Galapagos rapporteert financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2025 en geeft bedrijfsupdate

Strategisch evaluatieproces afgerond met de intentie om de celtherapieactiviteiten af te bouwen, wat de optimale kapitaalallocatie vertegenwoordigt ter ondersteuning van een sterkere en duurzame toekomst voor Galapagos



Verdere ontwikkeling van het leiderschapsteam sluit aan bij de strategische richting



Robuuste balans met €3,05 miljard in geldmiddelen en financiële investeringen per 30 september 2025; verwachte kaspositie eind 2025 tussen €2,975 miljard en €3,025 miljard



Management organiseert een conference call morgen, 6 november 2025, 14:00 CET / 08:00 AM ET



Mechelen, België; 5 november 2025, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag haar financiële resultaten aan voor de eerste negen maanden van 2025 en gaf een bedrijfsupdate over het derde kwartaal en tot op heden.



“We hebben onze belofte waargemaakt om een duidelijke koers voor Galapagos uit te stippelen, na de afronding van de strategische herziening van onze celtherapieactiviteiten,” aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “We hebben een team gebouwd met strategie- en businessdevelopmentcapaciteiten van wereldklasse, terwijl we ons richten op gedisciplineerd kapitaalbeheer en transformerende business development uitvoeren, ter ondersteuning van een sterker en duurzaam toekomstperspectief voor Galapagos.”



Gosebruch vervolgt: “Vooruitkijkend zullen we ons kapitaal op een strategische en gedisciplineerde manier inzetten door waardecreërende transacties na te streven. Ons business development-team is actief een breed scala aan mogelijkheden aan het beoordelen, met prioriteit voor veelbelovende small molecule- en biologics-programma’s met proof-of-concept in immunologie en oncologie en potentieel om een significante impact voor patiënten te realiseren. We geloven dat onze samenwerking met Gilead een strategisch voordeel kan zijn bij het nastreven van deze kansen. We verwachten ons te richten op transacties die betekenisvolle waarde opleveren voor patiënten en aandeelhouders, terwijl we zorgen voor effectieve risicospreiding.”



“Wij sloten het derde kwartaal af met een sterke balans die ons de flexibiliteit biedt om kapitaal strategisch toe te wijzen en te investeren in toekomstige business development opportuniteiten,” aldus Aaron Cox, CFO van Galapagos. “We verwachten het jaar af te sluiten met ongeveer €2,975 miljard tot €3,025 miljard aan geldmiddelen en financiële investeringen, exclusief business development activiteiten en wisselkoersfluctuaties. Indien de intentie om de celtherapieactiviteiten af te bouwen wordt uitgevoerd en het proces wordt afgerond, verwachten we tegen eind 2026 een neutrale tot positieve kasstroom te realiseren, exclusief business development activiteiten en wisselkoersfluctuaties.”



Derde kwartaal 2025 en recente bedrijfsupdate

Uitkomst van het proces rond strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten van Galapagos

Op 21 oktober 2025 kondigde Galapagos haar intentie aan om de celtherapieactiviteiten af te bouwen als onderdeel van de voortdurende transformatie van het bedrijf. Deze intentie is onder voorbehoud van de afronding van de overlegprocedures met de ondernemingsraden in België en Nederland, gedurende welke Galapagos de bedrijfsactiviteiten zal blijven voortzetten. Galapagos zal eventuele haalbare voorstellen om alle of een deel van de celtherapieactiviteiten over te nemen, in overweging nemen, mocht een dergelijk voorstel zich tijdens het proces voordoen.

Indien de intentie tot afbouw uiteindelijk wordt uitgevoerd, zal dit naar verwachting een impact hebben op ongeveer 365 medewerkers in Europa, de VS en China, en zou dit leiden tot sluiting van vestigingen in Leiden (Nederland), Basel (Zwitserland), Princeton en Pittsburgh (VS) en Shanghai (China).

De resterende Galapagos-organisatie zal naar verwachting tegen eind 2026 een gestroomlijnde organisatie zijn met ongeveer 35-40 medewerkers, die zich zal herpositioneren voor langetermijngroei via baanbrekende business development, terwijl ze een toegewijde aanwezigheid zal behouden in haar hoofdkantoor in Mechelen, België, en haar hub in Chicago, Illinois (VS).

Corporate

Het senior leiderschap is verder versterkt met de benoeming van Fred Blakeslee als Executive Vice President en General Counsel op 16 oktober, en Sooin Kwon als Chief Business Officer en Dan Grossman als Chief Strategy Officer, met ingang van 4 augustus. Deze benoemingen hebben sterke capaciteiten op het vlak van ondernemingsbestuur, business development en strategische evaluatie toegevoegd aan het leiderschapsteam.

Als onderdeel van de inspanning van het bedrijf voor langetermijnbestuur en strategische continuïteit, werden verschillende wijzigingen in de Raad van Bestuur aangekondigd: Dawn Svoronos en Jane Griffiths werden via coöptatie benoemd als Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurders, ter vervanging van Peter Guenter en Simon Sturge, met ingang van 28 juli. Dr. Neil Johnston is via coöptatie benoemd tot Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurder, met ingang van 1 november. Daarnaast is Devang Bhuva, momenteel Senior Vice President Corporate Development en Alliance Management bij Gilead, eveneens via coöptatie benoemd tot Niet-Uitvoerende Niet-Onafhankelijke Bestuurder, met ingang van 1 november. In verband met deze coöptaties zijn de Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurders Dr. Elisabeth Svanberg en Dr. Susanne Schaffert, evenals de Niet-Uitvoerende Niet-Onafhankelijke Bestuurder en huidige CFO van Gilead, Andrew Dickinson, met ingang van 1 november afgetreden. Binnen afzienbare tijd wordt verwacht dat er een bijkomende Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd, als onderdeel van de inspanningen van de Raad van Bestuur om een evenwichtige en gediversifieerde samenstelling te behouden, met passende capaciteiten en profielen.



Klinische pijplijn

GLPG5101, een CD19 CAR-T kandidaat in fase 1/2 in acht hematologische maligniteiten

Twee abstracts zijn geaccepteerd voor een mondelinge en posterpresentatie tijdens de 67 e Annual Meeting and Exposition van de American Society of Hematology (ASH), die plaatsvindt in Orlando van 6 tot 9 december.

Annual Meeting and Exposition van de American Society of Hematology (ASH), die plaatsvindt in Orlando van 6 tot 9 december. In augustus verleende de FDA een RMAT-status aan GLPG5101 voor de behandeling van recidief/refractair mantelcellymfoom.

GLPG3667, een kleine molecule TYK2-remmer in twee fase 3-bepalende studies bij systemische lupus erythematodes (SLE) en dermatomyositis (DM)

Zowel de SLE- als de DM-studies zijn goed gevorderd, en topline-resultaten van beide studies worden begin 2026 verwacht.

Op 26 oktober presenteerde Galapagos in vitro farmacologische gegevens tijdens de American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2025, die wijzen op differentiatie van GLPG3667 ten opzichte van andere TYK2-remmers bij hun klinische doseringsregimes.

Financiële prestaties

Kerngetallen eerste negen maanden van 2025 (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst/verlies (-) per aandeel)

30 september 2025 30 september 2024 % Wijziging Opbrengsten uit leveringen 29,3 19,1 +53% Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 182,1 181,0 +1% Totale netto-omzet 211,4 200,1 +6% Kost van verkochte producten (29,3) (19,1) +53% R&D-kosten (351,9) (238,2) +48% Algemene-, administratieve, verkoop- en marketingkosten (109,0) (93,2) +17% Bijzondere waardevermindering van celtherapie- activiteiten (204,8) - Overig bedrijfsresultaat 21,4 24,8 -14% Bedrijfsverlies (462,2) (125,6) +368% Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten (50,5) 31,8 Netto overig financieel resultaat 30,4 71,7 Inkomstenbelasting 19,3 1,7 Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (463,0) (20,4) Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 1,7 69,2 Nettowinst/nettoverlies (-) van de periode (461,3) 48,8 Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) (7,0) 0,7 Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 3.050,1 3.338,8

Gedetailleerde financiële informatie over de eerste negen maanden van 2025

Het totaal bedrijfsverlies uit voortgezette activiteiten liep op tot €462,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €125,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Dit bedrijfsverlies werd negatief beïnvloed door een bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten van €204,8 miljoen naar aanleiding van het eerder door het bedrijf aangekondigde proces voor strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, en door de uitgevoerde strategische reorganisatie zoals aangekondigd in januari 2025, voor een bedrag van €135,5 miljoen. Dit laatste toont zich in ontslagvergoedingen van €47,5 miljoen, in kosten voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingen van €45,5 miljoen, in bijzondere waardeverminderingen op vast actief gerelateerd aan kleine moleculen activiteiten van €9,5 miljoen, in transactiekosten van €21,4 miljoen, in de versnelde erkenning van de niet-kaskosten voor inschrijvingsrechtenplannen gerelateerd aan good leavers voor €9,8 miljoen en in overige bedrijfskosten van €1,8 miljoen.

De totale netto-omzet bedroeg €211,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 vergeleken met €200,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot het Galapagos drug discovery platform bedroeg €172,6 miljoen in de eerste negen maanden van beide 2025 en 2024. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 september 2025 bevat €896,4 miljoen toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf. De royalty’s op Jyseleca® van Gilead bedroegen €8,3 miljoen in de negen maanden van 2025 (€8,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

bedroeg €211,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 vergeleken met €200,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot het Galapagos drug discovery platform bedroeg €172,6 miljoen in de eerste negen maanden van beide 2025 en 2024. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 30 september 2025 bevat €896,4 miljoen toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf. De royalty’s op Jyseleca® van Gilead bedroegen €8,3 miljoen in de negen maanden van 2025 (€8,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). De kost van verkochte producten bedroeg €29,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 vergeleken met €19,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2024, en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet.

bedroeg €29,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 vergeleken met €19,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2024, en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2025 bedroegen €351,9 miljoen, vergeleken met €238,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Toegenomen personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen), de bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (gerelateerde aan kleine moleculen programma’s) en de kost voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten leidden tot deze toename van kosten van onderzoek en ontwikkeling.

in de eerste negen maanden van 2025 bedroegen €351,9 miljoen, vergeleken met €238,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Toegenomen personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen), de bijzondere waardeverminderingen op vaste activa (gerelateerde aan kleine moleculen programma’s) en de kost voor de vroegtijdige beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten leidden tot deze toename van kosten van onderzoek en ontwikkeling. De verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten bedroegen €109,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, ten opzichte van €93,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Deze toename was voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen) en hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies (transactiekosten).

bedroegen €109,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, ten opzichte van €93,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Deze toename was voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten (hoofdzakelijk ontslagvergoedingen) en hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies (transactiekosten). De bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten is het gevolg van het eerder door het bedrijf aangekondigde proces voor strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waarbij de onderneming de realiseerbare waarde van de activa in verband met de celtherapieactiviteiten heeft beoordeeld in overeenstemming met IAS 36. De realiseerbare waarde werd lager geschat dan de boekwaarde van de activa. Bijgevolg heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering van €204,8 miljoen opgenomen om de boekwaarde van de activa van de celtherapie in overeenstemming te brengen met het strategische voornemen van de onderneming om de celtherapieactiviteiten af te bouwen, wat resulteerde in een volledige bijzondere waardevermindering van zowel de bijbehorende goodwill als de immateriële activa en een gedeeltelijke bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa.

is het gevolg van het eerder door het bedrijf aangekondigde proces voor strategische alternatieven voor de celtherapieactiviteiten, waarbij de onderneming de realiseerbare waarde van de activa in verband met de celtherapieactiviteiten heeft beoordeeld in overeenstemming met IAS 36. De realiseerbare waarde werd lager geschat dan de boekwaarde van de activa. Bijgevolg heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering van €204,8 miljoen opgenomen om de boekwaarde van de activa van de celtherapie in overeenstemming te brengen met het strategische voornemen van de onderneming om de celtherapieactiviteiten af te bouwen, wat resulteerde in een volledige bijzondere waardevermindering van zowel de bijbehorende goodwill als de immateriële activa en een gedeeltelijke bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa. Overig bedrijfsresultaat nam af van €24,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2024 naar €21,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, voornamelijk als gevolg van lagere subsidies, lagere opbrengsten uit R&D steunmaatregelen en geen doorrekeningen aan Alfasigma.

Het netto financieel verlies in de eerste negen maanden van 2025 bedroegen €20,1 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €103,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2024.

Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten liepen op tot een negatief bedrag van €50,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, vergeleken met €31,8 miljoen positieve reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten in de eerste negen maanden van 2024, en waren voornamelijk toe te schrijven aan €29,1 miljoen aan negatieve reële waarde aanpassingen van financiële investeringen, €44,0 miljoen aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, deels gecompenseerd door een positief effect van €22,7 miljoen als gevolg van de afwikkeling van een hedging instrument.

liepen op tot een negatief bedrag van €50,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, vergeleken met €31,8 miljoen positieve reële waarde aanpassingen en netto wisselkoerswinsten in de eerste negen maanden van 2024, en waren voornamelijk toe te schrijven aan €29,1 miljoen aan negatieve reële waarde aanpassingen van financiële investeringen, €44,0 miljoen aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar, deels gecompenseerd door een positief effect van €22,7 miljoen als gevolg van de afwikkeling van een hedging instrument. Netto overige financiële opbrengsten bedroegen €30,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2025, in vergelijking met €71,7 miljoen netto overige financiële opbrengsten in de eerste negen maanden van 2024. Intrestopbrengsten liepen op tot €31,4 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 in vergelijking met intrestopbrengsten van €70,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2024, als gevolg van een daling van de intrestvoeten en een verschuiving van beleggingen in termijndeposito’s die financiële opbrengsten genereren naar beleggingen in money market funds die reële waarde aanpassingen genereren. De positieve reële waarde aanpassingen en intrestopbrengsten van geldmiddelen, kasequivalenten en financiële investeringen exclusief alle wisselkoersresultaten bedroegen €77,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2025 (tegenover €108,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

De inkomstenbelastingen bedroegen €19,3 miljoen voor de eerste negen maanden van 2025. De stijging wordt voornamelijk verklaard door de tegenboeking van de uitgestelde belastingverplichtingen gerelateerd aan geactiveerde immateriële activa met betrekking tot de celtherapieactiviteiten, aangezien de onderneming een bijzondere waardevermindering op deze immateriële activa heeft geboekt.



Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in de eerste negen maanden van 2025 van €463,0 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in de eerste negen maanden van 2024 van €20,4 miljoen.



De nettowinst uit beëindigde activiteiten gerelateerd aan Jyseleca® in de eerste negen maanden van 2025 bedroeg €1,7 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in de eerste negen maanden van 2024 van €69,2 miljoen. Het nettoresultaat uit beëindigde activiteiten omvatte €10,4 miljoen aan R&D kosten, voornamelijk gerelateerd aan de definitieve afwikkeling van betwiste kosten met Alfasigma, en €11,4 miljoen aan overige bedrijfsopbrengsten in verband met de reële waarde aanpassing van de te ontvangen voorwaardelijke vergoeding van Alfasigma als gevolg van een aangepaste verkoopprognose. De bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten in de eerste negen maanden van 2024 was voor het grootste deel het gevolg van de meerwaarde van €52,3 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma.



Galapagos rapporteerde een nettoverlies in de eerste negen maanden van 2025 van €461,3 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in de eerste negen maanden van 2024 van €48,8 miljoen.



Kaspositie

Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €3.050,1 miljoen op 30 september 2025, in vergelijking met €3.317,8 miljoen op 31 december 2024. De geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen bevatten $2.161,1 miljoen in U.S. dollar ($726,9 miljoen op 31 december 2024) die wisselkoerswinsten of -verliezen in het financieel resultaat kunnen veroorzaken onder invloed van EUR/USD wisselkoersfluctuaties, gezien de functionele munteenheid van het bedrijf EUR is (geconverteerd aan een koers van 1,1741 €/$ op 30 september 2025).



Een totale netto-afname in geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen van €267,7 miljoen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2025, vergeleken met een netto-afname van €345,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2024. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €145,1 miljoen, inclusief een inkomende kasstroom van €77,7 miljoen gerelateerd aan opbrengsten uit financiële investeringen, (ii) 118,6 miljoen wisselkoersverliezen, positieve wijzigingen in reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijzigingen in te ontvangen interesten, (iii) €20,0 miljoen converteerbare lening uitgegeven aan een derde partij, en (iv) een inkomende kasstroom van €16,0 miljoen uit de verkoop/aankoop van dochterondernemingen.



Financiële prognose

Galapagos verwacht 2025 af te sluiten met ongeveer € 2,975 miljard tot € 3,025 miljard aan geldmiddelen, kasequivalenten en financiële investeringen, exclusief business development activiteiten en wisselkoerseffecten. In het geval dat de Raad van Bestuur daadwerkelijk zou overgaan tot een volledige afbouw van de celtherapieactiviteiten (d.w.z. als het voornemen wordt bevestigd na overlegprocedures met de ondernemingsraad), verwacht het bedrijf de volgende uitgaven in verband met de celtherapieactiviteiten: €100 miljoen tot €125 miljoen aan operationele kasimpact van het vierde kwartaal van 2025 in 2026 en €150 miljoen tot €200 miljoen aan éénmalige kasimpact voor herstructurering in 2026. Als het voornemen tot afbouw wordt uitgevoerd en voltooid is, verwacht het bedrijf tegen het einde van 2026 een neutrale tot positieve cashflow te hebben, exclusief business development activiteiten en wisselkoerseffecten.



Addendum



Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (-) (niet-geauditeerd)



Geconsolideerde resultatenrekening

Negen maanden eindigend op 30 september (in duizenden €, behalve gegevens per aandeel) 2025 2024 Opbrengsten uit leveringen 29.332 19.124 Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 182.094 181.030 Totale netto-omzet 211.426 200.154 Kost van verkochte producten (29.281) (19.124) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (351.909) (238.270) Verkoop- en marketingkosten (4.401) (10.177) Algemene en administratieve kosten (104.616) (83.013) Bijzondere waardevermindering van celtherapieactiviteiten (204.753) - Overig bedrijfsresultaat 21.374 24.813 Bedrijfsverlies (462.160) (125.617) Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten (50.565) 31.762 Overige financiële opbrengsten 32.470 72.553 Overige financiële kosten (2.029) (814) Verlies voor belastingen (482.284) (22.116) Belastingen 19.287 1.710 Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (462.997) (20.406) Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 1.735 69.181 Nettowinst/nettoverlies (-) (461.262) 48.775 Nettowinst/nettoverlies (-) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de groep (461.262) 48.775 Gewone en verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (7,00) 0,74 Gewoon en verwaterd verlies per aandeel van voortgezette activiteiten (7,03) (0,31)



Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (-)

Negen maanden eindigend

op 30 september (in duizenden €) 2025 2024 Nettowinst/nettoverlies (-) (461.262) 48.775 Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting - 74 Reële waarde aanpassing financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat (6.130) (1.329) Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten (414) 338 Realisatie van koersverschillen door verkoop van buitenlandse activiteiten - 4.095 Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen (6.544) 3.178 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de groep (467.806) 51.953 Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan: Voortgezette activiteiten (469.541) (21.587) Beëindigde activiteiten 1.735 73.540 Totaalresultaat, na belastingen (467.806) 51.953



Geconsolideerde balans (niet-geauditeerd)

(in duizenden €) 30 september 2025 31 december 2024 Activa Goodwill - 70.010 Immateriële vaste activa andere dan goodwill 7.422 164.862 Materiële vaste activa 105.617 122.898 Uitgestelde belastingvorderingen 838 1.474 Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling 116.997 132.729 Langlopende te ontvangen voorwaardelijke vergoeding 48.919 42.465 Eigenvermogensinvesteringen 46.844 52.941 Overige langlopende activa 2.490 8.708 Converteerbare lening 20.766 - Langlopende financiële investeringen - 200.182 Vaste activa 349.893 796.269 Voorraden 22.948 51.192 Handels- en overige vorderingen 45.330 47.476 Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling 32.342 39.882 Kortlopende financiële investeringen 2.985.656 3.053.334 Geldmiddelen en kasequivalenten 64.458 64.239 Geblokkeerde rekening - 41.163 Overige vlottende activa 11.287 31.049 Vlottende activa uit voortgezette activiteiten 3.162.021 3.328.335 Groep van activa die wordt afgestoten en geclassificeerd is als aangehouden voor verkoop - 11.115 Totaal vlottende activa 3.162.021 3.339.450 Totaal activa 3.511.914 4.135.719 Eigen vermogen en schulden Aandelenkapitaal 293.937 293.937 Uitgiftepremies 2.736.994 2.736.994 Overige reserves (9.288) (3.158) Omrekeningsverschillen 3.058 3.472 Overgedragen verlies (577.738) (134.306) Totaal eigen vermogen 2.446.963 2.896.939 Pensioenverplichtingen 2.107 2.099 Uitgestelde belastingschulden - 20.660 Langlopende leasingschulden 5.764 8.243 Overige langlopende schulden 24.207 33.821 Langlopende over te dragen opbrengsten 666.310 838.876 Langlopende schulden 698.388 903.699 Kortlopende leasingschulden 1.738 3.479 Handels- en overige schulden 100.633 98.877 Voorzieningen 33.722 - Belastingverplichtingen 349 249 Kortlopende over te dragen opbrengsten 230.121 232.476 Kortlopende schulden 366.563 335.081 Totaal schulden 1.064.951 1.238.780 Totaal eigen vermogen en schulden 3.511.914 4.135.719



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (niet-geauditeerd)

Negen maanden eindigend op

30 september (in duizenden €) 2025 2024 Nettowinst/nettoverlies (-) van de periode (461.262) 48.775 Aanpassing voor niet-kas transacties 381.147 24.291 Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom (49.726) (71.525) Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom (37.259) (68.206) Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten 112.140 (50.804) Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen - (3.598) Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen (1.792) - Afname van over te dragen opbrengsten (174.921) (198.927) Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (231.673) (319.994) Betaalde intresten (386) (592) Ontvangen intresten 22.310 60.523 Betaalde inkomstenbelasting (246) (594) Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (209.995) (260.657) Aankoop van materiële vaste activa (12.100) (11.300) Aankoop van immateriële vaste activa (155) (65.110) Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 76 - Aankoop van financiële investeringen (3.051.834) (2.021.246) Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan financiële investeringen 55.376 15.511 Verkoop van financiële investeringen 3.204.274 2.281.471 Ontvangsten uit de afwikkeling van een hedging instrument 22.745 Converteerbare lening uitgegeven aan derde partij (20.000) - Inkomende/uitgaande (-) kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen 17.809 (10.209) Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat - (36.880) Netto kasstroom gegenereerd in investeringsactiviteiten 216.191 152.237 Betaling van leasingschulden (2.868) (3.320) Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten (2.868) (3.320) Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten 3.328 (111.740) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode 64.239 166.810 Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten 3.328 (111.740) Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten (3.109) 453 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 64.458 55.523



Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-geauditeerd)

(in duizenden €) Aandelen-kapitaal Uitgifte-premies Omrekenings-verschillen Overige

reserves Over-gedragen

verlies Totaal Op 1 januari 2024 293.937 2.736.994 (1.201) (5.890) (228.274) 2.795.566 Nettowinst 48.775 48.775 Andere elementen van het totaalresultaat 4.329 (1.151) 3.178 Totaalresultaat 4.329 (1.151) 48.775 51.953 Op aandelen gebaseerde vergoedingen 15.051 15.051 Op 30 september 2024 293.937 2.736.994 3.128 (7.041) (164.448) 2.862.570 Op 1 januari 2025 293.937 2.736.994 3.472 (3.158) (134.306) 2.896.939 Nettoverlies (461.262) (461.262) Andere elementen van het totaalresultaat (414) (6.130) (6.544) Totaalresultaat (414) (6.130) (461.262) (467.806) Op aandelen gebaseerde vergoedingen 17.830 17.830 Op 30 september 2025 293.937 2.736.994 3.058 (9.288) (577.738) 2.446.963

Bijlage