Taiga amorce les livraisons internationales de la motoneige électrique Nomad 2026, présentant des améliorations de performance et de logiciel





MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec la production lancée plus tôt ce trimestre, Taiga a débuté les livraisons internationales de sa motoneige électrique Nomad 2026, marquant une autre étape clé dans le plan de croissance stratégique de l’entreprise.

Le tout dernier modèle Nomad introduit d’importantes améliorations tant au niveau du matériel que du logiciel, dont plusieurs qui seront également offertes aux propriétaires actuels de véhicules Taiga via des mises à jour à distance. Nomad est désormais disponible en Amérique du Nord, en Europe et maintenant en Asie.

Personnalisation de conduite de nouvelle génération

La Nomad 2026 introduit les nouveaux modes de conduite personnalisés, permettant aux utilisateurs de configurer le profil de réponse de l’accélérateur directement depuis l’application mobile Taiga. Qu’il s’agisse de réduire la performance pour les débutants, d’assurer des paramètres uniformes pour les opérations de flotte ou d’affiner l’accélération selon les préférences individuelles, les conducteurs disposent désormais d’un contrôle accru sur leur expérience de conduite.

Les administrateurs peuvent restreindre l’accès à certains modes de conduite, et l’ajout de clés numériques partageables facilite la gestion des accès pour d’autres utilisateurs — une flexibilité accrue pour les familles, les amis et les flottes.





Groupe motopropulseur et transmission améliorés

Au cœur de la Nomad se trouve la toute nouvelle génération de groupe motopropulseur électrique de Taiga, conçue à partir d’une feuille blanche et entièrement développée à l’interne pour atteindre la plus haute densité énergétique de l’industrie.

La nouvelle unité motrice intégrée combine un moteur IPM et un onduleur dans un format compact, avec un algorithme de contrôle entièrement repensé offrant une puissance d’une précision et d’une réactivité exceptionnelles, même dans les conditions hivernales les plus extrêmes.

Grâce à un processus de fabrication automatisé de pointe, Taiga a introduit un bobinage de stator optimisé qui améliore l’efficacité thermique de plus de 15 %, prolongeant la durée de puissance maximale et augmentant le rendement à haute vitesse.

Un nouveau bloc-batterie doté d’une technologie de panneaux de refroidissement fusionnés assure une meilleure uniformité de température et une puissance continue accrue, permettant un préchauffement plus rapide et une stabilité thermique supérieure sans risque de surchauffe.

En collaboration avec DuPont, Taiga a développé de nouveaux patins intégrant des inserts Vespel® ultra-résistants, prolongeant la durée de vie et augmentant l’autonomie dans des conditions de faible lubrification.





Un nouveau chapitre dans la trajectoire d’électrification de Taiga

« La Nomad a toujours représenté l’essence même de ce que Taiga incarne : l’aventure durable et performante, peu importe les conditions », a déclaré Paul Achard, cofondateur et ingénieur en chef de Taiga Motors. « Cette nouvelle génération repousse non seulement les limites de la performance et de l’efficacité, mais elle offre également aux pilotes un contrôle, une flexibilité et une connexion à leur véhicule sans précédent. »

Contact presse

Chloe Beaulieu- chloe.beaulieu@taigamotors.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb426cc7-63f8-4bf9-8dd9-33941ce76640/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b7b231-7895-47d5-ad0f-bd1db8d2a492/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05055fec-58e0-4ebf-b0aa-cd7b51ada38c/fr