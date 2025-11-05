Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 5.11.2025

Aspo OyjPörssitiedote5.11.2025  
     
     
Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 5.11.2025   
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä5.11.2025   
PörssikauppaOsto   
OsakelajiASPO   
Osakemäärä2 000osaketta  
Keskihinta/ osake             6,7097EUR  
Kokonaishinta13 419,40EUR  
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.11.2025   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 768 kpl.   
     
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)  
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun   
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.   
     
     
Aspo Oyj:n puolesta    
     
Nordea Pankki Oyj    
     
     
Sami HuttunenIlari Isomäki   
     
Lisätietoja:    
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
     
     
www.aspo.fi    
     


