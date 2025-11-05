Air Canada ouvre un nouveau Café à l’aéroport international de Vancouver

Ce quatrième Café Air Canada s’ajoute au réseau croissant de salons de la Société proposant des plats à emporter

Un design inspiré par l’aviation et la beauté naturelle de Vancouver

Un espace haut de gamme pouvant accueillir 52 clients et offrant un cadre bien pensé pour manger, travailler et se ressourcer avant un vol



MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continuant d’investir dans l’amélioration de l’expérience de ses salons, Air Canada a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son quatrième Café Air Canada, qui proposera des produits à emporter ainsi qu’une expérience haut de gamme à l’aéroport international de Vancouver (YVR).

Situé dans l’aérogare des vols intérieurs entre les portes C46 et C47, le nouveau Café s’inspire de la beauté naturelle de Vancouver, de sa diversité culturelle et de son lien profond avec la terre. Il offre aux clients admissibles un espace confortable, d’inspiration locale, où ils peuvent se détendre et se ressourcer, et choisir un repas préparé à emporter avec eux dans l’avion pour goûter à la cuisine locale.

D’une superficie d’environ 138 mètres carrés (2 142 pieds carrés), le Café Air Canada conjugue saveurs locales et commodités bien pensées. Il propose une sélection minutieuse de plats typiques de Vancouver, des barres Nanaimo aux bouchées d’influence asiatique, ainsi qu’une variété de boissons en libre-service.

La conception du Café est axée sur la productivité et invite les voyageurs à rester connectés dans le confort, leur offrant notamment une prise électrique à chaque place. Les clients admissibles peuvent accéder facilement au Café en balayant leur carte d’accès à bord aux portes automatisées.

« Ce nouvel espace a pour but d’offrir aux clients un mélange judicieux de commodités modernes et d’ambiance chaleureuse, tout en célébrant la beauté et l’esprit de Vancouver, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale – Produits et Services, d’Air Canada. Nous espérons que le Café Air Canada deviendra un lieu de prédilection où nos clients pourront se détendre et se ressourcer, ce qui rendra leur temps passé à l’aéroport de Vancouver encore plus agréable. »

Le menu se veut un hommage culinaire à Vancouver, une ville façonnée par sa diversité, sa créativité et son lien profond avec le terroir. Mettant en vedette des produits saisonniers et des ingrédients locaux, la sélection donne une vraie identité locale à chaque plat.

Le Café présente également une série remarquable de quatre œuvres originales de l’artiste sino-canadien vancouvérois Scott Sueme, dont les compositions audacieuses mêlent formes abstraites, symboles et texte, pour évoquer les thèmes de la nature, de l’identité et de l’appartenance. La série raconte l’histoire de son créateur en tant qu’artiste de rue et témoigne de la volonté d’Air Canada de célébrer la créativité et la culture qui définissent la côte ouest.

« Collaborer au concept de Vancouver pour ce nouveau Café Air Canada a été un véritable moment fort pour nous, a déclaré Par Bain, directeur des services d’accueil chez Smart Design à Vancouver, la société qui a conçu le Café. Avec des éléments de design comme le plafond, inspiré d’un fuselage, et les courbes naturelles, nous avons créé un espace qui trouve l’équilibre entre la précision et les formes organiques, reflétant le caractère unique de Vancouver et la géométrie de l’aviation. »

« Nous sommes ravis d’accueillir le Café Air Canada à l’aéroport international de Vancouver, a déclaré Benedict Ma, directeur de l’expérience de détail des passagers à l’aéroport international de Vancouver. Il enrichit notre offre de salons et propose aux passagers une nouvelle option pour se restaurer, se détendre et se ressourcer. La sélection de saveurs locales et d’ingrédients de la cuisine du monde proposée par le Café est à l’image de notre territoire et permet d’offrir à nos clients une expérience unique à Vancouver, tout en offrant aux passagers la possibilité de profiter de ce que notre ville a de mieux à offrir, ici même à l’aéroport. »

Caractéristiques du Café Air Canada à l’aéroport international de Vancouver

Offre de nourriture et de boissons sélectionnées avec soin

Mets à emporter comprenant du gruau sans cuisson au matcha et au chocolat blanc d’inspiration japonaise, des beignets de Lee’s Donuts, un incontournable de Vancouver, des nems vietnamiens (rouleaux de printemps au porc et aux légumes) faits maison et des burgers coréens au poulet croustillant

Sélection de mets répondant à divers types de régimes, avec étiquettes indiquant clairement les ingrédients et allergènes qu’on peut consulter au moyen d’un code QR, gage de l’engagement continu d’Air Canada à l’égard de l’inclusivité et du bien-être des clients

Grand éventail de boissons, y compris de la bière artisanale locale et de l’eau pétillante alcoolisée de la brasserie Persephone Brewing de Vancouver, du café azoté infusé à froid en fût ainsi que des boissons végétales (avoine, amande ou soya)



Commodités et espace

Capacité de 52 clients dans un espace haut de gamme d’environ 138 mètres carrés (2 142 pieds carrés)

Places assises conçues pour favoriser la productivité et zones de travail avec comptoirs surélevés

Prise électrique à chaque place comprenant des ports USB-C dotés de la puissance nécessaire pour recharger un ordinateur portatif



Design emblématique

Créé en collaboration avec le cabinet de design vancouvérois Smart Design, le Café conjugue des références subtiles à l’aviation à des éléments inspirés par le paysage naturel caractéristique de la ville

Série d’œuvres d’art de l’artiste vancouvérois Scott Sueme

Magnifique plafond inspiré d’un fuselage et rendant hommage à l’aviation

Luminaires inspirés des roches des rivières, et conçus par le studio de design et de luminaires décoratifs de Vancouver A-N-D Light

Droit d’accès au Café Air Canada

Le Café Air Canada à l’aéroport international de Vancouver est ouvert aux clients d’Air Canada détenteurs d’un billet en Classe affaires, aux membres de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K ou Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold et aux titulaires d’une carte Aéroplan prestige comarquée.

Les Cafés Air Canada sont présents à l’aéroport international Toronto Pearson, à l’aéroport Billy Bishop de Toronto en collaboration avec Aspire, à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et maintenant, à l’aéroport international de Vancouver.

Rehaussement de l’expérience aux aéroports

Air Canada continue de moderniser et d’agrandir son réseau de salons, en mettant l’accent sur le service à la clientèle, la commodité et le confort. D’ici la fin de 2025, la Société aura ajouté plus de 500 places supplémentaires dans ses salons du monde entier, offrant ainsi plus d’espace et de commodités aux voyageurs. Cette expansion s’inscrit dans le prolongement des récentes améliorations apportées aux salons, qui se caractérisent par un design rehaussé, des sièges modernes et un meilleur accès aux prises électriques à certains emplacements.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d92a8624-680e-4062-9b1f-e70dfac3d438/fr