WINFARM : Croissance de +5,1% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2025.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 5 novembre 2025





Croissance de +5,1% du chiffre d’affaires

au 30 septembre 2025

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 et en cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025.

En M€, non audité T3 2024 T3 2025 VAR 9 mois 2024 9 mois 2025 VAR AgroFourniture 30,1 31,2 +3,8% 92,8 96,4 +3,9% AgroProduction 4,3 3,9 -9,9% 10,6 12,1 +13,9% Autres1 0,7 0,9 +27,7% 1,7 2,1 +17,2% TOTAL 35,1 36,0 +2,6% 105,1 110,5 +5,1%

Au 3è trimestre 2025, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,0 M€, en hausse de +2,6% par rapport au 3è trimestre 2024. Ce sixième trimestre consécutif de croissance porte le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2025 à 110,5 M€, en hausse de +5,1% à période comparable en 2024.

Cette performance traduit une évolution contrastée du chiffre d’affaires. L’activité historique AgroFourniture affiche un nouveau trimestre de croissance solide tandis que l’AgroProduction marque une pause temporaire après plusieurs trimestres de forte croissance à deux chiffres de l’activité.

Au 3è trimestre 2025, le chiffre d’affaires de l’activité AgroFourniture, commercialisée sous la marque Vital Concept, s’élève à 31,2 M€, en hausse de +3,8%. Cette croissance s’explique essentiellement par une progression de 9% de la gamme nutrition, représentant 37% du chiffre d’affaires du pôle, tandis que d’autres gammes telles que les « semences fourragères et couverts végétaux » contribuent également positivement à cette performance.

La filiale BTN de Haas acquise en 2021, continue de bénéficier de la montée en puissance des produits à marque Vital Concept, plus contributifs à la marge du Groupe. L’extension de son périmètre géographique à la Belgique, en plus des Pays-Bas, conjuguée à la forte activité du canal web, soutient également la croissance des ventes de la filiale qui atteint +18% sur le trimestre.

Le marché équin continue lui aussi d’afficher une progression soutenue avec une hausse du chiffre d’affaires du +11% sur le trimestre, portée par la gamme nutrition (représentant 63% du chiffre d’affaires de l’activité).

Kabelis (ex-Paysages) renoue avec la croissance (+1% sur le trimestre) augurant d’une meilleure orientation de l’activité sur la fin de l’exercice.

L’activité AgroProduction enregistre un repli des ventes dans un contexte de base de comparaison élevée, avec une performance exceptionnelle enregistrée au 3è trimestre 2024. Cette évolution ponctuelle ne remet pas en cause la trajectoire de croissance solide de l’exercice, avec une progression cumulée des ventes de +14% à fin septembre 2025. Les perspectives du 4è trimestre s'annoncent encourageantes.

Les ventes Agroconseil, sous la marque Agritech, sont en légère progression.

Le chiffre d’affaires d’Au Pré ! poursuit sa progression régulière trimestre après trimestre, avec une hausse soutenue au 3è trimestre 2025 par rapport au 2è trimestre 2025 (+9%) et au 1er trimestre 2025 (+49%) illustrant la tendance haussière progressive qui devrait se poursuivre sur le 4è trimestre 2025.

Confirmation des objectifs 2025

Ces performances satisfaisantes permettent à WINFARM de confirmer en 2025, le cap d’une croissance rentable, adossée à une amélioration de son EBITDA par rapport à 2024.

Comme annoncé, WINFARM poursuivra ses mesures d’optimisation des coûts, lesquelles seront associées à une stricte discipline d’investissements et une gestion rigoureuse du BFR visant progressivement à réduire l’endettement du Groupe.

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0)6 07 30 93 72

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com







Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com









1 Chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient

Pièce jointe