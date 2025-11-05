Le CN fait état du transport des céréales en octobre

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait établi un nouveau record pour le transport des céréales pour le mois d’octobre. Le CN a transporté plus de 3,39 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien le mois dernier, soit 110 000 tonnes métriques de plus que son précédent record pour octobre et le meilleur résultat mensuel jamais enregistré par la Compagnie.

« Au CN, nos clients comptent sur nous pour livrer, et notre équipe de cheminots continue de relever ce défi. Cette performance démontre ce qu’il est possible d’accomplir grâce à une bonne collaboration avec nos clients, une planification réfléchie, et une exécution rigoureuse. Nous sommes fiers de transporter les céréales canadiennes de façon sécuritaire et efficace afin de livrer pour les agriculteurs, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement et l’économie. »

- Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe des Affaires commerciales au CN



Plan d’exploitation hivernale du CN

Le CN poursuit la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau alors que les mois plus froids commencent. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.