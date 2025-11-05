L'amélioration continue des marges propulse Savaria vers de nouveaux sommets de rentabilité au T3 2025

LAVAL, Québec, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («Savaria») (TSX: SIS), un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son 3e trimestre de 2025.

Faits saillants – T3 2025 comparativement à T3 2024

Revenus de 224,8 M $, en hausse de 11,1 M $ ou 5,2 %

Profit brut de 88,1 M $, en hausse de 9,0 M $ ou 11,4 %, représentant 39,2 % des revenus, en hausse de 220 points de base

Résultat opérationnel de 27,7 M $, en hausse de 5,7 M $ ou 25,7 %, représentant 12,3 % des revenus

Résultat net de 19,5 M $ ou 0,27 $ par action sur une base diluée

BAIIA ajusté* de 47,6 M $, en hausse de 5,8 M $ ou 13,9 %, représentant 0,66 $ par action

Marge du BAIIA ajusté* de 21,2 %, en hausse de 170 points de base

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* s’est établi à 1,19

T3 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus 224 770 $ 213 634 $ 5,2 % 671 748 $ 644 422 $ 4,2 % Profit brut 88 124 $ 79 120 $ 11,4 % 259 865 $ 237 488 $ 9,4 % % des revenus 39,2 % 37,0 % 220 p.c 38,7 % 36,9 % 180 p.c Résultat opérationnel 27 695 $ 22 040 $ 25,7 % 75 645 $ 62 365 $ 21,3 % Résultat net1 19 470 $ 11 165 $ 74,4 % 48 265 $ 34 177 $ 41,2 % Résultat net dilué par action 1 0,27 $ 0,16 $ 68,8 % 0,67 $ 0,48 $ 39,6 % Résultat net ajusté *1 23 452 $ 15 179 $ 54,5 % 60 797 $ 45 526 $ 33,5 % Résultat net ajusté par action *1 0,32 $ 0,21 $ 52,4 % 0,84 $ 0,64 $ 31,3 % BAIIA ajusté * 47 556 $ 41 737 $ 13,9 % 134 941 $ 118 363 $ 14,0 % BAIIA ajusté par action * 0,66 $ 0,58 $ 13,8 % 1,88 $ 1,66 $ 13,3 % % des revenus 21,2 % 19,5 % 170 p.c 20,1 % 18,4 % 170 p.c

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.

1 Les montants pour 2024 reflètent les ajustements effectués pour T3 2024 et le cumul 2024, tel que détaillé et expliqué à la section 7 du rapport de gestion.

Mots du président exécutif du conseil et du président et chef de la direction

« Notre projet Savaria One a transformé Savaria au cours des 20 derniers mois. Nous avons comblé des écarts de compétences, optimisé l’aménagement et l’efficacité de nos usines, amélioré notre processus de gestion des stocks et accru la collaboration entre nos sites afin d’optimiser notre approvisionnement. Globalement, ces initiatives nous ont propulsés au-dessus de 20 % de BAIIA ajusté, nous permettant d’atteindre notre objectif Savaria One alors que nous conclurons ce programme couronné de succès à la fin de 2025. Les honoraires de consultation associés — d’environ 17 M $ en 2025 (20 M $ en 2024) — prendront également fin, ce qui, selon le nombre d’actions émises à ce jour, aura un impact positif supplémentaire d’environ 0,17 $ par action d’ici la fin de 2026 », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

« Nous avons bénéficié d’un rendement particulièrement solide de notre secteur Accessibilité, qui a affiché un BAIIA ajusté de 23,5 %. L’ensemble des améliorations opérationnelles que nous avons mises en place nous a également permis d’atteindre une marge brute consolidée record de 39,2 %. Ce que nous voyons, ce sont les retombées tangibles de nos efforts déployés dans le cadre de Savaria One. Même si ce programme de transformation se conclura officiellement en 2025, nos initiatives d’amélioration et notre planification se poursuivront. Nous avons commencé à instaurer une véritable culture d’amélioration continue. Un autre avantage de nos bons résultats est la solidité de notre bilan, avec plus de 290 M $ de fonds disponibles* et un ratio d’endettement ramené à 1,19, ce qui nous place en position favorable pour de futurs investissements ou acquisitions. Merci à nos 2 500 employés pour leur travail d’équipe exceptionnel », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

Résultats du 3e trimestre - T3 2025 comparativement à T3 2024

REVENUS

Les revenus ont atteint 224,8 M $, en hausse de 11,1 M $ ou 5,2 %. Cette augmentation est principalement attribuable à une croissance organique de 1,8 % combinée à un impact positif des taux de change de devises étrangères de 2,5 %. Les revenus provenant de l’acquisition de Western Elevator ont contribué à une croissance à hauteur de 0,9 %.

Secteur Accessibilité (80 % des revenus du T3 2025): Les revenus se sont établis à 180,1 M $, une hausse de 10,3 M $ ou 6,1 %.

Les revenus se sont établis à 180,1 M $, une hausse de 10,3 M $ ou 6,1 %. Secteur Équipements médicaux (20 % des revenus du T3 2025): Les revenus se sont établis à 44,7 M $, une hausse de 0,9 M $ ou 1,9 %.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 27,7 M $, en hausse de 5,7 M $ ou 25,7 %, représentant une marge opérationnelle de 12,3 %, comparé à 10,3 % au T3 2024. L’augmentation est principalement attribuable à la contribution supplémentaire des revenus et à des marges brutes plus élevées, partiellement compensée par une augmentation des frais de vente et d’administration et autres charges.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 47,6 M $ et 21,2 %, respectivement, comparativement à 41,7 M $ et 19,5 % au T3 2024.

Secteur Accessibilité: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 42,3 M $ et 23,5 %, respectivement, comparativement à 36,2 M $ et 21,3 % au T3 2024.

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 42,3 M $ et 23,5 %, respectivement, comparativement à 36,2 M $ et 21,3 % au T3 2024. Secteur Équipements médicaux: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 8,2 M $ et 18,3 %, respectivement, comparativement à 7,6 M $ et 17,4 % au T3 2024.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 41,5 M $ et ont principalement été utilisés pour des investissements en capital, une acquisition d’entreprise, le remboursement de la dette, le paiement d’intérêts et le versement de dividendes.

Au 30 septembre 2025, la Société avait une position de dette nette* de 211,0 M $ et un ratio de dette nette sur BAIIA ajusté de 1,19, comparé à 262,7 M $ et 1,63 respectivement au 31 décembre 2024.

Perspectives

En 2025, Savaria prévoit générer des revenus d’environ 925 M $, avec une marge du BAIIA ajusté légèrement au-dessus de 20 %. Cette prévision des revenus est soutenue par des augmentations de volume et de prix, des lancements de nouveaux produits, l’acquisition de Western Elevator et des effets de change favorables dans les secteurs Accessibilité et Équipements médicaux.

Malgré ces incertitudes géopolitiques, l’achèvement de Savaria One nous positionne bien pour maintenir notre rentabilité. Les améliorations structurelles ont renforcé la capacité de production, augmenté l’efficacité opérationnelle et généré des économies de coûts significatives grâce à un approvisionnement rationalisé.

En tant qu’un des chefs de file mondiaux du secteur de l’accessibilité avec de vastes opérations au Canada et aux États-Unis, Savaria évalue sa chaîne d’approvisionnement et implante des stratégies pour optimiser son empreinte manufacturière nord-américaine. Ces efforts visent à maintenir la compétitivité et à assurer un service continu à nos précieux distributeurs.

Les perspectives mentionnées ci-dessus sont un « énoncé prospectif » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et sont sujettes aux déclarations de la Société sur les énoncés prospectifs.

Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

Le rapport ESG 2024 de Savaria est disponible dans la section relations avec les investisseurs de notre site web à l'adresse savaria.com.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles, la dette nette et le ratio dette nette sur le BAIIA ajusté à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca. Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période clos le 30 septembre 2025 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR+ à sedarplus.ca.

Rapprochement du résultat net ajusté*1 et du BAIIA ajusté* avec le résultat net1

T3 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les montants par action 2025 2024 2025 2024 Résultat net1 19 470 $ 11 165 $ 48 265 $ 34 177 $ Frais des initiatives stratégiques 4 672 5 413 13 949 16 059 Autres charges (revenus) 647 47 2 811 (380 ) Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges (1 337 ) (1 446 ) (4 228 ) (4 330 ) Résultat net ajusté *1 23 452 $ 15 179 $ 60 797 $ 45 526 $ Résultat net ajusté par action *1 0,32 $ 0,21 $ 0,84 $ 0,64 $ Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges 1 337 1 446 4 228 4 330 Charge d'impôt sur le résultat 6 034 3 964 17 013 12 122 Amortissement des immobilisations corporelles 2 661 2 487 7 966 6 858 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 3 292 3 078 9 793 8 496 Amortissement des immobilisations incorporelles 7 837 7 906 22 650 22 926 Charges financières nettes 2 191 6 911 10 367 16 066 Rémunération à base d'actions 752 766 2 127 2 039 BAIIA ajusté * 47 556 $ 41 737 $ 134 941 $ 118 363 $ BAIIA ajusté par action * 0,66 $ 0,58 $ 1,88 $ 1,66 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions 72 160 540 71811 980 71 956 011 71442 982