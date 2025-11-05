NEURONES : + 5,1% de croissance organique au 3e trimestre 2025

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. 3e trimestre 2025 Nanterre, le 5 novembre 2025 (après Bourse)

+ 5,1% de croissance organique au 3e trimestre 2025

(non audités, en millions d’euros) 2024 2025 croissance dont organique Chiffre d’affaires 3e trimestre 196,7 207,9 + 5,7% + 5,1% Cumul à fin septembre 599,1 632,2 + 5,5% + 4,7%

Réalisations

Dans un marché français en repli, NEURONES a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre, dans la continuité du début de l’année.

La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d’ITSM (Service Now) et du Business Process Management.

Le turn-over reste, quant à lui, à un niveau bas.

A 9,6% du chiffre d’affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre. Sur les neuf premiers mois, il s’établit à 8,4% *.

Perspectives

Compte tenu de l’amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 850 M€ et un résultat opérationnel d’au moins 8% pour l’ensemble de l’exercice.

* non audité et après 0,9 % de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 7 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03



jpbrutin@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net



Pièce jointe