, tout en soutenant la recherche et les programmes d’aide concrets pour les personnes touchées par le cancer du sein. »

Alors que la Collection Cashmere se tourne progressivement vers sa 23e édition, la marque réaffirme son engagement à célébrer la créativité canadienne tout en soutenant la sensibilisation et la recherche sur le cancer du sein. Avec chaque collection annuelle, Cashmere continue de prouver que lorsque la mode s’unit à la compassion, le résultat est particulièrement significatif.

À propos de la collection Cashmere

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l’international, est une ardente partisane de la communauté du design de mode du Canada et de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpott et bien d’autres.

Au cours des 22 dernières années, la collection Cashmere a recueilli plus de 5.5 millions de dollars pour soutenir les programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Produits Kruger inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l’engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®’ White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 3 000 employés et exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contribuant depuis longtemps à la lutte contre le cancer du sein, Produits Kruger inc. soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005, et est actuellement l’un des cinq principaux partenaires nationaux de la SCC luttant contre le cancer du sein. Produits Kruger inc. est également l’un des principaux donateurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) travaille sans relâche pour sauver et améliorer des vies. Nous recueillons des fonds afin de soutenir la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien empreint de compassion à toutes les personnes touchées par le cancer, partout au Canada et pour tous les types de cancer. Aux côtés des patients, des proches, des donateurs et des bénévoles, nous œuvrons à bâtir un avenir plus sain pour tous. Car pour vaincre le cancer, il faut l’engagement de chacun. Il faut toute une société.

La Société canadienne du cancer (SCC) est le plus important bailleur de fonds caritatif national de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Depuis son sommet à la fin des années 1980, le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes a presque diminué de moitié. Ce recul reflète l’impact de recherches porteuses de changements, qui ont permis d’améliorer le dépistage et le traitement du cancer du sein. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, car le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au pays. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC en matière de cancer du sein.

Pour plus de renseignements, visitez ici.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s’assurer que les résultats de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent au Québec. En plus de 31 ans, elle a collecté plus de 72 millions de dollars, qu’elle a investis dans la recherche de pointe et dans les programmes de soutien gratuits destinés aux patientes atteintes d’un cancer du sein et à leurs proches. Grâce à la recherche et à l’innovation, au soutien et à l’éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles restent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : accroître le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein et améliorer leur qualité de vie. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux sur Facebook , LinkedIn et Instagram.

