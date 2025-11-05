PyroGenèse annonce la tenue d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2025 et la mise à jour des activités

MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse ») (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), chef de file en matière de procédés à très haute température et d’innovation en ingénierie, ainsi que fournisseur de technologies au plasma pour l’industrie lourde et la défense, annonce aujourd’hui qu’elle tiendra une conférence téléphonique le mercredi 12 novembre 2025 à 11 h (heure de l’Est) afin de discuter des résultats financiers de la Société pour le troisième trimestre de 2025, clos le 30 septembre 2025, et de présenter une mise à jour sur l’avancement de la Société et d’autres développements. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire à l’avance au lien suivant : https://register-conf.media-server.com/register/BIda82d1e603ee4a3ea2717b09b6d60fab. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails pour se connecter.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible aux liens suivants :

Utilisateurs anglophones : https://edge.media-server.com/mmc/p/53pxbrh4

Utilisateurs francophones : https://edge.media-server.com/mmc/p/53pxbrh4/lan/fr

La webdiffusion sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société dans les jours suivant la conférence téléphonique.

À propos de PyroGenèse Inc.



PyroGenèse, une entreprise de haute technologie, est un chef de file reconnu dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés plasmas avancés et de solutions durables visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) et à offrir des alternatives économiquement attrayantes aux procédés conventionnels polluants. PyroGenèse a mis au point des technologies plasma exclusives, brevetées et de pointe, qui sont actuellement évaluées et adoptées par plusieurs chefs de file de l’industrie, pesant plusieurs milliards de dollars, dans quatre marchés majeurs : la pelletisation de minerai de fer, l’aluminium, la gestion des déchets et la fabrication additive.

Avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et de techniciens expérimentés basée à son bureau de Montréal, ainsi que deux installations de fabrication de 3 800 m² et 2 940 m², PyroGenèse conserve son avantage concurrentiel en demeurant à la fine pointe du développement technologique et de la commercialisation.

Les opérations sont certifiées ISO 9001:2015 et AS9100D, l’entreprise étant certifiée ISO depuis 1997.

Les actions de PyroGenèse sont cotées en bourse au Canada sur le TSX (TSX : PYR), aux États-Unis sur l’OTCQX (OTCQX : PYRGF) et en Allemagne sur la Bourse de Francfort (FRA : 8PY1).

Déclarations prospectives et mises en garde

Ce communiqué de presse contient de « l’information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cible », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « une opportunité existe », « est bien positionnée », « estime », « a l’intention de », « suppose », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou encore par des variantes de ces mots et expressions, ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles », « pourraient » ou « seront entrepris », « surviendront » ou « seront atteints ». De plus, toute déclaration faisant référence à des attentes, des prévisions ou d’autres caractéristiques d’événements ou de circonstances futurs constitue une déclaration prospective.

Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances quant au rendement futur, mais reflètent plutôt les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements futurs et la performance opérationnelle.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par PyroGenèse à la date du présent communiqué, sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents pouvant différer de manière significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon importante, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la dernière notice annuelle de PyroGenèse, ainsi que dans d’autres dépôts périodiques effectués ou pouvant être effectués à l’avenir auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires, tous accessibles sous le profil de PyroGenèse sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne visent pas à représenter une liste exhaustive des éléments pouvant affecter PyroGenèse. Cependant, ils doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. PyroGenèse ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement quelque déclaration prospective que ce soit, sauf si la loi applicable en matière de valeurs mobilières l’exige.

Ni la Bourse de Toronto, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto), ni le marché OTCQX Best Market n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.