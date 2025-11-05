Private placement of Financière de Tubize aandelen

Financière de Tubize heeft vernomen dat een blok van 882.000 bestaande gewone aandelen (1,98% van het kapitaal van Financière de Tubize) gisteren, na sluiting van de Euronext Brussel-beurs, is aangeboden in het kader van een onderhandse plaatsing (Accelerated Bookbuild).
Dit is het resultaat van de schenking van een niet-familiale aandeelhouder aan enkele verenigingen die Bank Degroof Petercam hebben gemandateerd om hun aandelen te verkopen.
| Source: Financière de Tubize SA Financière de Tubize SA
