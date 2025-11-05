Stella-Jones conclut l’acquisition de Brooks Manufacturing Co.

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition précédemment annoncée des actifs de Brooks Manufacturing Co. (« Brooks »). Le prix d’achat s’est élevé à environ 140 M $ US, sujet aux ajustements du fonds de roulement.

Brooks fabrique des traverses en bois traité pour réseaux de distribution et des composants de structures de transport d’électricité à son usine située à Bellingham, dans l’état de Washington. Les ventes consolidées de Brooks pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 se sont élevées à environ 84 M $ US.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement l'équipe de Brooks au sein du réseau de Stella-Jones », a déclaré Eric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Cette acquisition renforce davantage notre position de partenaire de choix pour les sociétés de services publics et s'aligne sur nos ambitions de soutenir des infrastructures solides à travers l'Amérique du Nord. »

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne les performances futures de la Société et l'acquisition décrite aux présentes. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses, des risques et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, la conformité réglementaire et environnementale, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’il peut exister un écart important entre les résultats réels et les résultats prévus, et qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives.

