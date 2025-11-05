Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 5.11.2025 klo 16.30
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129373/6/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 436 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 1232 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 368 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 4 EUR
(13): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 4 EUR
(14): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4 EUR
(15): Volyymi: 218 Yksikköhinta: 4 EUR
(16): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(17): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 4 EUR
(18): Volyymi: 218 Yksikköhinta: 4 EUR
(19): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 4 EUR
(20): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 4 EUR
(21): Volyymi: 434 Yksikköhinta: 4 EUR
(22): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 4 EUR
(23): Volyymi: 546 Yksikköhinta: 4 EUR
(24): Volyymi: 573 Yksikköhinta: 4 EUR
(25): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(26): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(27): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(28): Volyymi: 415 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(29): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(30): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(31): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(32): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(35): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 4 EUR
(36): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(37): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(38): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 4 EUR
(39): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(40): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(41): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 4 EUR
(42): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 4 EUR
(43): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4 EUR
(44): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 4 EUR
(45): Volyymi: 3682 Yksikköhinta: 4 EUR
(46): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4 EUR
(47): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4 EUR
(48): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4 EUR
(49): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4 EUR
(50): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 4 EUR
(51): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 4 EUR
(52): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 4 EUR
(53): Volyymi: 271 Yksikköhinta: 4 EUR
(54): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 4 EUR
(55): Volyymi: 3038 Yksikköhinta: 4 EUR
(56): Volyymi: 915 Yksikköhinta: 4 EUR
(57): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 4 EUR
(58): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4 EUR
(59): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4 EUR
(60): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 4 EUR
(61): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 4 EUR
(62): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4 EUR
(63): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 4 EUR
(64): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 4 EUR
(65): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(66): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(67): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(68): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4 EUR
(69): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(70): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 4 EUR
(71): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(72): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 4 EUR
(73): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(74): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(75): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (75):
Volyymi: 22097 Keskihinta: 4.00077 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 250 Keskihinta: 4 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: SGMU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 750 Keskihinta: 4 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 259 Keskihinta: 4.00421 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: MESI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 4.01 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 487 Keskihinta: 4.01 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: GSEI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(2): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 4.01 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 442 Keskihinta: 4.0081 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: EBLX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 250 Keskihinta: 4 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4.01 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 510 Keskihinta: 4.01 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 626 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 606 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 704 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 753 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 532 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 393 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 681 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 818 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 4.02 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (12):
Volyymi: 5522 Keskihinta: 4.00008 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 250 Keskihinta: 4 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(2): Volyymi: 392 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(3): Volyymi: 542 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(4): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(7): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(8): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(9): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(10): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4 EUR
(13): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(14): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(15): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(16): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(18): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(19): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(20): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(21): Volyymi: 165 Yksikköhinta: 4 EUR
(22): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(23): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(24): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 4 EUR
(25): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(26): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(27): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(28): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(29): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(30): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(31): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(32): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(35): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(36): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(37): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(38): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(39): Volyymi: 426 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(40): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(41): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(42): Volyymi: 418 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(43): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(44): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(45): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(46): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(47): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(48): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(49): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(50): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(51): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(52): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(53): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(54): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(55): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(56): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(57): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(58): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(59): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(60): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(61): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(62): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(63): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(64): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(65): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(66): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(67): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(68): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(69): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(70): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(71): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(72): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(73): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(74): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(75): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(76): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(77): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(78): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(79): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(80): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(81): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(82): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(83): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(84): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(85): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(86): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(87): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(88): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(89): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(90): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(91): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (91):
Volyymi: 6470 Keskihinta: 4.00596 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 191 Keskihinta: 4 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(2): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(3): Volyymi: 337 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 323 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(8): Volyymi: 338 Yksikköhinta: 4.01 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 2319 Keskihinta: 4.00408 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-03
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 4.005 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 649 Keskihinta: 4.0044 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.