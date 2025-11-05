L’avion Bombardier Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde, reçoit la certification de type de Transports Canada





L’avion Global 8000 (1) établit la norme de référence pour l’industrie en dépassant la cible initiale d’altitude en cabine, maintenant confirmée à 2 691 pi à 41 000 pi, ce qui en fait la plus basse altitude pour un avion civil de série

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’avion Global 8000(1), le jet d’affaires le plus rapide du monde, a reçu la certification de type de Transports Canada, ce qui ouvre la voie pour son entrée en service cette année. La certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) suivra, conformément aux exigences de livraison.

Cette réalisation marque la plus récente d’une série d’exploits pour l’avion d’affaires Global 8000 de Bombardier, qui a franchi le mur du son en cours d’essais, effectué son vol inaugural en mai et récemment annoncé une nouvelle vitesse maximale de Mach 0,95. L’avion a également obtenu sa certification de type avec une nouvelle norme de référence pour l’industrie en matière d’altitude en cabine, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude, la meilleure de tout avion d’affaires de série.

« Bombardier a travaillé de manière rigoureuse et collaborative avec Transports Canada pour la certification de l’avion Global 8000. Cela marque un tournant pour Bombardier, nos clients et toute l’industrie de l’aviation d’affaires – renforçant la position de l’avion Global 8000 comme chef de file incontesté qui établit une nouvelle norme », a affirmé Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits de Bombardier. « Cette étape marquante témoigne avec force du talent exceptionnel et du dévouement de nos équipes d’ingénierie, d’essais et de production. Elle démontre leur profonde expertise et leur engagement inébranlable – des qualités intégrées dans l’ADN de Bombardier et qui sont au cœur de tout ce que nous faisons pour nos précieux clients. »

Avec la plus basse altitude en cabine de l’aviation d’affaires, à 2 691 pieds, les clients auront l’impression d’être au sommet du Burj Khalifa alors qu’ils volent à 41 000 pieds. Cette altitude en cabine considérablement réduite minimise le stress physiologique généralement associé aux voyages en haute altitude, permettant aux passagers d’arriver à destination frais et dispos, prêts à performer. Lorsque cette caractéristique est jumelée au système Pũr Air de Bombardier (équipé de la filtration HEPA et de l’élimination des COV) et au système d’éclairage circadien Soleil, l’avion créé un environnement qui combat activement le décalage horaire et améliore le bien-être global. Avec son intérieur luxueux, son vol en douceur emblématique et ses performances inégalées, l’avion Global 8000 est le choix évident pour les propriétaires et exploitants avisés qui privilégient la vitesse, le confort, la commodité et la productivité.

Outre son confort et son altitude en cabine phare de l’industrie, l’avion Global 8000 est également un chef de file des performances. En plus d’atteindre une vitesse maximale sans pareille de Mach 0,95, l’avion Bombardier Global 8000 pourra également transporter des clients plus loin et plus vite que tout autre jet d’affaires à quatre zones concurrent dans l’industrie.

L’avion Global 8000 est également le seul jet d’affaires à quatre zones à offrir une distance franchissable de 8 000 NM, ce qui permet d’assurer sans escale un plus grand nombre de liaisons que jamais. Outre ses capacités long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, assure à ses clients l’accès à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

À l’intérieur, l’avion Global 8000 place également la barre très haut sur le plan du luxe et du confort. Cet avion d’affaires révolutionnaire offrira un confort exceptionnel, proposant quatre véritables zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. Cet avion d’affaires unique offrira également l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, ainsi que la cabine la plus saine et l’altitude en cabine la plus basse de l’industrie, afin de maximiser le confort et la productivité des passagers durant tous leurs voyages.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication..

(1) L’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025; la certification par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est en cours. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global, Global 8000, Soleil et Pũr Air sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

