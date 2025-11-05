Tabnine lance une IA agentique conçue pour l’entreprise, alimentée par son moteur Enterprise Context Engine

TEL AVIV, Israël, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, créateur du tout premier assistant de codage basé sur l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui le lancement de Tabnine Agentic, une avancée majeure dans le développement de logiciels d’entreprise qui permet aux équipes de livrer plus rapidement tout en conservant un contrôle total sur leur code et leur contexte.

S’appuyant sur les capacités fondamentales déjà reconnues de Tabnine, Tabnine Agentic marque une nouvelle étape dans l’évolution du développement assisté par IA : des partenaires de codage autonomes capables de réaliser des flux de travail complets, et non plus seulement des suggestions ou des complétions de code, le tout en conformité avec les normes et les politiques de sécurité propres à chaque organisation.

Alimentés par l’Enterprise Context Engine (moteur contextuel d’entreprise) de Tabnine, les Org-Native Agents (agents natifs de l’organisation) de Tabnine comprennent les référentiels, les outils et les politiques de chaque organisation afin de planifier, d’exécuter et de valider des tâches de développement en plusieurs étapes, notamment la refactorisation, le débogage et la documentation, le tout dans l’environnement contrôlé de l’organisation.

« Une IA fiable ne consiste pas à former des modèles plus grands, mais à les ancrer dans un contexte réel », a déclaré Eran Yahav, directeur technique de Tabnine. « Nos agents Org-Native, optimisés par le moteur Enterprise Context Engine, sont spécialement conçus pour les entreprises et établissent la norme pour la prochaine phase de l’IA. Ils ne se concentreront pas uniquement sur la fourniture plus rapide d’un plus grand nombre de codes, mais aussi sur l’obtention d’un retour sur investissement mesurable et d’une gouvernance sans compromis. »

Une récente étude du MIT/BCG a révélé que 95 % des initiatives d’IA des entreprises ne parviennent pas à générer un retour sur investissement, non pas à cause des modèles d’IA eux-mêmes, mais en raison d’une intégration défaillante avec les systèmes existants. Si les outils d’IA génériques fonctionnent pour les particuliers, ils « peinent à s’imposer dans les entreprises, car ils ne parviennent pas à apprendre des flux de travail ni à s’y adapter », rapporte Fortune.

Tabnine Agentic comble cette lacune grâce à son moteur Enterprise Context Engine, qui intègre tout, des normes de codage aux fichiers source et journaux, en passant par les systèmes de tickets, et plus encore. Avec ce moteur au cœur de leur fonctionnement, les agents Org-Native Agents de Tabnine exécutent des flux de travail de codage complets de manière sécurisée et contextuelle.

Contrairement aux outils qui s’appuient uniquement sur des données d’entraînement statiques, les agents de Tabnine peuvent également utiliser des systèmes et des outils externes, s’adaptant instantanément aux nouvelles bases de code et politiques sans nécessiter de réentraînement ou de redéploiement. Le moteur combine des techniques de recherche vectorielle, graphique et agentique pour interpréter les relations entre les bases de code, les outils et les tickets, permettant ainsi aux agents Org-Native de Tabnine de raisonner à travers des flux de travail en plusieurs étapes avec précision et conscience du contexte.

Avantages pour les entreprises

Cette intégration profonde avec l’écosystème existant de chaque organisation permet à Tabnine Agentic d’offrir des capacités adaptées aux besoins des grandes entreprises souhaitant déployer l’IA générative de manière responsable et évolutive via :

Adaptabilité : l’IA de Tabnine étant fondée sur le contexte organisationnel en temps réel plutôt que sur des données d’entraînement statiques, elle s’adapte automatiquement aux nouvelles bases de code et politiques, sans nécessiter de réentraînement ni de redéploiement.

: l’IA de Tabnine étant fondée sur le contexte organisationnel en temps réel plutôt que sur des données d’entraînement statiques, elle s’adapte automatiquement aux nouvelles bases de code et politiques, sans nécessiter de réentraînement ni de redéploiement. Autonomie : les agents planifient, agissent et itèrent à travers les workflows de codage, libérant ainsi les développeurs qui peuvent se concentrer sur la conception et la résolution de problèmes à plus forte valeur ajoutée.

: les agents planifient, agissent et itèrent à travers les workflows de codage, libérant ainsi les développeurs qui peuvent se concentrer sur la conception et la résolution de problèmes à plus forte valeur ajoutée. Gouvernance : les contrôles centralisés garantissent la supervision des autorisations, de l’utilisation et du contexte, favorisant ainsi l’auditabilité et la conformité.

: les contrôles centralisés garantissent la supervision des autorisations, de l’utilisation et du contexte, favorisant ainsi l’auditabilité et la conformité. Intelligence contextuelle : une connaissance approfondie des référentiels internes, des systèmes de tickets et des directives de codage permet d’obtenir des résultats précis et pertinents par rapport au contexte.

: une connaissance approfondie des référentiels internes, des systèmes de tickets et des directives de codage permet d’obtenir des résultats précis et pertinents par rapport au contexte. Flexibilité de déploiement : disponible via SaaS, VPC privé, sur site ou déploiements air-gapped, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes des entreprises.





Un modèle de tarification unique

Avec Tabnine Agentic, Tabnine établit également une nouvelle norme en matière d’équité et de transparence dans la tarification de l’IA. Les agents Tabnine sont basés sur une tarification simple à l’usage, sans majorations cachées, offrant clarté et prévisibilité aux responsables informatiques des entreprises.

Contrairement aux autres modèles de tarification du secteur, Tabnine n’est pas un intermédiaire qui facture un supplément pour l’utilisation du LLM. Au lieu de cela, les clients choisissent leur LLM et paient pour son utilisation, assortie d’un modeste abonnement mensuel à la plateforme. Lorsqu’un LLM est utilisé via Tabnine, la facturation se fait en mode « pass-through », avec seulement de faibles frais de gestion. Comme le moteur Enterprise Context Engine de Tabnine optimise l’efficacité de la consommation des LLM, ces économies sont directement répercutées sur les clients.

Ce modèle de tarification permet « aux entreprises de garder le contrôle grâce à des quotas personnalisables par équipe ou par société, et de conserver le contrôle total de leurs LLM, de leurs flux de travail et de leurs environnements », a souligné Eran.

À propos de Tabnine

Tabnine aide les développeurs et les entreprises à accélérer et sécuriser le développement logiciel à l’aide de l’IA générative. Comptant plus d’un million d’utilisateurs mensuels et des déploiements dans des milliers d’organisations, l’assistant de codage IA privé, ouvert et sécurisé de Tabnine s’intègre parfaitement à chaque étape du cycle de vie du développement. Tabnine bénéficie de la confiance des principales équipes d’ingénieurs pour accélérer le développement, améliorer la qualité du code et garantir un contrôle total sur l’adoption de l’IA.

