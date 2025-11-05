BPCE : Résultats 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2025

Paris, le 5 novembre 2025

Résultat net au T3-25 : + 24 %

CHIFFRES CLÉS1 T3-25 : Hausse du PNB de 9 % YoY, à 6,4 Md€, portée par le développement de tous les métiers RBE en progression de 22 % reflétant la très bonne maîtrise des charges Coefficient d’exploitation2 en forte baisse, à 63,3 %, - 4,6 pp YoY Résultat net2 de 1,1 Md€, + 24 % YoY 9M-25 : PNB de 19 Md€, + 10 % YoY ; RBE en hausse de 22 % ; Coefficient d’exploitation2 à 65,9 % en baisse de 4 pp YoY Résultat net3 de 3 Md€, + 13 % YoY, + 19 % hors surtaxe exceptionnelle Niveaux de solvabilité et de liquidité très élevés : Ratio CET1 en croissance à 16,4 %4 et LCR à 148 %5 à fin septembre 2025

MÉTIERS BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE Progression des revenus de 13 % au 9M-25 et de 15 % au T3-25 sur un an, soutenue par la bonne dynamique commerciale et le rebond de la marge nette d’intérêt ; solide développement des fonds de commerce des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne avec 630 000 nouveaux clients6 Financement des territoires : production de crédits immobiliers du T3-25 en hausse de 35 %

Hausse des dépôts 7 de 13 Md€ sur un an, atteignant 704 Md€ à fin septembre 2025

Assurance : collecte brute 8 de 12,1 Md€ en assurance vie au 9M-25 ; hausse des primes de 11 % en assurance non-vie YoY

Solutions et Expertises financières : hausse des revenus de 31 % au 9M-25 YoY intégrant BPCE Equipment Solutions depuis le 1 er mars 2025 ; activité très dynamique en crédit à la consommation, en leasing et en affacturage

Digital et Payments : progression du PNB de 8 % au 9M-25 YoY avec un développement commercial soutenu dans les paiements et des revenus en hausse de 12 % pour Oney Bank GLOBAL FINANCIAL SERVICES PNB en hausse de 7 % au 9M-25 et de 4 % au T3-25 YoY à change constant ; revenus dans la Banque de grande clientèle en progression de 10 % au 9M-25 à change constant ; collecte nette élevée de 23 Md€ dans la Gestion d’actifs au 9M-25 Banque de grande clientèle : PNB à 3,7 Md€ au 9M-25 soutenu par le fort développement des activités de Global Markets, + 17 % YoY, dont 12 % en Equity et + 18 % en Fixed-Income ; stabilité du PNB pour Global Finance, avec une activité dynamique pour Real Assets

Gestion d’actifs et de fortune : progression de 8 % YoY des actifs sous gestion moyens de Natixis IM, atteignant 1 301 Md€ à fin septembre 2025 ; collecte nette de 1 Md€ au T3-25 et de 23 Md€ au 9M-25, soutenue notamment par les expertises Solutions ainsi que Fixed-Income de Loomis Sayles et DNCA ; PNB de 2,6 Md€ au 9M-25, en hausse de 2 % YoY à change constant

P&L / Capital4 Coefficient d’exploitation2 à 63,3 % au T3-25 et à 65,9 % au 9M-25, en amélioration significative de respectivement 4,6 pp et 4,0 pp sur un an grâce à une très bonne maîtrise des charges tout en poursuivant les investissements Politique de provisionnement prudente et coût du risque en légère hausse à la mesure de l’empreinte du groupe dans l’économie française : 587 M€ au T3-25, soit 27 pb et également 27 pb au 9M-25 Solidité financière : ratio de CET1 en croissance à 16,4 %4 à fin septembre 2025 ; réserves de liquidité de 303 Md€

Accélération du développement européen du Groupe BPCE / Innovation financière Projet d’acquisition de novobanco, 4ème banque du Portugal : signature le 1er août de la documentation juridique avec Lone Star pour 75 % du capital ; signature le 29 octobre de la documentation juridique avec l’Etat et le Fonds de Résolution portugais pour 25 % du capital, permettant à BPCE de devenir actionnaire à 100 % de la banque. Finalisation de l’acquisition prévue au S1-269 Soutien de la souveraineté française et européenne : émission du premier European Defence Bond visant à financer l’industrie de la défense pour 750 M€ ; appui à Bpifrance pour la structuration et la distribution d’un fonds défense investi principalement dans des entreprises non-cotées, accessible à des épargnants individuels Succès de la première émission obligataire de type RT1 et Tier 2 de BPCE Assurances sur le marché de capitaux

1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2Coefficient d’exploitation sous-jacent 3Part du groupe 4 Estimation à fin septembre 2025, 5 Moyenne des LCR de fin de mois du T3-25 6 630 000 nouveaux clients actifs depuis le début de l’année 7 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance 8Hors traité de réassurance avec CNP Assurances 9Sous réserve d’obtention des autorisations réglementaires usuelles

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Les résultats du troisième trimestre 2025 illustrent la très bonne performance des métiers du Groupe BPCE. La forte hausse du Produit Net Bancaire, à + 9 %, s'accompagne d'une excellente maîtrise des charges permettant au groupe d'enregistrer un coefficient d'exploitation sous-jacent historiquement bas à 63,3 % et un résultat net de 1,1 milliard d'euros, en progression de 24 %.

La progression de 15 % ce trimestre des revenus des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne illustre une nouvelle fois l'efficacité de notre modèle coopératif, fondé sur une connaissance approfondie des territoires et une forte proximité avec nos clients. Les métiers de Natixis affichent des résultats solides, avec de bonnes performances de la Banque de grande clientèle et une contribution positive de la gestion d'actifs.

Notre projet européen se poursuit avec la signature d’un accord avec les autorités publiques portugaises en vue de devenir actionnaire à 100 % de novobanco. Nous avons également marqué notre engagement dans le secteur de la Défense avec le lancement du premier European Defence Bond et mis en place un partenariat avec Bpifrance pour faciliter l'accès des particuliers à l'investissement non-coté. BPCE Assurances a par ailleurs affirmé ses ambitions de développement en réalisant sa première émission publique de dette subordonnée.

Je tiens à remercier chaleureusement nos 100 000 collaborateurs dont l’engagement a permis de conjuguer ces dynamiques stratégiques, commerciales et financières au bénéfice de nos clients, de nos sociétaires et du développement territorial. »

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 30 septembre 2025, arrêtés par le directoire du 4 novembre 2025, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Eric Fougère, du 5 novembre 2025.

Les données 2024 ont été retraitées en pro forma (voir en annexe, le passage des données publiées aux données pro forma).

Groupe BPCE

M€1 ​ T3-25​ T3-24​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ 9M-24​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 6 410 5 892 9 % 19 029 17 271 10 % Frais de gestion ​ (4 157) (4 041) 3 % (12 819) (12 200) 5 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 253 1 851 22 % 6 211 5 071 22 % Coût du risque ​ (587) (523) 12 % (1 796) (1 465) 23 % Résultat avant impôt 1 682 1 336 26 % 4 469 3 694 21 % Impôts sur le résultat ​ (515) (388) 33 % (1 454) (1 031) 41 % Résultat net (part du Groupe)​ 1 146 925 24 % 2 957 2 607 13 % Surtaxe exceptionnelle (32) ns (138) ns Résultat net (part du Groupe)

hors surtaxe exceptionnelle 1 178 925 27 % 3 095 2 607 19 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​2 63,3 % 67,9 % (4,6) pp 65,9 % 69,9 % (4,0) pp

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part du groupe) 2 Le coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 18 et 26

Groupe BPCE

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T3-25 par rapport au T3-24 et pour le 9M-25 par rapport au 9M-24.

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 410 millions d’euros est en hausse de 9 %, au T3-25, et en hausse de

10 % à 19 029 millions d’euros au 9M-25, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 439 millions d’euros, en hausse de 15 % sur un an au T3-25 et 12 773 millions d’euros, en hausse de 13 % sur un an au 9M-25.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent de solides performances commerciales avec 630 000 nouveaux clients depuis le début de l’année. La marge nette d’intérêt est en hausse de 21 % au 9M-25 sur un an pour les deux réseaux et le niveau de commission enregistre une progression de 4 % pour les deux réseaux.

Le pôle Solutions et Expertises Financières voit ses revenus progresser de respectivement 39 % et 31 % au T3-25 et 9M-25 sur un an, portés notamment par les métiers des services aux particuliers et aux entreprises.

Le pôle Assurance bénéficie de la très bonne dynamique de l’ensemble de ses métiers et enregistre des revenus en hausse portés par BPCE Assurance qui bénéficie d’une bonne dynamique sur l’assurance vie avec 12,1 Md€ de collecte brute 1 et par CEGC.

L’activité est dynamique pour le pôle Digital & Payments.

Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus en hausse de 1 % au T3-25, à 2 004 millions d’euros et de 6 % au

9M-25, à 6 216 millions d’euros. Les variations des revenus à change constant sont respectivement de + 4 % et de + 7 %.

Au T3-25, les revenus de la Banque de Grande Clientèle , portés par une forte performance commerciale, s’élèvent à 1 160 millions d’euros, en hausse de 4 % sur un an et à 3 656 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 9 % sur un an, notamment grâce à la performance commerciale de Global Markets (+ 17 % de revenus au 9M-25 sur un an).

Le PNB du pôle Gestion d’actifs et de fortune au T3-25 baisse de 2 % sur un an à change courant à 844 millions d’euros (+ 2 % à change constant sur un an). Au 9M-25, le PNB augmente de 1 % à 2 560 millions d’euros (+ 2 % à change constant sur un an). A fin septembre 2025, les actifs sous gestion2 atteignent 1 301 milliards d’euros. La collecte nette est dynamique avec 23 milliards d’euros enregistrés au 9M-25.

La marge nette d’intérêt atteint 6,9 milliards d’euros au 9M-25, en hausse de 25 % sur un an. Les commissions, à 8,3 milliards d’euros au 9M-25, progressent de 2 % sur un an.

Les frais de gestion augmentent de 3 % sur un an pour atteindre 4 157 millions d’euros au T3-25. Au 9M-25, ils augmentent de 5 % sur un an pour s’établir à 12 819 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de manière notable à la fois au T3-25 et au 9M-25 et s’établit respectivement à 66,3 % (- 4,6 pp) et à 65,9 % (- 4,0 pp).

Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 253 millions d’euros au T3-25, et à 6 211 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 22 % sur un an au T3-25 et au 9M-25.

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 27 pb au T3-25, soit - 587 millions d’euros (+ 12 % sur un an) et à - 1 796 millions d’euros au 9M-25, soit une hausse de 23 % sur un an.

Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).

1Y compris traité de réassurance avec CNP Assurances ²Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune 3Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe page 26

(1 )Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») correspond :

au trimestre, à une reprise de 97 millions d’euros au T3-25 vs. une dotation de 34 millions d’euros au T3-24.

aux 9 mois, à une reprise de 37 millions d’euros au 9M-25 vs. une reprise de 146 millions d’euros au 9M-24.

Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), correspond :

au trimestre, à une dotation de 683 millions d’euros au T3-25 par rapport à une dotation à 488 millions d’euros

au T3-24

aux 9 mois, à une dotation de 1 833 millions d’euros au 9M-25 vs. une dotation de 1 611 millions d’euros au 9M-24.





Au T3-25, le coût du risque ressort à 27 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE par rapport à

24 pb au T3-24. Il inclut une reprise de provision de 4 pb sur encours sains au T3-25 vs. une dotation de 2 pb au T3-24 et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 31 pb au T3-25 vs. une dotation de 23 pb au T3-24.

Au T3-25, le coût du risque pour le pôle Banque de proximité et Assurance s’établit à 28 pb, dont une reprise de 2 pb sur encours sains (vs. une dotation de 1 pb au T3-24) et une dotation de 31 pb sur encours dont le risque est avéré vs. 22 pb au

T3-24.

Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle s’élève à 28 pb, vs. 22 pb au T3-24, dont une reprise de 23 pb sur encours sains (vs. une dotation de 1 pb au T3-24) et une dotation de 51 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 21 pb au T3-24).

Au 9M-25, le coût du risque ressort à 27 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (23 pb au 9M-24). Il inclut une reprise de provision sur encours sains de 1 pb (vs. une reprise de 2 pb au 9M-24) et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 28 pb (vs. une dotation de 25 pb au 9M-24).

Le coût du risque s’établit à 27 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (22 pb au 9M-24) dont une reprise de provision sur encours sains de 2 pb (vs. une reprise de 2 pb au 9M-24) et une dotation de 29 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 24 pb au 9M-24).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle s’élève à 30 pb (35 pb au 9M-24) dont une dotation de 1 pb sur encours sains (vs. une reprise de 3 pb au 9M-24) et une dotation de 29 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 38 pb au

9M-24).

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’établit à 2,7 % au 30 septembre 2025, + 0,2 pp par rapport à fin décembre 2024.

Le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 146 millions d’euros au T3-25, en hausse de 24 % sur un an.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 32 millions d’euros au T3-25.

Au 9M-25, le résultat net publié part du groupe s’établit à 2 957 millions d’euros, en hausse de 13 % sur un an.

La surtaxe exceptionnelle s’élève à - 138 millions d’euros au 9M-25.

Un groupe mobilisé pour décarboner l’économie avec des impacts concrets sur tous les territoires

Rénovation énergétique et transition :

Banque Populaire et Caisse d’Epargne enrichissent leur offre de rénovation énergétique avec Cozynergy permettant aux clients d’obtenir directement sur leur application mobile des recommandations grâce à :

Un diagnostic complet et gratuit intégrant les études technique et financière,

Un simulateur ultra performant, enrichi par l’IA.

« Conseils et Solutions Durables » sur l’appli mobile :

Plus de 6 millions de visiteurs au 30/09/2025

Avec pour but d’orienter nos clients particuliers vers les solutions concrètes de rénovation, de mobilité et d’investissement responsable

Financement de la transition et de la décarbonation pour les clients B2B (PME et ETI) des Banques Populaires et des Caisses d’Epargnes

Environ 1,8 milliard d’euros de prêts à fin août 2025.

Protection du patrimoine naturel de proximité :

Engagement en faveur de la protection du patrimoine naturel local partout en France et dans le monde, à travers une initiative concrète d'ampleur :

Un ancrage territorial autour de la protection d'écosystèmes liés à l'eau et à la forêt.

Une démarche s’appuyant sur un comité scientifique composé d’experts indépendants et d’institutions nationales spécialistes des enjeux liés à la biodiversité

23 projets approuvés par le comité scientifique au 30/09/2025

Cible de 30 dans le projet VISION 2030 : 30 écosystèmes naturels à protéger d’ici fin 2026

Empreinte propre : BPCE à l’initiative d’une coalition de place

Le collectif « Achats 2030 » piloté par le Groupe BPCE pour décarboner les achats, 1er poste de l’empreinte propre de notre secteur.

Natixis a été élu par les IJ Global ESG Awards 2025, « Prêteur ESG de l’année ». Cette distinction renforce notre position en tant qu'acteur clé dans la transition vers une économie plus responsable.

Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement





3.1 Ratio de CET1

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin septembre 2025 atteint un niveau estimé de 16,4 %, en hausse sur le trimestre. Cette évolution s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 25 pb ;

de la variation des risques pondérés : - 11 pb ;

d’une variation de la dotation dans le cadre des écarts d’acquisition, du Backstop prudentiel et d’autres ajustements : -5 bp ;

Le Groupe BPCE a généré une création organique de capital sur le trimestre de 14 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin estimé de 19,6 milliards d’euros au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à septembre 2025, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables au 1er octobre 2025.

3.2 Ratio de TLAC1

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin septembre 2025 s’élève à 122,5 milliards d’euros1. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 26,9 %2 à fin septembre 2025 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 1er octobre 2025 de 22,40 %3.

3.3 Ratio de MREL1

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 30 septembre 2025, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 26,9 %2 et à 33,3 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er octobre 2025, de respectivement 24,69 %3 et 27,49 %3.

3.4 Ratio de levier1

Au 30 septembre 2025, le ratio de levier estimé s’établit à 5,0 %, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence.

3.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 148 % en moyenne des LCR de fin de mois du 3e trimestre 2025.

Le montant des réserves de liquidité atteint 303 milliards d’euros à fin septembre 2025.

3.6 Programme de refinancement MLT : 96 % du programme 2025 réalisé au 31 octobre 2025

Pour 2025, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 23 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

10,0 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 8,0 milliards d’euros de senior non préféré ;

3,0 milliards d’euros de senior préféré ;

10,0 milliards d’euros de covered bonds.

L’objectif s’agissant des ABS est de 8 milliards d’euros.

Au 31 octobre 2025, le Groupe BPCE a levé 22,1 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (96 % du programme de 23 milliards d’euros) :

10,8 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 (100 % des besoins) et 8,8 milliards d’euros de senior non préféré (110 % des besoins) ;

2,2 milliards d’euros de senior préféré (72 % des besoins) ;

9,1 milliards d’euros de covered bonds (91 % des besoins).

Les levées d’ABS s’élèvent à 7,6 milliards d’euros au 31 octobre 2025, soit 95 % de l’objectif.

BPCE Assurances franchit une étape majeure dans son développement avec le succès de son émission publique inaugurale de dettes subordonnées, d’un montant total de 680 millions d’euros : 280 millions d’euros pour la tranche « restricted Tier 1 » et 400 millions pour la tranche « Green Tier 2 ».

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique

1 Estimation au 30 septembre 2025 selon les règles CRR3/CRD6 applicables au 1er janvier 2025, y compris le phase-in Bâle IV 2 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter/3 de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC et du MREL subordonné

3 Suite à la réception de la lettre annuelle de MREL de 2025



Résultats des métiers

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T3-25 par rapport au T3-24 et pour le 9M-25 par rapport au 9M-24.

4.1 Banque de proximité et Assurance

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 4 439 15 % 12 773 13 % Frais de gestion ​ (2 519) 5 % (7 756) 5 % Résultat brut d’exploitation ​ 1 920 31 % 5 017 28 % Coût du risque ​ (532) 26 % (1 544) 29 % Résultat avant impôt 1 399 34 % 3 506 25 % Éléments exceptionnels (42) 102 % (113) 62 % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 1 442 36 % 3 619 26 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 55,8 % (5,9) pp 59,9 % (4,9) pp

A fin septembre 2025, les encours de crédits affichent une croissance de 1 % sur un an, atteignant 731 milliards d’euros. Les encours d’épargne au bilan sur un an, les encours augmentent également de 1 % pour les crédits à l’habitat à 395 milliards d’euros, en hausse de 3 % pour les crédits d’équipement à 206 milliards d’euros et en hausse de 3 % pour les crédits à la consommation à 44 milliards d’euros.

Les encours d’épargne de bilan s’établissent à fin septembre 2025, à 704 milliards d’euros, en hausse de 13 milliards d’euros par rapport à l’année précédente (+ 2 %), avec une hausse des comptes à terme de 1 % sur un an et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés, de 4 % sur un an.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance augmente de 15 % sur un an pour atteindre

4 439 millions d’euros au T3-25 et de 13 % au 9M-25 à 12 773 millions d’euros, bénéficiant de production dynamique de prêts et de dépôts. Ces variations intègrent une hausse des revenus pour le réseau Banque Populaire de 15 % au T3-25 et de 11 % au 9M-25, ainsi qu’une hausse des revenus pour le réseau Caisse d’Épargne de 15 % au T3-25 et de 12 % au 9M-25.

Les métiers Solutions et Expertises financières ont continué à bénéficier d’une bonne dynamique commerciale au

9M-25 sur un an notamment dans le crédit à la consommation et dans le leasing. Les revenus progressent de 39 % au

T3-25 et de 31 % au 9M-25.

Dans l’Assurance, les revenus diminuent de 8 % au T3-25 du fait d’une basse de comparaison élevée au T3-24 et augmentent de 12 % au 9M-25. Les encours en assurance vie augmentent de 8 % depuis le début de l’année et sont tirés par une collecte nette positive à la fois en en unités de compte et en fonds euros.

Le pôle Digital et Payments enregistre une hausse de ses revenus de 9 % au T3-25 et de 8 % au 9M-25.

La marge nette d’intérêt des deux réseaux progresse de 21 % au 9M-25.

Les frais de gestion sont bien maîtrisés, en hausse de 5 % à la fois au T3-25 et au 9M-25, respectivement à 2 519 millions d’euros, et à 7 756 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 est en baisse sur un an de 5,9 pp au T3-25, à 55,8 % et en baisse de 4,9 pp au

9M-25 à 59,9 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une hausse de 31 % sur un an au T3-25 à 1 920 millions d’euros et une hausse de 28 % au 9M-25 à 5 017 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à - 532 millions d’euros au T3-25 en hausse de 26 % sur un an et à - 1 544 millions d’euros au

9M-25 en hausse de 29 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 399 millions d’euros au T3-25, en hausse de 34 % et à 3 506 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 25 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 442 millions d’euros au T3-25, en hausse de 36 % et à 3 619 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 26 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt ; les données 2024 sont pro forma de l’intégration de CEGC

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacent.

4.1.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 1 731 15 % 4 975 11 % Frais de gestion ​ (1 034) 4 % (3 174) 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 697 37 % 1 801 27 % Coût du risque ​ (237) 21 % (675) 23 % Résultat avant impôt 469 49 % 1 142 22 % Éléments exceptionnels (14) 27 % (35) 2 % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 483 48 % 1 177 22 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 58,9 % (6,6) pp 63,1 % (4,5) pp

Les encours de crédits s’établissent à 303 milliards d’euros à fin septembre 2025 contre 302 milliards à fin septembre 2024.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 5 milliards d’euros sur un an à fin septembre 2025, avec une hausse des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 4 % sur un an.

Le produit net bancaire s’établit à 1 731 millions d’euros au T3-25, en hausse de 15 %.

Au 9M-25, le produit net bancaire s’établit à 4 975 millions d’euros, en hausse de 11 %, intégrant :

2 723 millions d’euros de marge nette d’intérêt 4,5 en hausse de 19 %,

2 212 millions d’euros de commissions5, en hausse de 3 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en légère augmentation de 4 % au T3-25 à 1 034 millions d’euros et atteignent

3 174 millions d’euros au 9M-25 (+3 % sur un an).

Il en résulte une nette amélioration du coefficient d’exploitation sous-jacent3 de 6,6 pp au T3-25, qui s’établit à 58,9 %.

Il baisse de 4,5 pp au 9M-25 pour s’établir à 63,1 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 37 %, à 697 millions d’euros au T3-25 et de 27 % au 9M-25 à 1 801 millions d’euros avec de larges effets ciseaux positifs.

Le coût du risque s’établit à - 237 millions d’euros au T3-25, en hausse de 21 % et à - 675 millions d’euros au 9M-25 (+ 23 %).

Le résultat avant impôt ressort à 469 millions d’euros au T3-25 (+ 49 %) et à 1 142 millions d’euros au 9M-25 (+ 22 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 augmente de 48 % et s’élève à 483 millions d’euros au T3-25. Il ressort à 1 177 millions d’euros au 9M-25 (+ 22 % sur un an).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

4.1.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 1 740 15 % 4 974 12 % Frais de gestion ​ (1 017) 1 % (3 189) 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 723 42 % 1 785 37 % Coût du risque ​ (196) 23 % (608) 40 % Résultat avant impôt 526 50 % 1 186 36 % Éléments exceptionnels (19) ns (55) 69 % Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 545 54 % 1 241 37 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 57,3 % (8,8) pp 63,0 % (6,8) pp

Les encours de crédits augmentent de 1 % sur un an, pour s’établir à 381 milliards d’euros à fin septembre 2025.

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 7 milliards d’euros sur un an, avec une croissance des comptes à terme (+ 6 % sur un an) et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés (+ 4 % sur un an).

Le produit net bancaire s’établit à 1 740 millions d’euros au T3-25, en hausse de 15 %.

Au 9M-25, le produit net bancaire s’établit à 4 974 millions d’euros, en hausse de 12 %, intégrant :

2 339 millions d’euros de marge nette d’intérêt 4,5 en hausse de 24 %,

2 603 millions d’euros de commissions5, en hausse de 5 %.

Les frais de gestion, bien maitrisés, sont en légère hausse de 1 % au T3-25, à 1 017 millions d’euros et de 2 % au 9M-25

à

3 189 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 8,8 pp, pour s’établir à 57,3 % au T3-25 et de 6,8 pp à 63,0 % au

9M-25.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 42 %, à 723 millions d’euros au T3-25 et de 37 % à 1 785 millions d’euros au 9M-25 avec de larges effets ciseaux positifs.

Le coût du risque s’établit - 196 millions d’euros au T3-25, en hausse de 23 % et à - 608 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 40 %.

Le résultat avant impôt ressort à 526 millions d’euros au T3-25, en hausse de 50 % et à 1 186 millions d’euros au 9M-25 en hausse de 36 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 545 millions d’euros au T3-25 (+ 54 % vs. T3-24) et à 1 241 millions d’euros au 9M-25 (+ 37 % vs. 9M-24).

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Hors variation de la provision Epargne Logement

5 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

4.1.3 Solutions et Expertises financières

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 390 39 % 1 106 31 % Frais de gestion ​ (212) 50 % (600) 36 % Résultat brut d’exploitation ​ 178 28 % 506 24 % Coût du risque ​ (59) 147 % (132) 88 % Résultat avant impôt 120 5 % 374 12 % Éléments exceptionnels (1) ns (3) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 120 6 % 377 12 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 54,1 % 3,6 pp 54,0 % 2,0 pp

Dans le Crédit à la consommation, l’activité se maintient à un bon niveau avec des encours moyens de prêts personnels et crédits revolving en progression de 4 % à fin septembre 2025. L’activité bourse est soutenue, en lien avec la volatilité des marchés et au dynamisme commercial des réseaux, les ordres de bourse ont augmenté de 23 % vs. 9M-24.

Le pôle Solutions et Expertises financières intègre depuis le 1er mars 2025 l’acquisition de BPCE Equipment Solutions.

Dans les Services aux entreprises, l’accompagnement en France et à l’international est continu, notamment sur le leasing, + 84 % d’encours totaux BPCE Lease et BPCE ES à fin septembre 2025, dont 8 % de croissance organique pour BPCE Lease. L’activité de BPCE ES est soutenue, + 5 % de production au 9M-25. La conquête de nouveaux clients en Affacturage s’accélère (+ 15 % vs. 9M-24).

L’activité Logement & Immobilier reste résiliente avec une hausse des encours moyens financés sur SOCFIM (+ 5 % vs.

9M-24) tirée par l’activité moyen/long terme (+ 9 % vs. 9M-24) qui compense la baisse de l’activité de promotion. Le coût du risque de SOCFIM a augmenté de 92 % au 9M-25 par rapport à une base de comparaison faible au 9M-24.

Le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 39 % à 390 millions d’euros au T3-25 et de 31 % à 1 106 millions d’euros au 9M-25.

Les frais de gestion sont en hausse de 50 % au T3-25 à 212 millions d’euros et de 36 % au 9M-25 à 600 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente de 3,6 pp au T3-25 à 54,1 % et de 2,0 pp au 9M-25 à 54,0 %.

Le résultat brut d’exploitation est en hausse de 28 % au T3-25 à 178 millions d’euros et de 24 % au 9M-25 à 506 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 59 millions d’euros au T3-25, en hausse de 147 % et à - 132 millions d’euros au 9M-25 (+ 88 % sur un an).

Le résultat avant impôt ressort à 120 millions d’euros au T3-25, en hausse de 5 %, et à 374 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 12 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 120 millions d’euros au T3-25, en hausse de 6 % et à 377 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 12 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt ; les données T3-24 et 9M-24 ont été retraitées en pro forma suite au transfert de CEGC

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents



4.1.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurance et CEGC.

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 238 (8) % 718 12 % Frais de gestion2 ​ (44) (11) % (136) 1 % Résultat brut d’exploitation ​ 194 (7) % 583 14 % Résultat avant impôt 196 (6) % 590 14 % Éléments exceptionnels (4) ns (7) ns Résultat avant impôt sous-jacent3​ 200 (4) % 598 15 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​4 16,9 % (2,3) pp 17,9 % (2,9) pp

Au T3-25, les primes5 augmentent de 16 %, à 4,4 milliards d’euros, avec une augmentation de 16 % pour l’assurance vie et Prévoyance, de 13 % pour l’Assurance Dommages et de 29 % pour les cautions et garanties. Au 9M-25, elles atteignent

15,3 milliards d’euros en hausse de 7 %.

Les actifs sous gestion6 en assurance vie sont en hausse de 8 % depuis le début de l’année et atteignent 121,5 milliards d’euros à fin septembre 2025 porté par la collecte nette de 7 milliards d’euros au 9M-25.

Sur un an, la collecte brute6 en assurance vie s’élève à 12,1 milliards d’euros dans la continuité de la dynamique déjà très soutenue de l’an passé (soit + 6 % vs. 9M-24). Les unités de compte représentent 51 % de la collecte6 à fin septembre 2025.

En Assurance non-vie, le chiffre d’affaires est en hausse de 11 % par rapport au 9M-24.

Le produit net bancaire baisse de 8 % au T3-25 vs. une base de comparaison élevée due aux effets de marché et s’établit à 238 millions d’euros, il augmente de 12 % au 9M-25 pour s’établir à 718 millions d’euros.

Les frais de gestion diminuent de 11 % au T3-25 à 44 millions d’euros et augmentent légèrement de 1 % au 9M-25 à

136 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent4 s’établit au T3-25 à 16,9 % en amélioration de 2,3 pp et au 9M-25 à 17,9 %, en amélioration de 2,9 pp.

Le résultat brut d’exploitation est en baisse de 7 % au T3-25 à 194 millions d’euros et en hausse de 14 % au 9M-25 à

583 millions d’euros.

Le résultat avant impôt diminue de 6 % au T3-25 à 196 millions d’euros et augmente de 14 % à 590 millions d’euros au

9M-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent3 baisse de 4 % à 200 millions d’euros au T3-25 et augmente de 15 % à 598 millions d’euros au 9M-25.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

3 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

4 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

5 Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurances

4.1.5 Digital & Payments

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ Produit net bancaire ​ 237 9 % 698 8 % Frais de gestion ​ (160) 4 % (493) 4 % Résultat brut d’exploitation ​ 77 21 % 205 18 % Coût du risque ​ (35) 17 % (99) 6 % Résultat avant impôt 42 34 % 105 35 % Éléments exceptionnels (4) ns (11) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 46 41 % 116 43 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 65,9 % (4,8) pp 69,3 % (3,8) pp

Digital et IA

A fin septembre 2025, 8 millions de clients utilisent les services digitaux des applications mobiles (+ 4 % par rapport à fin septembre 2024).

Le Groupe BPCE a développé de nouvelles fonctionnalités de banque digitale (par exemple, notifications de paiement en temps réel). Il progresse de 15 places dans le classement 2025 de l’indice Evident IA, passant à la 25e place parmi les 50 plus grandes banques dans le monde

Près de 50% des collaborateurs du Groupe utilisent des solutions génératives internes IA.

Paiements

Dans Solutions de paiement, l’activité est solide, le nombre de transactions de paiement a augmenté de 3 % vs. 9M-24 et les paiements instantanés sont en forte hausse (+ 90 % vs. 9M-24). La bonne dynamique dans le déploiement des terminaux POS android se poursuit (+ 68 % vs. 9M-24).

Le produit net bancaire, est en hausse de 5 % par rapport au 9M-24, grâce à l’impact des nouvelles offres et au maintien des marges. Le coefficient d’exploitation sous-jacent s’améliore de 2,9 pp malgré des investissements dans des projets stratégiques.

Oney Bank

Le produit net bancaire est en hausse de 12 % par rapport au 9M-24.

Les encours de crédit augmentent de 4 % avec une solide production réalisée en Europe hors France (+ 11 % en volume sur un an).

Le coefficient d’exploitation3 s’améliore de 4,3 pp grâce à un contrôle strict des dépenses courantes, permettant des investissements dans le digital et l’investissement.

Le produit net bancaire du pôle Digital & Payments, augmente de 9 %, au T3-25 et de 8 % au 9M-25, pour s’établir, respectivement à 237 millions d’euros et à 698 millions d’euros.

Les frais de gestion du pôle en hausse de 4 % au T3-25 et au 9M-25, s’élèvent respectivement à 160 millions d’euros et à 493 millions d’euros.

Il en résulte une diminution de 4,8 pp du coefficient d’exploitation sous jacent3 à 65,9 % au T3-25 et de 3,8 pp à 69,3 % au 9M-25.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 21 % au T3-25 à 77 millions d’euros et de 18 %, à 205 millions d’euros au 9M-25.

Le coût du risque augmente de 17 % sur un an au T3-25 à - 35 millions d’euros et de 6 % sur un an au 9M-25 à - 99 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’établit à 42 millions d’euros au T3-25 et à 105 millions d’euros au 9M-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 46 millions d’euros au T3-25, en hausse de 41% et de 116 millions d’euros au

9M-25, en forte hausse également, +43 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents



5.2 Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de la Banque de Grande Clientèle ainsi que les activités de la Gestion d’actifs et de fortune de Natixis.

M€1​ T3-25 % variation vs. T3-24 % variation change constant 9M-25 % variation vs. 9M-24 % variation change constant Produit net bancaire 2 004 1 % 4 % 6 216 6 % 7 % dont BGC 1 160 4 % 6 % 3 656 9 % 10 % dont Gestion d’actifs et de fortune 844 (2) % 2 % 2 560 1 % 2 % Frais de gestion (1 435) 1 % 4 % (4 366) 5 % 6 % dont BGC (768) 2 % 5 % (2 344) 9 % 10 % dont Gestion d’actifs et de fortune (667) 0 % 3 % (2 022) 1 % 3 % Résultat brut d’exploitation 569 2 % 5 % 1 850 6 % 8 % Coût du risque (52) 28 % (181) stable Résultat avant impôts 528 1 % 1 697 8% Éléments exceptionnels (5) ns (18) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 533 2 % 1 715 9 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​3 71,3 % (0,3) pp 70,0 % (0,5) pp

Les revenus de Global Financial Services augmentent de 1 % sur un an au T3-25 et de 6 % au 9M-25, respectivement à

2 004 millions d’euros (+ 4 % à change constant) et à 6 216 millions d’euros (+ 7 % à change constant). Ces évolutions s’expliquent par de solides performances commerciales des métiers mondiaux.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont, au 9M-25, progressé de 9 % pour atteindre 3 656 millions d’euros, grâce à la forte performance des activités Global Markets (+ 17 % sur un an), Real assets (+ 14 %) et Investment banking (+ 8 %).

Les plateformes Amériques et APAC ont enregistré de solides performances, en hausse de respectivement de 4 % et 28 % malgré un effet change EUR/USD défavorable.

Au 9M-25, les revenus de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont augmenté de 2 % à change constant, grâce à des niveaux de revenus récurrents : commissions de gestion plus élevées. Le niveau de collecte nette a atteint 23 milliards d’euros au 9M-25 principalement dans les produits de « fixed income ». Malgré un effet change défavorable, les actifs sous gestion ont atteint

1 301 milliards d’euros, grâce à un effet marché positif et une forte collecte nette.

Les frais de gestion augmentent de 1 % au T3-25 à 1 435 millions d’euros (+ 4 % à change constant) et de 5 % au 9M-25 à

4 366 millions d’euros (+ 6 % à change constant).

Au T3-25, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 2 % et ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune sont stables. Au 9M-25, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 9 % et ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune de 1 %.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 ressort à 71,3 % au T3-25 et à 70,0 % au 9M-25, respectivement en baisse de 0,3 pp et de 0,5 pp.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 2 % au T3-25 à 569 millions d’euros (+ 5 % à change constant) et progresse de 6 % au 9M-25 à 1 850 millions d’euros (+ 8 % à change constant).

Le coût du risque à - 52 millions d’euros au T3-25 est en hausse de 28 % ; il reste stable au 9M-25 à - 181 millions d’euros.

Le résultat avant impôt augmente de 1 % à 528 millions d’euros au T3-25 et augmente de 8 % à 1 697 millions d’euros au

9M-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 du T3-25 est de 533 millions d’euros, en hausse de 2 % et de 1 715 millions d’euros au 9M-25, en hausse de 9 %.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

5.2.1 Banque de grande clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de Natixis.

M€1​ T3-25 % variation​

vs. T3-24​ % variation change constant 9M-25 % variation​

vs. 9M-24​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 1 160 4 % 6 % 3 656 9 % 10 % Frais de gestion ​ (768) 2 % 5 % (2 344) 9 % 10 % Résultat brut d’exploitation ​ 392 7 % 10 % 1 311 9 % 11 % Coût du risque ​ (53) 36 % (174) (5) % Résultat avant impôt 349 5 % 1 162 13 % Éléments exceptionnels (2) ns (12) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 352 6 % 1 174 14 % Coefficient d’exploitation sous-jacent3​ 66,0 % (1,1) pp 63,8 % (0,3) pp

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 4 % au T3-25 à 1 160 millions d’euros

(+ 6 % à change constant) et en hausse de 9 % au 9M-25 à 3 656 millions d’euros (+ 10 % à change constant) porté par tous les métiers.

Les revenus de Global Markets sont en hausse de 17 % à 1,9 milliard d’euros au 9M-25 dont 584 millions d’euros au T3-25

(+ 14 % sur un an). Ils sont portés par un fort dynamisme commercial de tous les métiers et des plateformes Amériques et APAC.

Les revenus de FIC-T sont en hausse de 18 % au 9M-25 à 1,3 milliard d’euros, portés par une forte activité dans les classes d’actifs Crédit, taux et FX.

Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 566 millions d’euros au 9M-25 en hausse de 12 %, portés par une forte activité commerciale.

Les revenus de Global finance sont stable à 1,3 milliard d’euros au 9M-25, grâce à une bonne dynamique sur l’ensemble des activités de Real Assets : Infrastructures & ressources naturelles, Immobilier & hôtellerie, et Aviation.

Les activités d’Investment Banking et M&A avec des revenus de 461 millions d’euros au 9M-25, sont en hausse de 1 %.

Les frais de gestion sont en hausse de 2 % au T3-25 (+ 5 % à change constant) et de 9 % au 9M-25 (+ 10 % à change constant) ; ils s’élèvent à 768 millions d’euros au T3-25 et à 2 344 millions d’euros au 9M-25.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 baisse de 1,1 pp pour atteindre 66,0 % au T3-25 et diminue de 0,3 pp à 63,8 % au 9M-25.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 7 % (+ 10 % à change constant) au T3-25 à 392 millions d’euros et augmente de 9 % (+ 11 % à change constant) au 9M-25 à 1 311 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 53 millions d’euros en hausse de 36 % au T3-25 et à - 174 millions d’euros, en baisse de 5 % au 9M-25.

Le résultat avant impôt est en hausse de 5 % à 349 millions d’euros au T3-25 et de 13 % à 1 162 millions d’euros au 9M-25.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 6 % à 352 millions d’euros au T3-25 et en hausse de 14 % à 1 174 millions d’euros au 9M-25.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents



5.2.2 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€1​ T3-25​ % variation​

vs. T3-24​ % variation change constant 9M-25​ % variation​

vs. 9M-24​ % variation change constant Produit net bancaire ​ 844 (2) % 2 % 2 560 1 % 2 % Frais de gestion ​ (667) stable 3 % (2 022) 1 % 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 178 (8) % (4) % 538 stable 2 % Résultat avant impôt 178 (7) % 535 (1) % Éléments exceptionnels (3) ns (6) ns Résultat avant impôt sous-jacent2 ​ 181 (5) % 542 stable Coefficient d’exploitation sous-jacent3​ 78,6 % 1,2 pp 78.7% stable

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion4 s’élèvent à 1 301 milliards d’euros, en hausse de 1 % depuis le début de l’année avec un niveau élevé de collecte nette positive et un effet de marché partiellement atténué par un effet de change négatif.

La collecte nette en Gestion d’actifs4 au 9M-25 atteint 23 milliards d’euros (dont 1 milliard d’euros au T3-25) principalement grâce aux produits Fixed-income de Loomis Sayles et DNCA et sur les produits diversifiés.

A fin septembre 2025, la Gestion d’actifs enregistre de solides performances de ses fonds : 78 % des fonds notés sont classés dans les 1er et 2ème quartiles à horizon 3 ans, contre 64 % à fin septembre 2024 (source : Morningstar).

Les actifs ESG représentent 41 % des actifs sous gestion à fin septembre 2025.

Les revenus de la Gestion d’actifs et de fortune ont augmenté de 2 % au 9M-25 à change constant notamment grâce à des actifs sous gestion moyens plus élevés (+ 8 % sur un an) partiellement neutralisés par des niveaux de taux de marges plus bas du fait de la part croissante du fixed income dans le mix produit.

En Gestion d’actifs4, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) au 9M-25 s’élève à 24,9 pb (-1,1 pb sur un an), et à 34,6 pb hors gestion d’actifs assuranciels (- 1,7 pb sur un an).

Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune baisse de 2 % au T3-25 (+ 2 % à change constant), pour s’établir à 844 millions d’euros, et augmente de 1 % au 9M-25 (+ 2 % à change constant), pour s’établir à 2 560 millions d’euros.

Les frais de gestion sont stables à 667 millions d’euros au T3-25 (+ 3 % à change constant) et à 2 022 millions d’euros, en hausse de 1 % au 9M-25 (+ 3 % à change constant).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente de 1,2 pp au T3-25, pour s’établir à 78,6 %, et reste stable au 9M-25 pour s’établir à 78,7 %.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 178 millions d’euros au T3-25, en baisse de 8 % (- 4 % à change constant), et à

538 millions d’euros au 9M-25, stable sur un an (+ 2 % à change constant).

Le résultat avant impôt ressort à 178 millions d’euros au T3-25, en baisse de 7 %. Il s’élève à 535 millions d’euros au 9M-25

(- 1 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en baisse de 5 % au T3-25, à 181 millions d’euros, et reste stable sur un an, à

542 millions d’euros au 9M-25.

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

2 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

3 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

4 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune

ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Les séries trimestrielles 2024 sont présentées pro forma de la réaffectation sectorielle d’activités, dont principalement celle le transfert de CEGC du pôle SEF vers le pôle Assurance.

Les principales évolutions impactent les pôles SEF, Assurance, BPA, GFS et le Hors métiers.

Les données 2024 ont ainsi été recalculées en afin d’avoir une base comparable.

Les séries trimestrielles du Groupe BPCE demeurent inchangées.

Les tableaux de passage des données 2024 publié aux données 2024 proforma sont en annexes.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2024, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR III / CRD VI, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR III / CRD VI. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.

Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR III / CRD VI applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans les fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir :

La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.



Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.

Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métiers – BP et CE

Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.

Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.

Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.

Financement de la transition et de la décarbonation : somme des prêts ayant reçus une qualification vert durable et/ou vert transition et des prêts dont le taux d’intérêt contractuel est indexé sur des performances extra-financières.

Indicateurs métiers – Assurance

Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.

Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.

Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

Passage aux données pro forma 2024

SEF T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 327 (162) 141 (38) 104 Réaffectation sectorielle (40) 9 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 287 (153) 109 (29) 80 ASSURANCE T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 188 (42) 149 (36) 113 Réaffectation sectorielle 40 (9) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 228 (50) 181 (44) 136 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 933 (1 368) 510 (133) 364 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 931 (1 367) 509 (132) 364

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 102 (706) 346 (89) 255 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 101 (705) 346 (89) 255 HORS METIERS T1-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 57 (236) (210) 12 (198) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 58 (237) (210) 12 (198)

SEF T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 320 (154) 143 (37) 106 Réaffectation sectorielle (40) 8 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 280 (145) 112 (29) 83 ASSURANCE T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 118 (25) 99 (7) 92 Réaffectation sectorielle 40 (8) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 157 (34) 130 (15) 115 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 983 (1 366) 539 (141) 384 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 982 (1 365) 538 (140) 384

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 133 (694) 352 (90) 261 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 132 (693) 352 (90) 261 HORS METIERS T2-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés (58) (186) (245) 30 (215) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma (57) (187) (245) 30 (214)

SEF T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 322 (151) 146 (38) 108 Réaffectation sectorielle (41) 10 (32) 8 (24) Chiffres pro forma 280 (142) 114 (30) 84 ASSURANCE T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 217 (40) 177 (51) 126 Réaffectation sectorielle 41 (10) 32 (8) 24 Chiffres pro forma 258 (50) 209 (59) 150 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 976 (1 415) 525 (137) 366 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 975 (1 414) 524 (137) 366

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 118 (751) 333 (85) 242 Réaffectation sectorielle (1) 1 Chiffres pro forma 1 117 (750) 333 (85) 242 HORS METIERS T3-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 46 (223) (232) 5 (226) Réaffectation sectorielle 1 (1) Chiffres pro forma 48 (224) (232) 5 (226)

SEF T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 334 (169) 125 (33) 92 Réaffectation sectorielle (43) 10 (31) 8 (23) Chiffres pro forma 291 (160) 94 (25) 69 ASSURANCE T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 171 (36) 141 (29) 112 Réaffectation sectorielle 43 (10) 31 (8) 23 Chiffres pro forma 215 (46) 172 (37) 135 GLOBAL FINANCIAL SERVICES T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 2 055 (1 501) 479 (124) 337 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 2 055 (1 501) 479 (124) 337

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés 1 087 (738) 262 (65) 194 Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma 1 087 (738) 262 (65) 194 HORS METIERS T4-24 M€ Produit net bancaire Frais de gestion Résultat avant impôts Impôt sur le résultat Résultat net - part du groupe Chiffres publiés (73) (186) (215) 19 (196) Réaffectation sectorielle Chiffres pro forma (73) (186) (215) 19 (196)

Résultats T3-25 & T3-24 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T3-25 publié 6 410 (4 157) (587) (9) 1 682 1 146 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 0 (53) (51) (38) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (27) (29) 10 (47) (35) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (32) Résultats T3-25 hors éléments exceptionnels 6 437 (4 075) (596) (8) 1 781 1 252

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T3-24 pro forma 5 892 (4 041) (523) 3 1 336 925 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (27) (26) (20) Cessions Métiers (1) (1) (1) Acquisitions Hors métiers (15) (15) (11) Résultats T3-24 pro forma hors éléments exceptionnels 5 891 (3 998) (523) 4 1 379 957

Résultats 9M-25 & 9M-24 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 9M-25 publié 19 029 (12 819) (1 796) (15) 4 469 2 957 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 1 (148) (1) (148) (110) Cessions Métiers (2) (2) (2) Acquisitions Hors métiers (27) (111) (39) (178) (129) Surtaxe exceptionnelle Hors métiers (138) Résultats 9M-25 hors éléments exceptionnels 19 055 (12 560) (1 757) (12) 4 796 3 335

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats 9M-24 pro forma 17 271 (12 200) (1 465) 63 3 694 2 607 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 2 (88) 0 (86) (64) Cessions Métiers (3) (3) (2) Acquisitions Hors métiers (33) (33) (25) Résultats 9M-24 pro forma hors éléments exceptionnels 17 269 (12 078) (1 465) 66 3 817 2 698

Résultats T3-25 & T3-24 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T3-25 - Chiffres publiés 6 410 (4 157) Impact des éléments exceptionnels (27) (82) T3-25 - Chiffres sous-jacents 6 437 (4 075) 63,3 %

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T3-24 - Chiffres pro forma 5 892 (4 041) Impact des éléments exceptionnels 1 (42) T3-24 - Chiffres pro forma sous-jacents 5 891 (3 998) 67,9 %

Résultats 9M-25 & 9M-24 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent 9M-25 - Chiffres publiés 19 029 (12 819) Impact des éléments exceptionnels (26) (259) 9M-25 - Chiffres sous-jacents 19 055 (12 560) 65,9 %

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent 9M-24 - Chiffres pro forma 17 271 (12 200) Impact des éléments exceptionnels 2 (122) 9M-24 - Chiffres pro forma sous-jacents 17 269 (12 078) 69,9 %

Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T3-25 T3-24 T3-25 T3-24 T3-25 T3-24 T3-25 T3-24 % Produit net bancaire 4 439 3 869 2 004 1 975 (33) 48 6 410 5 892 8,8 % Frais de gestion (2 519) (2 403) (1 435) (1 414) (203) (224) (4 157) (4 041) 2,9 % Résultat brut d'exploitation 1 920 1 467 569 561 (236) (176) 2 253 1 851 21,7 % Coût du risque (532) (423) (52) (41) (3) (59) (587) (523) 12,2 % Résultat avant impôt 1 399 1 044 528 524 (244) (232) 1 682 1 336 25,9 % Impôts sur le résultat (380) (256) (136) (137) 0 5 (515) (388) 32,8 % Participations ne donnant pas le contrôle (9) (2) (12) (21) (0) 0 (22) (23) (6) % Résultat net – part du groupe 1 011 785 380 366 (245) (226) 1 146 925 23,8 %

Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ 9M-25 9M-24 9M-25 9M-24 9M-25 9M-24 9M-25 9M-24 % Produit net bancaire 12 773 11 333 6 216 5 888 40 49 19 029 17 271 10,2 % Frais de gestion (7 756) (7 405) (4 366) (4 147) (696) (648) (12 819) (12 200) 5,1 % Résultat brut d'exploitation 5 017 3 928 1 850 1 741 (656) (598) 6 211 5 071 22,5 % Coût du risque (1 544) (1 195) (181) (181) (70) (89) (1 796) (1 465) 22,6 % Résultat avant impôt 3 506 2 809 1 697 1 572 (735) (686) 4 469 3 694 21,0 % Impôts sur le résultat (936) (668) (439) (410) (79) 48 (1 454) (1 031) 41,1 % Participations ne donnant pas le contrôle (20) (10) (37) (48) 0 0 (57) (57) 0,9 % Résultat net – part du groupe 2 550 2 131 1 222 1 114 (814) (638) 2 957 2 607 13,4 %

Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 Produit net bancaire 5 753 5 626 5 892 6 046 6 305 6 315 6 410 Frais de gestion (4 151) (4 008) (4 041) (4 184) (4 359) (4 304) (4 157) Résultat brut d'exploitation 1 602 1 618 1 851 1 862 1 946 2 011 2 253 Coût du risque (382) (560) (523) (596) (651) (559) (587) Résultat avant impôt 1 233 1 124 1 336 1 262 1 318 1 468 1 682 Résultat net - part du groupe 875 806 925 913 835 976 1 146

Groupe BPCE : Bilan consolidé

ACTIF

M€ 30/09/2025 31/12/2024 Caisse, Banques Centrales 128 200 133 186 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 240 365 230 521 Instruments dérivés de couverture 5 785 7 624 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 64 272 57 166 Titres de dette au coût amorti 27 427 27 021 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 120 919 115 862 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 870 817 851 843 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 418) (856) Placements financiers des activités d'assurance 126 114 115 631 Contrats d’assurance émis - Actif 1 118 1 134 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 276 9 320 Actifs d'impôts courants 645 640 Actifs d'impôts différés 4 071 4 160 Comptes de régularisation et actifs divers 16 677 16 443 Actifs non courants destinés à être cédés 1 438 Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 221 2 146 Immeubles de placement 944 733 Immobilisations corporelles 6 744 6 085 Immobilisations incorporelles 1 305 1 147 Ecarts d'acquisition 4 165 4 312 TOTAL ACTIF 1 629 646 1 584 558

PASSIF

M€ 30/09/2025 31/12/2024 Banques Centrales 17 1 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 233 168 218 963 Instruments dérivés de couverture 13 778 14 260 Dettes représentées par un titre 285 661 304 957 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 88 827 69 953 Dettes envers la clientèle 740 953 723 090 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 69 14 Contrats d'assurance émis - Passif 126 460 117 551 Contrats de réassurance cédés - Passif 109 119 Passifs d'impôts courants 2 303 2 206 Passifs d'impôts différés 1 361 1 323 Comptes de régularisation et passifs divers 25 076 20 892 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées 0 312 Provisions 4 756 4 748 Dettes subordonnées 18 053 18 401 Capitaux propres 89 055 87 768 Capitaux propres part du Groupe 88 401 87 137 Participations ne donnant pas le contrôle 654 630 TOTAL PASSIF 1 629 646 1 584 558

Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres

M€ Capitaux propres part du groupe 01/01/2025 87 137 Distributions (728) Variation capital (parts sociales) (52) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) (39) Résultat 2 957 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres (804) Plus et moins-values reclassées en réserves (4) Autres (66) 30/09/2025 88 401

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAYMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % T3-25 T3-24 % Produit net bancaire 1 731 1 506 14,9 % 1 740 1 517 14,7 % 390 280 39,2 % 238 258 (7,9) % 237 218 8,8 % 102 90 14,0 % 4 439 3 869 14,7 % Frais de gestion (1 034) (999) 3,6 % (1 017) (1 008) 0,9 % (212) (142) 49,7 % (44) (50) (11,4) % (160) (154) 3,9 % (51) (51) 1,7 % (2 519) (2 403) 4,8 % Résultat brut d'exploitation 697 508 37,3 % 723 509 42,2 % 178 139 28,5 % 194 209 (7,1) % 77 64 20,7 % 51 39 29,9 % 1 920 1 467 30,9 % Coût du risque (237) (195) 21,1 % (196) (159) 23,4 % (59) (24) x 2 (35) (30) 16,5 % (5) (14) (67,4) % (532) (423) 25,7 % Résultat avant impôt 469 315 49,1 % 526 350 50,3 % 120 114 5,2 % 196 209 (6,1) % 42 32 33,9 % 46 25 83,4 % 1 399 1 044 34,1 % Impôts sur le résultat (118) (83) 42,4 % (155) (69) x 2 (33) (30) 10,0 % (47) (59) (20,1) % (16) (11) 45,8 % (11) (6) x 2 (380) (256) 48,1 % Participations ne donnant pas le contrôle (7) (2) x 3 1 0 ns (1) 0 ns 0 0 ns (3) (0) ns (9) (2) x 4 Résultat net - part du groupe 344 230 49,9 % 372 281 32,4 % 87 84 2,9 % 149 150 (0,7) % 24 21 15,6 % 35 20 76,7 % 1 011 785 28,7 %

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat semestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAYMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % 9M-25 9M-24 % Produit net bancaire 4 975 4 484 10,9 % 4 974 4 438 12,1 % 1 106 847 30,5 % 718 644 11,6 % 698 646 8,0 % 302 274 10,4 % 12 773 11 333 12,7 % Frais de gestion (3 174) (3 067) 3,5 % (3 189) (3 132) 1,8 % (600) (440) 36,4 % (136) (134) 1,5 % (493) (473) 4,2 % (164) (160) 2,8 % (7 756) (7 405) 4,7 % Résultat brut d'exploitation 1 801 1 417 27,1 % 1 785 1 306 36,6 % 506 407 24,2 % 583 510 14,2 % 205 173 18,3 % 138 114 21,1 % 5 017 3 928 27,7 % Coût du risque (675) (548) 23,1 % (608) (435) 39,8 % (132) (70) 87,9 % (99) (93) 6,3 % (30) (48) (37,5 %) (1 544) (1 195) 29,3 % Résultat avant impôt 1 142 933 22,4 % 1 186 873 35,9 % 374 335 11,5 % 590 519 13,7 % 105 78 34,8 % 108 70 54,7 % 3 506 2 809 24,8 % Impôts sur le résultat (305) (233) 30,6 % (332) (185) 79,2 % (96) (88) 9,1 % (135) (118) 14,2 % (41) (27) 51,7 % (27) (16) 67,5 % (936) (668) 40,1 % Participations ne donnant pas le contrôle (14) (9) 61,0 % (1) (4) (67,9 %) (2) 0 ns 0 0 ns (3) 3 (x 2) (20) (10) x 2 Résultat net - part du groupe 824 692 19,1 % 852 683 24,8 % 276 247 11,8 % 455 401 13,6 % 61 54 12,7 % 81 54 50,8 % 2 550 2 131 19,7 %

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 Produit net bancaire 3 763 3 701 3 869 4 064 4 140 4 195 4 439 Frais de gestion (2 547) (2 456) (2 403) (2 497) (2 642) (2 596) (2 519) Résultat brut d'exploitation 1 217 1 245 1 467 1 567 1 498 1 599 1 920 Coût du risque (296) (475) (423) (556) (533) (480) (532) Résultat avant impôt 934 831 1 044 998 973 1 133 1 399 Résultat net - part du groupe 709 637 785 772 720 820 1 011

Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 Produit net bancaire 1 489 1 489 1 506 1 614 1 622 1 622 1 731 Frais de gestion (1 043) (1 025) (999) (980) (1 080) (1 060) (1 034) Résultat brut d'exploitation 445 464 508 634 542 562 697 Coût du risque (125) (228) (195) (266) (216) (222) (237) Résultat avant impôt 329 290 315 352 330 343 469 Résultat net - part du groupe 252 210 230 278 235 244 344 RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 Produit net bancaire 1 454 1 467 1 517 1 616 1 614 1 620 1 740 Frais de gestion (1 085) (1 038) (1 008) (1 084) (1 112) (1 060) (1 017) Résultat brut d'exploitation 368 429 509 531 502 560 723 Coût du risque (100) (176) (159) (205) (228) (184) (196) Résultat avant impôt 270 252 350 328 274 386 526 Résultat net - part du groupe 208 194 281 248 211 269 372

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES M€ T1-24pf T2-24pf T3-24pf T4-24pf T1-25 T2-25 T3-25 Produit net bancaire 287 280 280 291 327 388 390 Frais de gestion (153) (145) (142) (160) (177) (211) (212) Résultat brut d'exploitation 134 135 139 131 150 177 178 Coût du risque (24) (22) (24) (38) (38) (36) (59) Résultat avant impôt 109 112 114 94 112 142 120 Résultat net - part du groupe 80 83 84 69 82 107 87

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance