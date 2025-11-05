Stella-Jones annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d’intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« avis »). Aux termes de l’avis, Stella-Jones peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 14 novembre 2025 et se terminant le 13 novembre 2026, acheter aux fins d’annulation jusqu’à 1 500 000 actions ordinaires, soit environ 2,7 % de ses actions ordinaires en circulation. Au 31 Octobre 2025, 54 907 310 actions ordinaires de Stella-Jones étaient émises et en circulation, et 40 208 845 actions ordinaires étaient détenues par le public.

L’avis prévoit que les achats réalisés aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR ») seront effectués sur le marché libre, par l’intermédiaire de la TSX. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois terminée le 31 octobre 2025 était de 91 822 actions ordinaires et, en conséquence, conformément aux règles de la TSX, la limite quotidienne des rachats à la TSX aux termes de l’OPR sera de 22 955 actions ordinaires, soit 25 % de la moyenne quotidienne des opérations, sous réserve de certaines exceptions prescrites. Le prix que Stella-Jones paiera pour toute action ordinaire qu’elle acquerra dans le cadre de l’OPR sera le cours des actions ordinaires au moment de l’acquisition. Les achats seront effectués à la discrétion de la direction. En outre, Stella-Jones a mis en place, avec son courtier désigné, un programme d’achat automatique d’actions qui permettra, si Stella-Jones le juge souhaitable, de procéder à des rachats d’actions au cours des périodes d’interdiction d’opérations qu’elle s’impose.

Au cours de la période de 12 mois commençant le 14 novembre 2024 et se terminant le 13 novembre 2025, tel qu'approuvé par la TSX, la Société était autorisée à acheter pour annulation jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires. Au cours de la période commençant le 14 novembre 2024 et se terminant le 31 octobre 2025, la Société a acheté 1 101 732 actions ordinaires par l'intermédiaire de la TSX à un prix moyen pondéré de 74,87 $ l'action ordinaire, pour une contrepartie totale approximative de 82 489 752 $.

Le conseil d’administration de Stella-Jones est d’avis que les rachats d’actions ordinaires constituent un investissement de capitaux intéressant et responsable et sont dans l’intérêt de Stella-Jones.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, et convient de ne pas accorder une confiance excessive aux informations de nature prospective. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

