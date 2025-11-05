Axi participera à la Jeddah Fintech Week 2025

SYDNEY, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un leader de la finance dans le domaine du trading en ligne de CFD et de devises, a annoncé sa participation à la Jeddah Fintech Week de cette année, qui se déroulera les 16 et 17 novembre au Jeddah Hilton à Djeddah, en Arabie saoudite.

Les participants auront l’occasion de découvrir le trading via la plateforme Axi, d’apprendre comment développer leur activité IB & Affiliate en profitant d’offres exclusives disponibles uniquement pendant l’événement, de comprendre comment devenir trader financé grâce au programme phare d’allocation de capital du courtier, Axi Select, avec un accès possible à un financement allant jusqu’à 1 million USD, et bien plus encore. « Les traders sont invités à rendre visite à notre équipe au Stand A6 et à exploiter leur avantage de trading avec Axi », a déclaré Hannah Hill, responsable de la marque et du sponsoring chez Axi. « Soucieux d’offrir à nos traders et partenaires les outils et les opportunités pour accélérer leur potentiel, nous proposons des opportunités exclusives à ne pas manquer au salon de cette année », a-t-elle poursuivi.

Les passionnés de football pourront également découvrir sur le stand d’Axi le remarquable partenariat du courtier avec le club de Manchester City, huit fois champion de Premier League. Des objets de collection exclusifs de Manchester City et les mascottes du club seront présents sur place pour des séances photos, et les participants auront la possibilité de remporter de sublimes prix offerts par le courtier.

En octobre, Axi a participé au Forex Expo Dubai 2025 et a reçu le prix « Best Trading Experience »* (Meilleure expérience de trading). En plus de cette distinction, le courtier a reçu plusieurs autres récompenses de l’industrie*, notamment « Most Reliable Broker » (Courtier le plus fiable), « Broker of the Year » (Courtier de l’année) et « Most Innovative Proprietary Trading Firm » (Société de trading pour compte propre la plus innovante) décernées par Finance Feeds, ainsi que « Best Broker MENA » (Meilleur courtier MENA) décernée par Global Forex Awards. Ces prix témoignent de son approche avant-gardiste et de sa vision ambitieuse pour l’avenir du secteur du trading.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’Axi. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.