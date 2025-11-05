Bénévoles Canada réagit au budget fédéral de 2025 : « Il est impossible de bâtir un Canada fort sans les gens qui le maintienne ensemble »

OTTAWA, Ontario, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le budget fédéral de 2025 parle de « Bâtir un Canada fort », mais comment pouvons-nous développer cette force si nous laissons de côté les personnes et les organisations qui maintiennent notre pays ensemble ?

Bénévoles Canada exprime aujourd’hui sa profonde déception face au budget fédéral de 2025, qui a été présenté comme un plan visant à « Bâtir un Canada fort » sans mentionner de manière notable le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif du Canada, l’infrastructure du bénévolat ou les millions de Canadiens et de Canadiennes qui soutiennent nos communautés au quotidien.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d’abord investir dans les gens », a déclaré la Dre Megan Conway, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada. « Les bénévoles sont l’épine dorsale de nos systèmes sociaux et économiques. Ils et elles nourrissent les familles, soutiennent les personnes âgées, accueillent les personnes nouvellement arrivées au pays et renforcent ce que les Canadiens et les Canadiennes considèrent comme leur chez-eux. Pourtant, leurs contributions sont invisibles dans notre plan économique national. »

Le secteur canadien des organismes sans but lucratif et de bienfaisance représente 8,3 % du PIB, emploie 2,5 millions de personnes et mobilise plus de 24 millions de bénévoles. En 2023, les Canadiens et les Canadiennes ont consacré 4,1 milliards d’heures au bénévolat, ce qui équivaut à 2,4 millions d’emplois à temps plein et représente une valeur estimée entre 45 et 50 milliards de dollars par année. Pourtant, le bénévolat encadré a diminué de 28 % depuis 2018, signalant ainsi la perte de 1,2 milliard d’heures de soutien communautaire à un moment où les banques alimentaires, les hôpitaux et les programmes pour les personnes âgées peinent à répondre à la demande croissante.

Dans sa soumission prébudgétaire, Bénévoles Canada demandait des investissements modestes et à fort impact, notamment 1,5 million $ pour compléter la Stratégie d'action nationale sur le bénévolat (SANB), 1 million $ pour célébrer l’Année internationale des bénévoles en 2026, et 50 000 $ pour renforcer la Semaine de l’action bénévole, la plus grande campagne de reconnaissance civique du pays. Aucune de ces priorités n’a été incluse dans le budget 2025.

« Le gouvernement parle de force économique, de résilience sociale et d’unité nationale », a ajouté Dre Conway. « In’y a toutefois aucun moyen d’atteindre ces objectifs sans le secteur sans but lucratif et de bienfaisance. Les bénévoles ne sont pas gratuits; ces personnes constituent la main-d’œuvre non rémunérée du filet de sécurité sociale du Canada. L’absence d’investissement dans ce domaine vient affaiblir les fondations qui solidifient notre pays. »

Bénévoles Canada demande au gouvernement fédéral de renouer les liens avec le secteur par l’entremise de la Stratégie d'action nationale sur le bénévolat, et aussi d’établir un fonds permanent pour soutenir l’infrastructure du bénévolat et du secteur sans but lucratif afin que les communautés canadiennes restent fortes, solidaires et prêtes à relever les défis à venir.

Notre force ne se mesure pas seulement en dollars ou en dépenses. Elle se mesure aussi par les liens, la compassion et les personnes qui se soutiennent mutuellement chaque jour.

À propos de Bénévoles Canada :

Fondé en 1977, Bénévoles Canada est la voix nationale du bénévolat. Organisme de bienfaisance enregistré comptant plus de 1 100 membres organisationnels, Bénévoles Canada renforce la qualité, l’accessibilité et l’impact du bénévolat partout au pays.