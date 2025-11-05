Anerkennung der Piadina Romagnola g.g.A. in Brasilien

BERLIN, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Historische Anerkennung für das Nationalbrot der Romagna: Das INPI (Brasilianisches Nationales Institut für gewerbliches Eigentum) hat die „Piadina Romagnola“ offiziell als geschützte geografische Angabe anerkannt. Das Produkt, das nach Angaben des Ismea/Qualivita-Berichts 2024 allein mehr als 50 % des Gesamtwerts des g.U./g.g.A.-Backwarensektors ausmacht, ist damit ab sofort vor Fälschungen geschützt.

„Diese Anerkennung“, erklärt Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A., „ist eine Qualitätsgarantie für die Verbraucher in Übersee und ein wichtiger Meilenstein für den italienischen Export. Letztes Jahr hat unsere Piadina Romagnola die kollektive Markeneintragung in Japan erhalten. Die Anerkennung in Brasilien stellt jedoch einen Quantensprung für unser Produkt dar, da es sich um die erste ausländische geschützte geografische Angabe handelt, die jemals von der südamerikanischen Behörde anerkannt wurde. Bisher wurden 112 g.g.A.-Siegel anerkannt, die mit Ausnahme der Piadina alle national sind.“

Mit der Anerkennung in Japan und Brasilien ist die Kampagne für die Piadina Romagnola g.g.A. jedoch längst nicht abgeschlossen. Der Schutz und die Förderung des Produkts werden auch in anderen Ländern fortgesetzt und seine Präsenz in Europa, vor allem in Deutschland, gefestigt. Hier hat das Konsortium ein umfassendes Informations- und Kommunikationsprojekt gestartet, das von der Europäischen Union kofinanziert wird. Während man sich im Ausland um die formale Anerkennung der geschützten geografischen Angabe bemüht, stellt sich auf dem europäischen Markt eine andere, eher subtile Herausforderung: die Bekanntheit der Piadina Romagnola g.g.A. zu steigern und sie den Verbrauchern näher zu bringen, damit sie ihren Ursprung, ihre Tradition und ihren kulturellen Wert verstehen.

Das Projekt „Choose the European Friendship“ zielt darauf ab, die Piadina Romagnola g.g.A. bei den deutschen Verbrauchern bekannt zu machen und für sie zu werben. Das im Jahr 2023 gestartete dreijährige Programm umfasste eine Reihe von Kommunikationsmaßnahmen, die sowohl auf die breite Öffentlichkeit als auch auf die Industrie abzielten: Messen, Workshops, B2B-Treffen, Werbung in Fachpublikationen, Influencer-Marketing und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Bis zum Ende des Projekts (28. Februar 2026) sollen rund 55 Millionen Verbraucher im Alter zwischen 25 und 54 Jahren erreicht werden.

Informationen über das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Bekanntheit der Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und ihrer Variante Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot nach Rimineser Art) zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und den Referenztext für die Herstellung der Piadina nach dem traditionellen Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums haben dazu geführt, dass die geschützte geografische Angabe (g.g.A.) am 24. Oktober 2014 anerkannt wurde. Im Konsortium sind derzeit 12 Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region Romagna vertreten, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kioske repräsentieren. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese Unternehmen.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des Autors und müssen nicht zwangsläufig mit den Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) übereinstimmen. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

