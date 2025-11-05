Stella-Jones annonce ses résultats du troisième trimestre

Ventes de 958 millions $, en hausse de 5 % par rapport au T3 2024

Résultat d'exploitation de 135 millions $, en hausse de 4 % par rapport au T3 2024

BAIIA 1 de 171 millions $, soit une marge 1 de 17,8 %, en hausse de 6 % par rapport au T3 2024

Liquidités disponibles de près de 800 millions $

Annonce d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour 2025-2026

Acquisition, après le trimestre, de Brooks, un fabricant de traverses de poteaux destinés aux sociétés de services publics

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

« Stella-Jones a enregistré une autre performance robuste au troisième trimestre, portée par une amélioration des volumes, des marges élevées, des flux de trésorerie améliorés et un bilan solide », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « L'attention continuelle que porte notre équipe à soutenir nos clients a été essentielle pour obtenir des résultats constants. Nous demeurons confiants dans la trajectoire de croissance à long terme de nos activités principales et dans notre capacité de continuer à dégager une rentabilité élevée. »

« Parallèlement à notre performance résiliente, nous avons fait progresser notre stratégie de croissance avec l'acquisition de Brooks. Cet investissement cadre avec nos priorités stratégiques, à savoir l'élargissement de notre gamme de solutions, le renforcement de notre position dans le secteur des services publics, et la création d'une plateforme plus robuste pour répondre à la demande grandissante et accélérer la croissance future. Nous restons bien capitalisés pour continuer d'investir dans nos activités et saisir de nouvelles occasions qui contribueront à la croissance à long terme, » a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les ratios et les données

par action)

Périodes de trois mois closes les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre 2025 2024 2025 2024 Ventes 958 915 2 765 2 739 Bénéfice brut1 188 188 562 586 Marge du bénéfice brut1 19,6 % 20,5 % 20,3 % 21,4 % Résultat d'exploitation 135 130 433 422 Marge d'exploitation1 14,1 % 14,2 % 15,7 % 15,4 % BAIIA1 171 162 539 518 Marge du BAIIA1 17,8 % 17,7 % 19,5 % 18,9 % Résultat net 88 80 287 267 Résultat par action (« RPA ») - de base et dilué 1,59 1,42 5,17 4,72 Au 30 septembre 2025 31 décembre 2024 Dette nette sur le BAIIA1 2,2 x 2,6 x 1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.



Résultats du troisième trimestre

Les ventes au troisième trimestre de 2025 se sont établies à 958 millions $, en hausse de 43 millions $ par rapport aux ventes de 915 millions $ réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'apport de l'acquisition de Locweld inc. (« Locweld ») de 22 millions $, ainsi que l'effet de conversion des devises de six millions $, les ventes de produits en bois traité sous pression ont progressé de 29 millions $, soit 3 %. L'augmentation des ventes de bois traité sous pression est attribuable à un accroissement des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics et de produits industriels, ainsi qu'à une hausse des prix de vente des traverses de chemin de fer et du bois d'œuvre à usage résidentiel. Ces résultats ont été en partie contrebalancés par une baisse des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Les ventes de billots et de bois d'œuvre ont reculé de 14 millions $, soit 47 %, en raison principalement d'une diminution des activités de billots.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (50 % des ventes au T3-25) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 480 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement aux ventes de 448 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2024. Si on exclut l’apport de l’acquisition de Locweld, ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de six millions $, soit 1 %, par rapport à la même période du précédent exercice. L’augmentation est attribuable à une croissance des volumes d’environ 5 %, résultant pour l'essentiel de l’obtention de nouveaux engagements contractuels, en partie contrebalancée par une baisse des prix sur le marché au comptant par rapport à la même période l’an dernier.



: Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 480 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement aux ventes de 448 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2024. Si on exclut l’apport de l’acquisition de Locweld, ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de six millions $, soit 1 %, par rapport à la même période du précédent exercice. L’augmentation est attribuable à une croissance des volumes d’environ 5 %, résultant pour l'essentiel de l’obtention de nouveaux engagements contractuels, en partie contrebalancée par une baisse des prix sur le marché au comptant par rapport à la même période l’an dernier. Traverses de chemin de fer (22 % des ventes au T3-25) : Les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de six millions $ au troisième trimestre de 2025 pour se chiffrer à 211 millions $, comparativement aux ventes de 205 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont progressé de quatre millions $, soit 2 %, en raison d’une amélioration des prix de vente. Les volumes enregistrés au cours du trimestre sont demeurés relativement stables par rapport à la même période du précédent exercice. Le recul des volumes de ventes réalisés auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1, découlant de la décision de l’un de ces exploitants de commencer à effectuer à l’interne le traitement de traverses de chemin de fer, a été largement compensé par les volumes réalisés auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1.



: Les ventes de traverses de chemin de fer ont augmenté de six millions $ au troisième trimestre de 2025 pour se chiffrer à 211 millions $, comparativement aux ventes de 205 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont progressé de quatre millions $, soit 2 %, en raison d’une amélioration des prix de vente. Les volumes enregistrés au cours du trimestre sont demeurés relativement stables par rapport à la même période du précédent exercice. Le recul des volumes de ventes réalisés auprès des exploitants de chemins de fer de catégorie 1, découlant de la décision de l’un de ces exploitants de commencer à effectuer à l’interne le traitement de traverses de chemin de fer, a été largement compensé par les volumes réalisés auprès des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1. Bois d'œuvre à usage résidentiel (21 % des ventes au T3-25) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont progressé pour atteindre 201 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 191 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Bien que la demande soit demeurée relativement inchangée par rapport à la même période l’an dernier, l’augmentation résulte d’une hausse des prix de vente. Malgré le ralentissement observé sur le marché, les prix de vente de l’exercice en cours sont demeurés relativement stables, en raison du coût moyen plus élevé des stocks acquis plus tôt dans l’année.



: Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont progressé pour atteindre 201 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 191 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Bien que la demande soit demeurée relativement inchangée par rapport à la même période l’an dernier, l’augmentation résulte d’une hausse des prix de vente. Malgré le ralentissement observé sur le marché, les prix de vente de l’exercice en cours sont demeurés relativement stables, en raison du coût moyen plus élevé des stocks acquis plus tôt dans l’année. Produits industriels (5 % des ventes au T3-25) : Les ventes de produits industriels ont augmenté de neuf millions $ pour atteindre 50 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 41 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice, portées par une hausse de la demande générée par des projets.





Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (2 % des ventes au T3-25) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont élevées à 16 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 30 millions $ effectuées lors de la même période en 2024. Le recul des ventes par rapport au troisième trimestre de 2024 s’explique en grande partie par une baisse des activités de billots.





Le bénéfice brut est demeuré stable à 188 millions $, ce qui représente une marge de 19,6 % au troisième trimestre de 2025 et de 20,5 % lors de la période correspondante du précédent exercice. Le bénéfice brut au troisième trimestre de 2025 a profité d’un accroissement des volumes, mais l’impact positif a été contrebalancé par une baisse des prix de vente, en particulier pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics, ainsi que par une hausse des coûts des intrants.

Grâce à un accroissement des volumes, le résultat d’exploitation a augmenté de cinq millions $ pour atteindre 135 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 130 millions $ lors de la même période l’an dernier. De même, le BAIIA a augmenté de neuf millions $ pour s’établir à 171 millions $ et la marge du BAIIA est demeurée robuste à 17,8 %, comparativement à 17,7 % au troisième trimestre de 2024.

Le résultat net pour le troisième trimestre de 2025 s’est élevé à 88 millions $, soit 1,59 $ par action, comparativement à un résultat net de 80 millions $, ou 1,42 $ par action, lors de la période correspondante en 2024.

Résultats des neuf premiers mois

Pour les neuf premiers mois de 2025, les ventes se sont élevées à 2 765 millions $, contre 2 739 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’apport de l’acquisition de Locweld de 40 millions $ ainsi que l’effet de conversion des devises de 53 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont reculé de 50 millions $, soit 2 %, en raison principalement d'une baisse des volumes de traverses de chemin de fer. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre, par rapport à la même période l’an dernier, est en grande partie attribuable à une diminution des activités de billots et de bois d’œuvre.

Le bénéfice brut s'est chiffré à 562 millions $, soit 20,3 % des ventes, comparativement à 586 millions $, ou 21,4 % des ventes, lors de la période correspondante l’an dernier. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 433 millions $, contre 422 millions $ un an plus tôt. Le BAIIA s'est établi à 539 millions $, ce qui représente une marge de 19,5 %, comparativement à 518 millions $, ou une marge de 18,9 %, lors de la même période l'an dernier. Le gain sur le règlement d'assurance comptabilisé au cours des neuf premiers mois de 2025 a eu pour effet d'augmenter le BAIIA de 28 millions $ et la marge du BAIIA de 1 %.

Pour les neuf premiers mois de 2025, le résultat net s’est chiffré à 287 millions $, soit 5,17 $ par action, ce qui inclut le gain avant impôts sur le règlement d’assurance de 28 millions $, comparativement à un résultat net de 267 millions $, ou 4,72 $ par action, lors de la même période en 2024.

Liquidités et ressources en capital

Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, les liquidités générées par les activités d’exploitation de 198 millions $ ont été utilisées pour financer des investissements en immobilisations d’un montant de 19 millions $, verser 37 millions $ aux actionnaires, sous la forme de dividendes et de rachats d’actions, et réduire la dette de 112 millions $.

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, la Société a racheté aux fins d’annulation 742 634 de ses actions ordinaires, pour une contrepartie de 55 millions $. Depuis le début de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR ») le 14 novembre 2024, la Société a racheté aux fins d’annulation un total de 883 133 actions ordinaires pour une contrepartie de 65 millions $.

Au 30 septembre 2025, la situation financière de la Société demeurait solide. Elle avait des liquidités disponibles de 780 millions $ et son ratio de la dette nette sur le BAIIA s’établissait à 2,2 x.

Acquisition de Brooks Manufacturing Co.

Le 30 septembre 2025, la Société a conclu une entente définitive en vue d'acquérir les actifs de Brooks Manufacturing Co. (« Brooks »), un fabricant américain de traverses en bois traité pour réseaux de distribution et de composants de structures de transport d’électricité pour environ 140 millions $ US, auxquels s’ajoutent des ajustements usuels du fonds de roulement. Les exigences relatives au délai d'attente de la notification préalable à la fusion imposées par la législation antitrust américaine ont été satisfaites au regard de cette transaction et la Société a finalisé l'acquisition le 5 novembre 2025.

Annonce d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 4 novembre 2025, la TSX a accepté l'avis d’intention de la Société de procéder à une OPR pour acheter aux fins d’annulation jusqu’à 1 500 000 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois s’échelonnant du 14 novembre 2025 au 13 novembre 2026, soit environ 2,7 % des actions ordinaires en circulation.

Dividende trimestriel

Le 4 novembre 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,31 $ par action ordinaire, payable le 19 décembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er décembre 2025. Il s'agit d'un dividende admissible.

Téléconférence

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 5 novembre 2025 à 10 h, heure normale de l'Est, (« HNE ») pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-800 990 2777 (identifiant conférence 43065). La conférence téléphonique sera accessible via une webdiffusion audio à partir du site Web de la Société à la page d’accueil de la section Relations avec les investisseurs ou ici : https://meetings.400.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting/400-700-172-835 . L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h HNE le mercredi 5 novembre 2025, jusqu'à 23 h 59 HNE, le mercredi 12 novembre 2025.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, la conformité réglementaire et environnementale, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Ressources

Relations avec les investisseurs Médias David Galison Stephanie Corrente Vice-président, Relations avec les investisseurs Directrice, communications d'entreprise Tél.: (647) 618-2709 Tél.: (514) 934-8666 dgalison@stella-jones.com communications@stella-jones.com Stella-Jones – Siège social 3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300 Saint-Laurent, Québec H4R 2J8 Tél.: (514) 934-8666





Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires du résultat net

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

Pour les périodes de trois

mois closes les 30 septembre Pour les périodes de neuf

mois closes les 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Ventes 958 915 2 765 2 739 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 32 $ (29 $ en 2024) et 9 mois - 95 $ (85 $ en 2024)) 770 727 2 203 2 153 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 4 $ (3 $ en 2024) et 9 mois - 11 $ (11 $ en 2024)) 51 53 156 156 Autres pertes, montant net 2 5 1 8 Gain sur le règlement d'assurance — — (28 ) — 823 785 2 332 2 317 Résultat d'exploitation 135 130 433 422 Charges financières 18 23 52 65 Résultat avant impôts 117 107 381 357 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles 32 24 85 84 Différés (3 ) 3 9 6 29 27 94 90 Résultat net 88 80 287 267 Résultat de base et dilué par action ordinaire 1,59 1,42 5,17 4,72





Stella-Jones Inc.

États condensés consolidés intermédiaires de la situation financière

(non audités) (en millions de dollars canadiens) Au Au 30 septembre 2025 31 décembre 2024 Actif Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 69 50 Créances 398 277 Stocks 1 563 1 759 Impôts sur le résultat à recouvrer 7 11 Autres actifs courants 51 42 2 088 2 139 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 084 1 048 Actifs au titre du droit d'utilisation 296 311 Immobilisations incorporelles 168 170 Goodwill 394 406 Instruments financiers dérivés 12 21 Autres actifs non courants 6 8 4 048 4 103 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 172 180 Impôts sur le résultat à payer 3 — Revenus différés — 17 Partie courante de la dette à long terme 24 1 Partie courante des obligations locatives 62 64 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 27 24 288 286 Passif non courant Dette à long terme 1 198 1 379 Obligations locatives 247 259 Passifs d'impôt différé 207 197 Provisions et autres passifs non courants 36 37 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 4 4 1 980 2 162 Capitaux propres Capital-actions 188 188 Surplus d’apport 4 — Résultats non distribués 1 680 1 498 Cumul des autres éléments du résultat global 196 255 2 068 1 941 4 048 4 103





Stella-Jones Inc.

Tableaux condensés consolidés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités) (en millions de dollars canadiens) Pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net 88 80 287 267 Ajustements pour Amortissements des immobilisations corporelles 14 11 41 34 Amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 17 17 51 49 Amortissements des immobilisations incorporelles 5 4 14 13 Charges financières 18 23 52 65 Charge d’impôts sur le résultat 29 27 94 90 Gain sur le règlement d'assurance — — (28 ) — Autres — 5 (10 ) 5 171 167 501 523 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances 14 70 (111 ) (68 ) Stocks 71 27 172 (14 ) Autres actifs courants (1 ) — (5 ) (6 ) Comptes créditeurs et charges à payer (4 ) (34 ) (15 ) (13 ) 80 63 41 (101 ) Intérêts versés (23 ) (25 ) (57 ) (67 ) Impôts sur le résultat payés (30 ) (19 ) (79 ) (54 ) 198 186 406 301 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif (64 ) (83 ) 14 (117 ) Produit de la dette à long terme — — — 168 Remboursement de la dette à long terme (48 ) (1 ) (143 ) (103 ) Remboursement des obligations locatives (16 ) (16 ) (49 ) (46 ) Dividendes sur les actions ordinaires (17 ) (15 ) (51 ) (47 ) Rachat d'actions ordinaires (20 ) (30 ) (55 ) (65 ) Autres 1 1 1 1 (164 ) (144 ) (283 ) (209 ) Activités d'investissement Acquisition d’entreprises (10 ) (4 ) (58 ) (4 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (19 ) (35 ) (73 ) (91 ) Produit de l’assurance des biens — — 26 10 Acquisition d'immobilisations incorporelles (2 ) (3 ) (6 ) (7 ) Autres 1 — 7 — (30 ) (42 ) (104 ) (92 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au

cours de la période 4 — 19 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 65 — 50 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 69 — 69 —



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières décrits ci-après n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La méthode utilisée par la Société pour calculer ces mesures peut différer de celles utilisées par d’autres et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières ne doivent pas être considérés comme substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent :

Croissance interne des ventes : les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change

: les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change Bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes BAIIA : le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) Dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie





Les ratios non conformes aux PCGR comprennent :

Pourcentage de croissance interne des ventes : la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante

: la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante Marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante Marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante Dette nette sur le BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois (« DDM »)





Les autres mesures financières comprennent :

Marge d’exploitation : le résultat d’exploitation divisé par les ventes de la période correspondante





La direction considère que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière, aux résultats d’exploitation et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios financiers non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières pour faciliter la comparaison de sa performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre, établir les budgets annuels, évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, à effectuer les dépenses en immobilisations nécessaires et à combler ses besoins en fonds de roulement dans le futur, ainsi que pour évaluer le rendement de la haute direction. Plus précisément :

Croissance interne des ventes et pourcentage de croissance interne des ventes : La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société.

: La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société. Bénéfice brut et marge du bénéfice brut : La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu.

: La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu. BAIIA et marge du BAIIA : La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction.

: La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction. Dette nette et dette nette sur le BAIIA : La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’effet de levier financier de la Société.





Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables des PCGR.

Rapprochement du résultat d’exploitation avec le

BAIIA (en millions $)

Périodes de trois mois closes

les 30 septembre Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Résultat d’exploitation 135 130 433 422 Dotation aux amortissements 36 32 106 96 BAIIA 171 162 539 518





Rapprochement de la dette à long terme avec la

dette nette (en millions $) Au 30 septembre 2025 Au 31 décembre 2024 Dette à long terme incluant la partie courante 1 222 1 380 Plus : Obligations locatives incluant la partie courante 309 323 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 69 50 Dette nette 1 462 1 653 BAIIA (DDM) 654 633 Dette nette sur le BAIIA 2,2 x 2,6 x



