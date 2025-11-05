Placement privé d'actions de la Financière de Tubize

La Financière de Tubize a été informée qu'un bloc de 882.000 actions ordinaires existantes (1,98 % du capital de Financière de Tubize) a été proposé hier, après la clôture du marché Euronext Bruxelles, dans le cadre d'un placement privé (Accelerated Bookbuild).

Il s'agit du résultat d'une donation d'un actionnaire non familial à certaines associations qui ont mandaté la banque Degroof Petercam pour vendre leurs actions.