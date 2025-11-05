Sýn hf.: Afkoma Sýnar hf. á þriðja ársfjórðungi ársins 2025

Krefjandi ársfjórðungur en viðsnúningur í farvatninu
Árshlutareikningur samstæðu Sýnar hf. fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2025 var samþykktur á stjórnarfundi þann 5. nóvember 2025.
Heildartekjur á þriðja ársfjórðungi lækkuðu um 1,6% milli ára og námu 5.182 m.kr. á 3F 2025 samanborið við 5.266 m.kr. á sama tímabili 2024. Samdráttur milli tímabila skýrist að mestu af einskiptisáhrifum af yfirfærslu viðskiptavina í nýtt vöruframboð á haustmánuðum, sem hafði neikvæð áhrif á tekjur af sjónvarpsáskriftum og heimatengingum um samtals 90 m.kr. Þá voru bókfærðar tekjur vegna fjölmiðlastyrks, að fjárhæð 124 m.kr. á sama tímabili í fyrra, en engar slíkar tekjur komu á þessu tímabili. Hefði ekki komið til þessara liða hefðu heildartekjur vaxið milli ára. Þá voru tekjur vegna auglýsingasölu og hlutaneti (IoT) undir væntingum.
Rekstrarhagnaður (EBIT) á 3F nam 7 m.kr., samanborið við 199 m.kr. á fyrra ári. Samdrátt milli ára má helst rekja til ofangreindra tekjuáhrifa auk þess sem einskiptis launakostnaður á tímabilinu jókst um 60 m.kr. í tengslum við aukna markaðssókn og endurmörkun félagsins. Þá jókst annar rekstrarkostnaður jafnframt vegna þessa. Félagið gerir ráð fyrir viðsnúningi í rekstrarhagnaði á fjórða ársfjórðungi.
EBITDAaL var stöðugt milli ára og nam 821 m.kr. á 3F, samanborið við 823 m.kr. á sama tímabili í fyrra. Fjárfestingar í rekstri voru þó nokkuð hærri og námu 999 m.kr. og EBITDAaL að frádregnum fjárfestingum því neikvætt og nam -178 m.kr. á ársfjórðungnum samanborið við -237 m.kr. á sama tímabili í fyrra.
Tap eftir skatta nam 239 m.kr. á 3F 2025 samanborið við 17 m.kr. hagnað á sama tímabili 2024 en á samanburðartímabili var hagnaður eftir skatta af aflagðri starfsemi Endor samtals 125 m.kr..
Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri:
„Þriðji ársfjórðungur var krefjandi, en við sjáum nú merki um viðsnúning. Samningurinn við Nova um framsal 4G- og 5G-dreifikerfa til Sendafélagsins er lykilskref sem lækkar fjárfestingaþörf, bætir nýtingu innviða og styrkir sjóðstreymi.
Tekjur og EBIT hafa dregist saman á þriðja ársfjórðungi en EBITDAaL er í jafnvægi og rekstrargrundvöllurinn að styrkjast. Við höldum áfram að aðlaga okkur að breyttu rekstrarumhverfi með því að einfalda starfsemina, bæta þjónustu, nýta tækifæri og mæta áskorunum sem felast í hraðri tækniþróun og breyttum neysluvenjum. Samhliða er unnið að endurskoðun á rekstrarmódeli fjölmiðla.“
Fjárhagsdagatal:
- Afkoma 4F og ársuppgjör 2026 26. febrúar 2026
- Aðalfundur 26. mars 2026
Frekari upplýsingar
- Ekki verður haldin fjárfestafundur til að kynna uppgjör 3. ársfjórðungs. Næsti fjárfestafundur verður haldinn 27. febrúar 2026 í kjölfar birtingar ársuppgjörs 2025.
- Tekið er á móti fyrirspurnum í gegnum netfangið fjarfestatengsl@syn.is.
- Nánari upplýsingar má nálgast á síðu fjárfestatengsla Sýnar á https://syn.is/fjarfestatengsl og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.
Viðhengi
- Sýn hf. Samstæðuárshlutareikningur 3F 2025
- Sýn hf. Viðauki Fjárhagstölur 3F 2025
- Sýn hf. Fréttatilkynning 3F 2025