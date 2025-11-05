Axi annonce le renouvellement de son partenariat avec la star de Manchester City et international anglais, John Stones

SYDNEY, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, leader dans le trading de devises et de CFD en ligne, a annoncé la poursuite de sa collaboration avec John Stones, star de Manchester City et international anglais. Ambassadeur mondial de la marque Axi depuis le début de la saison 2023/2024, John Stones continuera à jouer un rôle clé dans la représentation de la marque à l’échelle internationale.

Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec notre ambassadeur de marque, John Stones. John incarne la mentalité de gagnant et la quête d’excellence qui nous inspirent. Sa volonté de repousser les limites reflète notre propre engagement à innover et à atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes impatients de bâtir sur le succès des deux dernières années et de célébrer ensemble encore plus de réussites. »

Avec John Stones en tant qu’ambassadeur mondial et grâce à ses partenariats avec trois grands clubs de football, Axi continue de consolider sa position d’acteur clé dans le domaine du sponsoring sportif. En plus de sa collaboration avec M. Stones, Axi est également partenaire officiel de trading en ligne des huit fois champions de Premier League, Manchester City, ainsi que de Manchester City Women, du club brésilien Esporte Clube Bahia, et du club espagnol Girona FC, dont Axi est le partenaire officiel de trading en ligne pour la région LATAM.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Promu par AxiTrader LLC. Les produits dérivés de gré à gré comportent un risque élevé de perte en capital.