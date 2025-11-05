Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2025

5 novembre 2025

Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions auto-détenues privées de droit de vote Nombre de droits de vote théoriques [1] Nombre de droits de vote exerçables 31/01/2025 2 660 056 599 2 835 000 3 172 669 760 3 169 834 760 28/02/2025 2 660 056 599 3 055 955 3 172 495 644 3 169 439 689 31/03/2025 2 660 056 599 3 028 955 3 173 078 086 3 170 049 131 30/04/2025 2 660 056 599 1 541 848 3 177 421 164 3 175 879 316 31/05/2025 2 660 056 599 1 676 848 3 179 973 369 3 178 296 521 30/06/2025 2 660 056 599 1 456 848 3 180 452 886 3 178 996 038 31/07/2025 2 660 056 599 1 456 848 3 180 373 161 3 178 916 313 31/08/2025 2 660 056 599 1 504 348 3 180 273 144 3 178 768 796 30/09/2025 2 660 056 599 1 456 848 3 180 201 913 3 178 745 065 31/10/2025 2 660 056 599 1 506 848 3 180 132 248 3 178 625 400

[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.

