Falco entame un large programme d'exploration dans le Camp Noranda

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V: FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle lancera une initiative d'exploration majeure sur ses importantes propriétés situées dans le camp minier de renommée mondiale de Noranda (le « Camp Noranda »), dans la région de l'Abitibi, au Québec, en commençant par un levé de gradiométrie gravimétrique aéroporté (« GGA ») (le « Levé ») au cours du mois prochain. Le Levé, une première pour la région, sera utilisé pour identifier de nouveaux gisements de type sulfures massifs volcanogènes (« SMV ») près de la surface. Falco est le plus grand détenteur de claims dans le Camp Noranda, où plus de 19,0 millions d’onces d'or équivalent ont été extraites par le passé.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a commenté : « Bien que le Projet Horne 5 demeure la priorité absolue de la Société, Falco est unique parmi ses pairs, car peu, voire aucune, société d'exploration aurifère ne détient une position aussi importante dans un camp minier de calibre mondial. Grâce à cette technologie d'exploration moderne, nous croyons que ce levé offre une occasion sans précédent de générer de nouvelles découvertes, au sein du Camp Noranda. L'échelle du Camp Noranda et la prévalence de formations géologiques favorables à la minéralisation de type SMV étaient historiquement submergeant pour les opérateurs précédents. En combinant cette nouvelle approche d'exploration avec notre compilation exhaustive de données historiques, le potentiel d'identifier davantage de gisements de type SMV en périphérie du complexe du Projet Horne 5 est très convaincant. »

Le Levé sera réalisé par Xcalibur MPH (Canada) Ltée à l’aide de son système Falcon, connu sous le nom de FALCON AGG par avion, doté d’une grille haute densité avec un espacement de 100 mètres, offrant une résolution exceptionnelle pour une cartographie détaillée. Le Levé survolera 280 km2 couvrant ainsi la majeure partie des terrains de la Société, y compris le Camp Noranda, qui comprend 13 anciens sites miniers d’or et de métaux de base (voir figure ci-dessous).





Les levés AGG (gradiométrie gravimétrique aéroportée) mesurent le changement de densité entre la roche encaissante plus légère et la minéralisation sulfurée plus dense. Ce contraste de densité marqué devrait être clairement identifié par le Levé. Il est important de noter que la majorité des unités rhyolitiques n'a pas encore été testée en raison de l'échelle de la propriété. Combiné au contraste de haute densité et aux profondeurs peu profondes attendues de la minéralisation, le Levé offrira une opportunité sans précédent d'identifier de nouvelles cibles de type SMV dans le Camp Noranda.

Les résultats du Levé sont attendus pour analyse en décembre 2025 et viendront compléter la compilation numérique à l'échelle du camp minier et la réinterprétation géologique des données historiques. L'intégration de données topographiques de haute précision issues du levé LIDAR géré par le gouvernement aidera à définir les contrôles structuraux associés à la répartition de la minéralisation à haute teneur. Par conséquent, la Société définira des cibles d'exploration prioritaires sur les sites d'exploration existants (“brownfield”), avec des forages potentiels qui seront déterminés en fonction du mérite des cibles identifiées.

L’octroi d’options d’achat d’actions

Le conseil d’administration de la Société a approuvé l’octroi d’options d’achat d’actions incitatives (les « Options ») aux employés clés, dirigeants, conseillers spéciaux et administrateurs, visant à acquérir jusqu’à un maximum combiné de 9 950 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »). Les Options sont assujetties à une période d’acquisition des droits de trois ans et un terme de cinq ans. Les Options sont exerçables au prix de 0,33 $ par Action ordinaire, soit le cours de clôture des Actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX le 4 novembre 2025.

Personne qualifiée

L’information scientifique et technique relative à ce communiqué a été examinée et approuvée par M. François Goulet, géologue consultant indépendant. Il est géologue professionnel agréé au Québec.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 63 000 hectares de terrains dans le Camp Noranda, ce qui représente 63 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation d’environ 16,0 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes comme « prévoit », « s’attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait », « va », « budget », « programmé », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe », « croit », ou des variantes, y compris leurs formes négatives, de ces termes et expressions qui font référence à certaines actions, certains événements ou certains résultats qui pourraient, devraient ou seront susceptibles de se produire ou d’être réalisés. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs spécifiques incluent, sans toutefois s’y limiter, les énoncés portant sur: le calendrier, la portée et les résultats prévus du Levé; la capacité du Levé et des compilations connexes à identifier de nouvelles cibles de type SMV dans le Camp Noranda; l’intégration prévue des données topographiques de haute précision issues du levé LIDAR géré par le gouvernement. Ces énoncés sont valides à la date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans ses autres documents d’information publique déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses relatives à ce qui précède. Bien que la Société estime que les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se réaliseront. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs qu’elle formule ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs.

