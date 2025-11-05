WSP annonce ses résultats T3 2025

Solide performance avec une génération de flux de trésorerie disponible robuste et une amélioration continue des marges, témoignant d'une exécution rigoureuse et d'une efficacité opérationnelle.

Premier anniversaire de l'acquisition de POWER Engineers, qui a généré une croissance interne des produits des activités ordinaires nets d'environ 15 % au cours des douze derniers mois.

Clôture de l'acquisition de Ricardo plc, une firme mondiale de services-conseils en stratégie et ingénierie.



MONTRÉAL, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025.

WSP a enregistré une augmentation des produits des activités ordinaires nets1), du BAIIA ajusté2) et du résultat net ajusté2) d’environ 16 %, 20 % et 32 % respectivement au troisième trimestre de 2025. Ces résultats reflètent la forte hausse continue de la marge du BAIIA ajusté et la génération de flux de trésorerie disponibles, ainsi que la croissance robuste de POWER Engineers, Incorporated (« POWER Engineers »), alors que la Société franchit la première année depuis l’acquisition.

Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action,

le délai de recouvrement et les ratios) 27 septembre 2025 28 septembre 2024 27 septembre 2025 28 septembre 2024 Produits des activités ordinaires 4 533,7 $ 3 983,9 $ 13 430,9 $ 11 501,9 $ Produits des activités ordinaires nets1) 3 463,1 $ 2 996,9 $ 10 286,4 $ 8 778,2 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt (BAII) 450,8 $ 351,7 $ 1 135,6 $ 923,2 $ BAIIA ajusté2) 700,4 $ 585,4 $ 1 867,1 $ 1 551,4 $ Marge du BAIIA ajusté2) 20,2 % 19,5 % 18,2 % 17,7 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 284,5 $ 203,6 $ 708,0 $ 514,5 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 2,18 $ 1,63 $ 5,42 $ 4,13 $ Résultat net ajusté2) 368,8 $ 279,8 $ 904,5 $ 709,6 $ Résultat net ajusté par action2) 2,82 $ 2,24 $ 6,93 $ 5,69 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 440,3 $ 415,5 $ 1 262,0 $ 608,6 $ Flux de trésorerie disponibles2) 314,9 $ 291,8 $ 887,4 $ 242,0 $ Aux 27 septembre 2025 28 septembre 2024 Carnet de commandes 16 409,6 $ 14 838,7 $ Nombre approximatif d’employés 72 400 69 900 Délai de recouvrement3) 71 jours 80 jours Aux 27 septembre 2025 31 décembre 2024 Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté3) 1,4 1,8





(1) Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires. (2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter a la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières », pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaitre les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS. (3) Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 publié sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaître la composition des mesures financières supplémentaires, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continus. La dette nette, définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, exception faite de l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie, s’établissait à 3,44 G$ au 27 septembre 2025. Le BAIIA ajusté pour la période de 12 mois continus close le 27 septembre 2025 s’est établi à 2,50 G$.

Faits saillants financiers du troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025

Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires ont atteint 4,53 G$, et les produits des activités ordinaires nets, 3,46 G$, en hausse respectivement de 13,8 % et de 15,6 % par rapport au troisième trimestre de 2024. La hausse des produits des activités ordinaires nets s’explique essentiellement par une croissance découlant des acquisitions 1) de 10,1 % et une croissance interne 1) de 3,7 %. La croissance interne aux États-Unis est conforme aux attentes de la direction, compte non tenu de la diminution de la demande de services d’intervention d’urgence. En excluant l’incidence de cet élément, la croissance interne des produits des activités ordinaires nets aux États-Unis a augmenté d’environ 200 points de base (« pb ») pour atteindre 7 % pour le trimestre. La croissance interne au Royaume-Uni se situe dans le bas de la fourchette à deux chiffres au troisième trimestre de 2025. POWER Engineers a connu une croissance interne des produits des activités ordinaires nets d’environ 15 % au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport à la période correspondante précédant l’acquisition par WSP.

de 10,1 % et une croissance interne de 3,7 %. Le carnet de commandes au 27 septembre 2025 a atteint 16,4 G$, en hausse de 10,6 % pour la période de 12 mois allant du 28 septembre 2024 au 27 septembre 2025, ce qui correspond à 10,9 mois de produits des activités ordinaires 2) .

. Le BAIIA ajusté a atteint 700,4 M$ pour le trimestre, en hausse de 19,6 %, par rapport à 585,4 M$ au troisième trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté a respectivement atteint 20,2 % et 18,2 % au cours du trimestre et de la période de neuf mois, comparativement à 19,5 % et 17,7 % pour les périodes correspondantes de 2024, une augmentation respective de 70 pb et de 50 pb essentiellement attribuable à l’attention soutenue portée à la productivité. Les coûts liés aux mesures d’optimisation et de redimensionnement ont entraîné une diminution respective de 30 pb et de 40 pb de la marge du BAIIA ajusté au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025.

Le BAII pour le trimestre s’est élevé à 450,8 M$, en hausse de 99,1 M$, ou 28,2 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Cette amélioration est principalement attribuable à une augmentation du BAIIA ajusté.

Le résultat net ajusté s’est chiffré à 368,8 M$ pour le trimestre, ou 2,82 $ par action, en hausse respectivement de 31,8 % et de 25,9 % par rapport au troisième trimestre de 2024. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté et à la baisse des charges de financement.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour le trimestre s’est établi à 284,5 M$, ou 2,18 $ par action, en hausse respectivement de 39,7 % et de 33,7 %, comparativement à 203,6 M$, ou 1,63 $ par action, au troisième trimestre de 2024. L’augmentation s’explique essentiellement par la hausse du BAIIA ajusté.

Le délai de recouvrement s’établissait à 71 jours au 27 septembre 2025, contre 80 jours au 28 septembre 2024, ce qui est largement conforme à la fourchette prévisionnelle de la direction, soit 67 à 73 jours.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont élevées à 1,26 G$ pour la période de neuf mois close le 27 septembre 2025, en hausse par rapport à 608,6 M$ pour la période correspondante de 2024. Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 887,4 M$ pour la période de neuf mois close le 27 septembre 2025, ce qui représente une amélioration de 645,4 M$ par rapport à 242,0 M$ pour la période correspondante de 2024. Pour la période de 12 mois continus, les flux de trésorerie disponibles se chiffraient à 1,53 G$, ce qui correspond à 1,7 fois le résultat net attribuable aux actionnaires 3) (les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 2,04 G$ pour la période de 12 mois continus).

(les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 2,04 G$ pour la période de 12 mois continus). Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de 1,8 fois au 31 décembre 2024 à 1,4 fois au 27 septembre 2025, ce qui est largement conforme à la fourchette cible de la Société, qui va de 1,0 à 2,0 fois.

Le dividende déclaré pour le trimestre s’est établi à 0,375 $ par action, ou 49,0 M$. Ce dividende a été versé le 15 octobre 2025, soit après la clôture du troisième trimestre.



« WSP a enregistré de solides résultats au troisième trimestre, avec une croissance robuste des produits des activités ordinaires nets, du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté par action et des flux de trésorerie disponibles, malgré des dynamiques de marché en constante évolution. Nous avons également célébré le premier anniversaire de l’acquisition de POWER Engineers, une transaction stratégique qui continue de dépasser nos attentes et de renforcer notre position de leader dans l’industrie. Alors que le dernier trimestre de 2025 est en cours, notre attention se tourne vers 2026 – une année que nous abordons avec un optimisme mesuré, soutenu par la solidité de notre plateforme diversifiée et notre flexibilité financière. Nous demeurons résolument concentrés sur nos ambitions stratégiques, notamment saisir les opportunités du marché et créer une valeur durable pour nos actionnaires », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Perspectives financières 2025

Les perspectives financières présentées en date du 5 novembre 2025 visent à aider les analystes et les actionnaires à officialiser leurs visions respectives de l’exercice qui se clôturera le 31 décembre 2025. Le lecteur est averti que l’utilisation de ces renseignements à d’autres fins peut être inappropriée. Il s’agit là d’information prospective en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, fondée sur plusieurs estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Ces perspectives sont également assujetties à divers risques et autres incertitudes ainsi qu’aux hypothèses importantes présentées dans le présent communiqué et dans le rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Veuillez lire attentivement la section entière ci-dessous intitulée : « Énoncés prospectifs ».

La Société met en garde le lecteur que les hypothèses et les estimations sur lesquelles sont fondées les perspectives financières 2025 pourraient s’avérer erronées ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels de WSP pourraient grandement différer des attentes précisées par la Société dans le présent communiqué de presse.

Les fourchettes cibles ont été établies en fonction de la volatilité actuelle des taux de change et de notre évaluation annuelle, qui tient compte, entre autres facteurs, de notre programme de couverture de change. La Société n’a pas tenu compte de l’incidence financière des cessions, fusions, regroupements d’entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncées ou réalisés après la publication du présent communiqué. Pour établir les fourchettes cibles 2025, la Société a pris en considération de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, le contexte politique et la performance économique de chaque région où elle exerce ses activités.

La Société prévoit désormais clôturer l'année avec une croissance interne de moyenne à un chiffre des produits des activités ordinaires nets en devises constantes. Ces prévisions révisées tiennent compte de la croissance interne de moyenne à un chiffre des activités ordinaires nets attendue pour le segment des Amériques, portée par un volume de la demande de services d’intervention inférieur à celui du troisième trimestre 2024, ainsi que des prévisions pour la région Asie-Pacifique annoncées dans le communiqué de presse du 6 août 2025. La performance devrait se maintenir au Canada et dans la zone EMOIA. Les prévisions financières révisées pour 2025 incluent également les contributions attendues de Ricardo plc, suite à la clôture de la transaction le 9 octobre 2025.

Les perspectives financières 2025* publiées le 12 février 2025 (réitérées le 7 mai 2025 et révisées le 6 août 2025) sont réitérées, ainsi que les principales hypothèses connexes, à l'exception des modifications ci-dessous.

Fourchette cible ajustée * Fourchette cible précédente * Résultats financiers 2024 Produits des activités ordinaires Non applicable Non applicable 16,17 G$ Produits des activités ordinaires nets Entre 13,8 G$ et 14,0 G$ Entre 13,5 G$ et 14,0 G$ 12,17 G$ BAIIA ajusté Entre 2,540 G$ et 2,560 G$ Entre 2,50 G$ et 2,55 G$ 2,19 G$ Résultat avant charges de financement nettes et impôt Non applicable Non applicable 1,27 G$

* Ces informations constituent des énoncés prospectifs, fondés sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Il est conseillé au lecteur de ne pas les utiliser à d'autres fins. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez consulter l'avertissement relatif aux « énoncés prospectifs » ci-dessous.

Dividende

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 janvier 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 décembre 2025.

Rapports financiers

Ce communiqué comprend les rapports du troisième trimestre 2025 comprenant les états financiers consolidés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025. Pour obtenir une copie des résultats financiers complets pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com . Ces documents sont aussi disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca .

Conférence téléphonique et webdiffusion

WSP tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion de 8 h 00 à 9 h 00 (heure de l'Est) le 6 novembre 2025 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous pré-inscrire en utilisant ce lien . Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique est accessible en utilisant ce lien . Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, une rediffusion sera disponible dans les 24 heures suivant l'appel dans la section « Investisseurs » du site Web.

Une présentation des faits saillants et des résultats du troisième trimestre sera accessible le 5 novembre 2025 après la clôture des marchés dans la section « Investisseurs » du site Web de WSP à l'adresse www.wsp.com .

1) Mesures financières supplémentaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets représente la variation d’une période à l’autre des produits des activités ordinaires nets, à l’exclusion des produits des activités ordinaires nets des entreprises acquises ou cédées dans les 12 mois suivant l’acquisition ou précédant la cession, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison et ajustée pour exclure les produits des activités ordinaires nets des entreprises cédées. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions correspond aux produits des activités ordinaires nets de la période considérée des entreprises acquises dans les 12 mois suivant l’acquisition, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. 2) Établi d’après les produits des activités ordinaires sur 12 mois continus, en incluant les produits des activités ordinaires sur une période complète de 12 mois pour tenir compte de toutes les acquisitions. 3) Ratio non conforme aux IFRS qui n’a aucune signification normalisée selon les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net attribuable aux actionnaires s’est établi à 1,3 pour la période de 12 mois continus close le 28 septembre 2024. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour des explications sur la composition et l’utilité de ce ratio non conforme aux IFRS.

Résultats d'exploitation

Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 27 septembre 2025 28 septembre 2024 27 septembre 2025 28 septembre 2024 Produits des activités ordinaires 4 533,7 $ 3 983,9 $ 13 430,9 $ 11 501,9 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 070,6 $ 987,0 $ 3 144,5 $ 2 723,7 $ Produits des activités ordinaires nets 3 463,1 $ 2 996,9 $ 10 286,4 $ 8 778,2 $ BAII 450,8 $ 351,7 $ 1 135,6 $ 923,2 $ Charges de financement nettes 69,6 $ 79,4 $ 175,9 $ 222,3 $ Résultat avant impôt 381,2 $ 272,3 $ 959,7 $ 700,9 $ Charge d’impôt sur le résultat 96,8 $ 68,7 $ 252,0 $ 186,4 $ Résultat net 284,4 $ 203,6 $ 707,7 $ 514,5 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 284,5 $ 203,6 $ 708,0 $ 514,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle (0,3) $ — $ (0,3) $ — $ Résultat net de base par action 2,18 $ 1,63 $ 5,42 $ 4,13 $ Résultat net dilué par action 2,17 $ 1,63 $ 5,41 $ 4,11 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 130 566 139 124 687 754 130 526 578 124 686 424 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 130 905 623 125 088 690 130 885 655 125 077 815





États consolidés de la situation financière

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la période concernée.

Aux 27 septembre 2025 31 décembre 2024 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 16) 413,7 623,5 Créances clients et autres créances 3 050,1 3 390,7 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 2 543,5 2 390,8 Charges payées d’avance 184,2 396,7 Autres actifs financiers 260,3 168,0 Actifs d’impôt exigible 24,3 39,2 6 476,1 7 008,9 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 10) 1 003,8 1 066,6 Immobilisations incorporelles 1 324,1 1 539,3 Immobilisations corporelles 458,8 493,4 Goodwill (note 11) 9 445,3 9 451,5 Actifs d’impôt différé 405,0 404,1 Autres actifs 229,4 235,4 12 866,4 13 190,3 Total de l’actif 19 342,5 20 199,2 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer 2 969,4 3 261,2 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 1 493,5 1 652,7 Passifs d’impôt exigible 128,4 206,3 Provisions 163,6 121,4 Dividendes à payer aux actionnaires (note 15) 49,0 48,9 Partie courante des obligations locatives (note 10) 271,3 285,0 Partie courante de la dette à long terme (note 12) 630,3 704,9 5 705,5 6 280,4 Passifs non courants Dette à long terme (note 12) 3 225,0 3 894,5 Obligations locatives (note 10) 854,0 907,2 Provisions 386,0 466,3 Obligations au titre des prestations de retraite 207,2 202,1 Passifs d’impôt différé 179,1 176,2 4 851,3 5 646,3 Total du passif 10 556,8 11 926,7 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 8 786,0 8 272,5 Participations ne donnant pas le contrôle (0,3) — Total des capitaux propres 8 785,7 8 272,5 Total du passif et des capitaux propres 19 342,5 20 199,2





États consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la période concernée.

Troisièmes trimestres

clos les Périodes de neuf mois

closes les 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 $ $ $ $ Activités d’exploitation Résultat net 284,4 203,6 707,7 514,5 Ajustements (note 16) 210,1 141,0 569,7 428,8 Charges de financement nettes (note 8) 69,6 79,4 175,9 222,3 Charge d’impôt sur le résultat 96,8 68,7 252,0 186,4 Impôt payé (71,3) (69,5) (273,0) (193,8) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 16) (149,3) (7,7) (170,3) (549,6) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 440,3 415,5 1 262,0 608,6 Activités de financement Variation nette des montants prélevés sur les facilités de crédit et autres passifs financiers (253,9) (187,6) (749,4) 170,1 Émission de billets de premier rang non garantis — 995,5 — 995,5 Paiements de loyers (note 10) (95,5) (91,5) (284,7) (273,8) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (47,5) (63,1) (176,3) (170,8) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (48,9) (46,8) (146,7) (140,3) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 13) 4,8 2,2 11,7 4,5 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (441,0) 608,7 (1 345,4) 585,2 Activités d’investissement Produits (décaissements) nets liés aux acquisitions et aux cessions d’entreprises (2,9) (7,7) 8,4 (133,7) Entrées d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (27,5) (30,1) (82,3) (87,2) Entrées d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (2,9) (3,8) (10,2) (12,1) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,5 1,7 2,6 6,5 Augmentation des placements dans des titres — — (98,3) — Autres 8,1 7,9 17,7 7,9 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (24,7) (32,0) (162,1) (218,6) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (0,1) 3,7 13,8 1,9 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (25,5) 995,9 (231,7) 977,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à l’ouverture de la période 413,1 343,1 619,3 361,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la clôture de la période (note 16) 387,6 1 339,0 387,6 1 339,0





Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes qui peuvent être utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; les flux de trésorerie disponibles; le ratio des flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois sur le résultat net attribuable aux actionnaires des 12 derniers mois; la croissance interne (diminution de la croissance interne) des produits des activités ordinaires nets; la croissance des produits des activités ordinaires nets provenant des acquisitions; l’incidence du désinvestissement sur les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS se trouvent à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars) 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 Produits des activités ordinaires 4 533,7 $ 3 983,9 $ 13 430,9 $ 11 501,9 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 070,6 $ 987,0 $ 3 144,5 $ 2 723,7 $ Produits des activités ordinaires nets* 3 463,1 $ 2 996,9 $ 10 286,4 $ 8 778,2 $ * Total des mesures sectorielles.





Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars) 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 BAII 450,8 $ 351,7 $ 1 135,6 $ 923,2 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 31,9 $ 33,4 $ 93,5 $ 66,3 $ Coûts de mise en place du système ERP 16,6 $ 17,2 $ 52,7 $ 45,1 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 88,8 $ 81,0 $ 248,1 $ 228,4 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 67,4 $ 56,7 $ 208,1 $ 167,6 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 38,0 $ 35,7 $ 109,9 $ 99,8 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées et des coentreprises 5,4 $ 3,7 $ 13,0 $ 12,1 $ Produits d’intérêts 1,5 $ 6,0 $ 6,2 $ 8,9 $ BAIIA ajusté* 700,4 $ 585,4 $ 1 867,1 $ 1 551,4 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.





Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars, sauf les données par action) 27 septembre 2025 28 septembre 2024 27 septembre 2025 28 septembre 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires 284,5 $ 203,6 $ 708,0 $ 514,5 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 55,2 $ 45,7 $ 170,2 $ 135,4 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 31,9 $ 33,4 $ 93,5 66,3 $ Coûts de mise en place du système ERP 16,6 $ 17,2 $ 52,7 $ 45,1 $ Pertes (profits) sur les placements dans des titres lié(e)s aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (7,8) $ (6,5) $ (15,3) $ (17,4) $ (Profits) pertes latent(e)s sur instruments financiers dérivés 15,4 $ 8,0 $ (32,3) $ 29,6 $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (27,0) $ (21,6) $ (72,3) $ (63,9) $ Résultat net ajusté* 368,8 $ 279,8 $ 904,5 $ 709,6 $ Résultat net ajusté par action* 2,82 $ 2,24 $ 6,93 $ 5,69 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en millions de dollars) 27 septembre 2025 28 septembre 2024 27 septembre 2025 28 septembre 2024 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 440,3 $ 415,5 $ 1 262,0 $ 608,6 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (95,5) $ (91,5) $ (284,7) $ (273,8) $ Dépenses d’investissement nettes* (29,9) $ (32,2) $ (89,9) $ (92,8) $ Flux de trésorerie disponibles** 314,9 $ 291,8 $ 887,4 $ 242,0 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.





Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels, et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.

Les énoncés prospectifs faits par la Société dans ce communiqué de presse comprennent des énoncés quant à, notamment, nos perspectives financières révisées pour 2025, nos ambitions, notre croissance et notre potentiel futurs, notre rentabilité, au versement de dividendes, notre stratégie proposée et notre performance opérationnelle, notre objectif de saisir les opportunités du marché et créer une valeur durable pour nos actionnaires.

Les énoncés prospectifs de la Société sont fondés sur des hypothèses relatives aux activités d’exploitation et sur d’autres hypothèses que cette dernière considère comme étant raisonnables à la date à laquelle les énoncés sont faits, y compris les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse, et incluant, sans toutefois s’y limiter, les principales hypothèses à propos de ce qui suit : la conjoncture économique et politique; les attentes de croissance interne; les hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux, et l’accès à ces marchés; les taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; le recouvrement de créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par la Société; le type de contrats conclus par la Société; les marges anticipées relativement aux nouveaux contrats obtenus; l’utilisation de la main-d’œuvre par la Société; la capacité de la Société d’attirer de nouveaux clients; la capacité de la Société de retenir ses clients, les changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; la capacité de la Société de réussir l’intégration des entreprises; l’acquisition et l’intégration futures d’entreprises; la capacité de la Société de gérer la croissance; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de la Société; l’état du carnet de commandes de la Société et le nombre d’opportunités dans nos différents secteurs à présenter; les ententes de partenariats en cours ou celles que la Société conclura; les immobilisations par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-consultants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de la Société; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion des risques environnementaux et sociaux et des risques en matière de santé et de sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de la Société; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; le caractère adéquat des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des devises étrangères; les avantages et les synergies attendus des acquisitions; les lois et les règlements en matière de fiscalité auxquels la Société est assujettie et l’état des régimes d’avantages sociaux de la Société ; ainsi que les hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières pour 2025 présentées dans les communiqués de presse de la Société en date du 12 février 2025 et 6 août 2025.

Bien que WSP croit que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces hypothèses s'avéreront exactes. Pour évaluer les énoncés prospectifs, les investisseurs doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment : la complexité croissante du paysage géopolitique et des développements macroéconomiques; l’incapacité à maintenir notre positionnement concurrentiel sur un marché concurrentiel en évolution rapide; l’incapacité à adopter, à intégrer et à exploiter efficacement les technologies existantes et émergentes dans nos opérations ; l’incapacité à mettre en œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; l’augmentation des coûts immobiliers; la détérioration de notre situation financière ou de notre position nette de trésorerie; nos besoins en fonds de roulement; nos créances clients; notre endettement accru et notre mobilisation de capitaux; la dépréciation des actifs à long terme; notre exposition aux monnaies étrangères; nos impôts sur le revenu; nos obligations au titre des prestations définies sous-financées, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents que la Société rend publics, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans nos énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 et la rubrique 17 « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025, lesquels peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à cause des risques associés aux secteurs d’activités et à l’industrie de la Société de même qu’à l’économie mondiale et à cause des hypothèses avancées relativement à ces risques. De ce fait, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société en date du présent communiqué de presse, de sorte qu’ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. La Société peut également formuler verbalement des énoncés prospectifs à l’occasion. La Société recommande de lire les paragraphes précédents et les facteurs de risque énoncés à la rubrique 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 et la rubrique 17 « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025, pour obtenir une description de certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif verbal. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 75 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél.: 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com