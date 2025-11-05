NEURONES : + 5,1% de croissance organique au 3e trimestre 2025

INFORMATION PRESSE
Rubrique : C.A. 3e trimestre 2025 Nanterre, le 5 novembre 2025 (après Bourse)
+ 5,1% de croissance organique au 3e trimestre 2025
|(non audités, en millions d’euros)
|2024
|2025
|croissance
|dont organique
|Chiffre d’affaires 3e trimestre
|196,7
|207,9
|+ 5,7%
|+ 5,1%
|Cumul à fin septembre
|599,1
|632,2
|+ 5,5%
|+ 4,7%
Réalisations
Dans un marché français en repli, NEURONES a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre, dans la continuité du début de l’année.
La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d’ITSM (Service Now) et du Business Process Management.
Le turn-over reste, quant à lui, à un niveau bas.
A 9,6% du chiffre d’affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre. Sur les neuf premiers mois, il s’établit à 8,4% *.
Perspectives
Compte tenu de l’amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 850 M€ et un résultat opérationnel d’au moins 8% pour l’ensemble de l’exercice.
* non audité et après 0,9 % de charges liées aux actions gratuites.
A propos de NEURONES
Avec 7 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.
Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME
www.neurones.net
|Relations Presse :
O’Connection
Julia PHILIPPE-BRUTIN
Tél. : 06 03 63 06 03
jpbrutin@oconnection.fr
NEURONES
Matthieu VAUTIER
Tél. : 01 41 37 41 37
rp@neurones.net
|Relations Investisseurs :
NEURONES
Paul-César BONNEL
Tél. : 01 41 37 41 37
investisseurs@neurones.net
