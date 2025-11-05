VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 31 octobre 2025

VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 octobre 2025
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 5 novembre 2025

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 171 958 275

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		187 846 678Passage au porteur de 235 387 titres assortis d’un droit de vote double
 Attribution définitive de 103 419 actions ordinaires gratuites

 		Entre le 3 et le 30 octobre 2025

 

Le 10 octobre 2025

 		187 722 356

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

