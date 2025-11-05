Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2025

  • For 1.-3. kvartal 2025 udgjorde basisindtjening før nedskrivninger 395,5 mio. kr., hvilket er 116,3 mio. kr. mindre end for samme periode sidste år.
  • Nedgangen i indtjeningen skyldes faldet i renteniveauet.
  • Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 1.117,0 mio. kr. Det er et fald på 2,3 % i forhold til samme periode sidste år.
  • Udgifter til personale og administration udgjorde 701,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,0 %.
  • Nedskrivninger på udlån m.v. udgjorde 5,5 mio. kr.
  • Beholdningsresultatet udgjorde 54,1 mio. kr., hvoraf en del kommer fra salget af aktier i bankens datacentral.
  • Periodens resultat før skat udgjorde 444,1 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 17,5 % p.a.
  • Periodens resultat udgjorde 335,0 mio. kr. svarende til 97 kr. pr. aktie.
  • Ledelsen anser periodens basisindtjening og resultat for tilfredsstillende.
  • Kapitalprocenten udgjorde 23,2 og det samlede kapitalkrav 14,9 %.
  • Forventningerne til bankens resultat efter skat for 2025 opjusteres fra intervallet 250–350 mio. kr. til intervallet 375-425 mio. kr.

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2025

