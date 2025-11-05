STMicroelectronics : Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, interviendra lors de la conférence investisseurs Morgan Stanley

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, interviendra lors de la conférence investisseurs Morgan Stanley

Genève, le 5 novembre 2025 - Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE : STM), interviendra lors de la 25ème conférence européenne Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications, qui se tiendra à Barcelone, le mercredi 12 novembre 2025 à 11 heures.

Une retransmission en direct (en mode écoute uniquement) de la conférence sera accessible sur le site internet de ST à l’adresse https://investors.st.com, et sera disponible jusqu’au 26 novembre 2025.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

