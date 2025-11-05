Redevances OR publie ses résultats pour le troisième trimestre de 2025

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de 2025. Les montants qui sont présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants

20 326 onces d’équivalent d’or (« OEO 1 ») gagnées (18 408 OEO au T3 2024 2 );

») gagnées (18 408 OEO au T3 2024 ); Produits provenant des redevances et des flux de 71,6 millions de dollars (42,0 millions de dollars au T3 2024);

Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de 64,6 millions de dollars (34,6 millions de dollars au T3 2024);

Marge monétaire 3 de 69,3 millions de dollars ou 96,7 % (40,4 millions de dollars ou 96,3 % au T3 2024);

de 69,3 millions de dollars ou 96,7 % (40,4 millions de dollars ou 96,3 % au T3 2024); Bénéfice net de 82,8 millions de dollars, ou 0,44 $ par action de base (13.4 millions de dollars, ou 0,07 $ par action de base au T3 2024);

Bénéfice ajusté 3 de 42,3 millions de dollars, ou 0,22 $ par action de base (21,2 millions de dollars, ou 0,11 $ par action de base au T3 2024);

de 42,3 millions de dollars, ou 0,22 $ par action de base (21,2 millions de dollars, ou 0,11 $ par action de base au T3 2024); Aucune dette grâce au remboursement intégral de la facilité de crédit renouvelable (remboursements de 35,4 millions de dollars au troisième trimestre 2025);

Solde de trésorerie de 57,0 millions de dollars au 30 septembre 2025;

Versement d'un montant supplémentaire de 5,0 millions de dollars canadiens à Sable Resources Ltd. lié à une étape importante de découverte associée à la cible AuWest de TDG Gold Corp. dans le nord de la Colombie-Britannique;

Deuxième paiement de 10,0 millions de dollars sur le flux aurifère Cascabel effectué par OR Royalties International Ltd. (« OR Royalties International »), une filiale de la Société; et

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payé le 15 octobre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 septembre 2025 à la fermeture des bureaux.

Après le 30 septembre 2025

Réception d'un montant de 49,0 millions de dollars de la part de Harmony Gold Mining Co Ltd. (« Harmony ») pour les actions détenues par OR Royalties International à la clôture de la transaction d'acquisition de MAC Copper Limited par Harmony (4 000 000 d'actions à 12,25 $ par action); et

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 15 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2025.

Commentaire de la direction

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « La vigueur de nos flux de trésorerie au troisième trimestre nous a permis de rembourser le solde restant de notre facilité de crédit renouvelable. Nous sommes exempts de dette pour la première fois en plus de 10 ans. Avec un profil de liquidité total d'environ un milliard de dollars, nous continuons de travailler d'arrache-pied dans notre quête disciplinée d'autres occasions de croissance rentables.

En examinant notre portefeuille, nous sommes ravis que Ramelius Resources ait publié l'étude d'intégration de Dalgaranga, qui prévoit désormais une première production d'or au début de l'année civile 2026, et que Dalgaranga joue un rôle essentiel dans la voie empruntée par Ramelius pour devenir un producteur de 500 000 onces d'or au cours des cinq prochaines années. Toujours en Australie, nous sommes ravis de compter désormais officiellement Harmony Gold parmi nos nouveaux partenaires opérationnels à la mine CSA, l'acquisition de MAC Copper par Harmony étant désormais finalisée. Il va sans dire que nous sommes très impatients de découvrir comment Harmony compte optimiser davantage la mine à l'avenir. En ce qui concerne les principaux développements déterminants de notre portefeuille attendus avant la fin de l'année, nous suivrons de près la mise à jour de l'étude de faisabilité d'Orla Mining pour South Railroad, ainsi que les mises à jour d'Osisko Développement et de Solidus Resources concernant leurs projets de construction de mines à court terme à Cariboo et Spring Valley, respectivement. Peu après, et désormais reportée au début de l'année prochaine, nous attendons l'étude d'expansion du district Island Gold d'Alamos Gold. »

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. :

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel : htaylor@ORroyalties.com

Notes :

(1) Onces d’équivalent d’or

Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances et les flux. Les onces d’argent et les tonnes de cuivre provenant d’ententes de redevances et de flux ont été converties en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent et de tonnes de cuivre gagnées par le prix moyen de l’once d’argent ou du cuivre par tonne pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’once d’or pour la période. Les redevances en trésorerie, et les autres métaux et matières premières ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’once d’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Or (i) 3 457 $ 2 474 $ 3 021 $ 2 296 $ Argent (ii) 39,40 $ 29,43 $ 32,76 $ 27,22 $ Cuivre (iii) 9 797 $ 9 210 $ 9 556 $ 9 131 $ Taux de change ($ CA/$ US) (iv) 0,7261 0,7332 0,7152 0,7351

(i) Le prix moyen représente le prix pm par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (ii) Le prix moyen représente le prix par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (iii) Le prix moyen représente le prix par tonne en dollars américains selon le London Metal Exchange. (iv) Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (« T3 2024 »).

(3) Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Marge monétaire

La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits est une mesure financière non conforme aux IFRS. La marge monétaire (en dollars) est définie par Redevances OR comme étant les produits moins le coût des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) est obtenue en divisant la marge monétaire (en dollars) par les produits.

La direction utilise la marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits pour évaluer la capacité de Redevances OR à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses redevances, de ses flux de métaux et de ses autres droits. La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, ainsi que des mesures déterminées conformément aux normes IFRS de comptabilité telles que la marge brute et les flux de trésorerie d'exploitation, pour évaluer la performance de Redevances OR par rapport à des pairs de l'industrie minière qui présentent ces mesures sur une base similaire. La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits ne vise qu'à fournir de l'information additionnelle aux investisseurs et aux analystes et ne devraient pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Elles n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation de la marge monétaire par type de droits (en milliers de dollars et en pourcentage des produits) est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 30 septembre

Neuf mois terminés

le 30 septembre

2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Droits de redevances Produits 42 734 28 207 121 709 95 026 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (251 ) (49 ) (567 ) (233 ) Marge monétaire (en dollars) 42 483 28 158 121 142 94 793 Épuisement (2 697 ) (2 026 ) (8 815 ) (10 048 ) Profit brut 39 786 26 132 112 327 84 745 Droits de flux Produits 28 891 13 770 65 196 39 389 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (2 116 ) (1 521 ) (5 979 ) (4 324 ) Marge monétaire (en dollars) 26 775 12 249 59 217 35 065 Épuisement (7 462 ) (4 951 ) (16 701 ) (13 084 ) Profit brut 19 313 7 298 42 516 21 981 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 69 258 40 407 180 359 129 858 Divisée par : produits totaux 71 625 41 977 186 905 134 415 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 96,7 % 96,3 % 96,5 % 96,6 % Total – profit brut 59 099 33 430 154 843 106 726

Bénéfice ajusté et bénéfice ajusté par action de base

Le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base sont des mesures financières non conformes aux IFRS et sont définis par Redevances OR en excluant les éléments suivants du bénéfice net (perte nette) et du bénéfice (perte) par action : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs et la reprise de pertes de valeur passées liées aux droits de redevances, de flux de métaux et autres droits, les variations de la provision pour pertes de crédit attendues, les radiations et les dépréciations d'investissements, les gains (pertes) à la cession d’actifs, les gains (pertes) sur placements, la quote-part du gain (perte) d’entreprises associées, les coûts de transaction et autres items tels que les gains (pertes) hors caisse, ainsi que l'impact de l'impôt sur le revenu sur ces éléments. Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

La direction utilise le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de Redevances OR dans son ensemble pour les périodes présentées, pour aider à la planification et à la prévision des résultats opérationnels futurs, et pour compléter l'information contenue dans ses états financiers consolidés. La direction estime qu'en plus des mesures préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité, telles que le bénéfice net (perte nette) et le bénéfice net (perte nette) par action de base, les investisseurs et les analystes utilisent le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer les résultats de l'activité sous-jacente de Redevances OR, en particulier parce que les éléments exclus ne sont généralement pas inclus dans les prévisions annuelles de Redevances OR. Bien que les ajustements au bénéfice net (perte nette) et au bénéfice net (perte nette) par action de base dans ces mesures comprennent des éléments qui sont à la fois récurrents et non récurrents, la direction croit que le bénéfice ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont des mesures utiles de la performance de Redevances OR parce qu'ils s'ajustent pour des éléments qui peuvent ne pas être reliés ou avoir un effet disproportionné sur la période pendant laquelle ils sont constatés, avoir un impact sur la comparabilité des résultats d'exploitation de base d'une période à l'autre, ne pas toujours refléter la performance d'exploitation sous-jacente de l'entreprise et/ou ne pas être nécessairement indicatifs des résultats d'exploitation futurs. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont destinés à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Ils n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 30 septembre

Neuf mois terminés

le 30 septembre

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars,

à l’exception des montants par action) $ $ $ $ Bénéfice net 82 845 13 409 140 843 9 162 Ajustements : Dépréciation des droits de redevances, de flux de métaux et autres droits 5 495 - 5 495 49 558 (Gain) perte de change (300 ) (540 ) (1 125 ) 2 653 Quote-part de la perte d’entreprises associées 8 313 8 203 14 178 20 534 Variations de la provision pour pertes de crédit attendues et radiations - - - (1 399 ) Perte (gain) sur les placements 56 76 366 (3 ) Gain à la cession réputée d’une entreprise associée (54 439 ) - (54 439 ) - Reclassement du cumul des autres éléments du résultat global dans les états des résultats sur la cession réputée d’une entreprise associée 1 147 - 1 147 - Impact fiscal des ajustements (850 ) 3 (586 ) (13 083 ) Bénéfice ajusté 42 267 21 151 105 879 67 422 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 188 312 186 408 187 685 186 145 Bénéfice ajusté par action de base 0,22 0,11 0,56 0,36

Redevances OR Inc.

Bilans consolidés

Au 30 septembre 2025 et au 31 décembre 2024

(Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains) 30 septembre 31 décembre 2025 2024 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 57 042 59 096 Sommes à recevoir 3 448 3 106 Autres actifs 723 1 612 Placement détenu en vue de la vente 48 840 - 110 053 63 814 Actifs non courants Placements dans des entreprises associées - 43 262 Autres placements 178 559 74 043 Redevances, flux et autres intérêts 1 140 218 1 113 855 Goodwill 79 878 77 284 Autres actifs 8 045 5 376 1 516 753 1 377 634 Passifs Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer 5 451 5 331 Dividendes à payer 10 349 8 433 Passifs d'impôt sur le revenu 8 120 - Obligations locatives 1 249 852 25 169 14 616 Passifs non courants Obligations locatives 4 027 3 931 Dette à long terme - 93 900 Impôts sur le résultat différés 91 368 76 234 120 564 188 681 Capitaux propres Capital-actions 1 696 038 1 675 940 Surplus d’apport 64 327 63 567 Cumul des autres éléments du résultat global (57 328 ) (141 841 ) Déficit (306 848 ) (408 713 ) 1 396 189 1 188 953 1 516 753 1 377 634

Redevances OR Inc.

États consolidés des résultats

Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2025 et 2024

(Non audités)

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action)



Trois mois terminés

le 30 septembre Neuf mois terminés

le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ (retraité) (retraité) Produits 71 625 41 977 186 905 134 415 Coût des ventes (2 367 ) (1 570 ) (6 546 ) (4 557 ) Épuisement (10 159 ) (6 977 ) (25 516 ) (23 132 ) Bénéfice brut 59 099 33 430 154 843 106 726 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (4 902 ) (4 896 ) (15 799 ) (14 089 ) Développement des affaires (2 015 ) (1 106 ) (6 920 ) (3 645 ) Dépréciation des droits de redevances, de flux de métaux et autres droits (5 495 ) - (5 495 ) (49 558 ) Bénéfice d’exploitation 46 687 27 428 126 629 39 434 Produits d’intérêts 1 062 1 166 2 278 3 009 Charges financières (886 ) (1 658 ) (3 740 ) (6 500 ) Gain de change (perte) 300 540 1 125 (2 653 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées (8 313 ) (8 203 ) (14 178 ) (20 534 ) Autres gains (pertes), montant net 53 236 (76 ) 52 926 1 402 Bénéfice avant les impôts sur le résultat 92 086 19 197 165 040 14 158 Charge d’impôts sur le résultat (9 241 ) (5 788 ) (24 197 ) (4 996 ) Bénéfice net 82 845 13 409 140 843 9 162 Bénéfice net par action De base 0,44 0,07 0,75 0,05 Dilué 0,44 0,07 0,74 0,05