AI 半導體創新企業 DEEPX 榮獲紐約證券交易所和世界經濟論壇肯定

裝置端 AI 領域的領導者正在實現實體 AI 時代，並吸引了華爾街的關注

首爾，南韓, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著 AI 開始永續創造實際價值，全球 AI 半導體創新企業 DEEPX（執行長 Lokwon Kim）於今日宣布，公司榮獲世界經濟論壇（WEF）於 10 月 29 日舉辦的 MINDS 獎，被評選為「永續和負責任的 AI 創新公司」，並受邀參加 10 月 23 日舉行的紐約證券交易所（NYSE）國際日活動。 在紐約證券交易所，DEEPX 從 27 個國家的 230 家私人科技領導企業中脫穎而出，獲選為代表公司之一，接受了官方採訪並參加了收盤敲鐘儀式。

在全球兩大最具影響力的舞台上獲得肯定，彰顯了 DEEPX 在全球 AI 轉型中的核心地位——尤其是在解答「AI 應在何處及如何運作？」此問題上。

DEEPX 的創立源自於執行長 Lokwon Kim 的理念：「AI 是克服人類無知的工具，代表著人類文明的下一次躍進。」 這一願景不僅超越了技術本身，更延伸至「讓 AI 融入現實世界，而非局限於資料中心」——也就是實現實體 AI。

為實現此目標，DEEPX 開發了裝置端 AI 半導體，無需依賴雲端，即可於設備內部直接執行 AI 運算。 此方法同時解決了功耗、延遲和安全性挑戰 —— 建構出能為機器人、移動出行、智慧城市和工業自動化等事務提供即時運作的的 AI 基礎設施。

DEEPX 的核心技術允許參數達數十億的大型 AI 模型能在僅 2 至 5 瓦的超低功耗範圍內達到 GPU 等級的效能運作。 獨立測試證實，與 GPU 相比，其電源效率高出多達 20 倍，系統成本則降低約 90%。 目前，Hyundai Motor Robotics Lab、POSCO DX、Baidu、LGUplus 等企業已開始進行量產部署。

DEEPX 的發展靈感源自於兩大產業基因。 首先是 Arm 的理念：正如 Arm 顛覆 Intel 並引領了手機革命一樣，DEEPX 也憑藉其超低功耗 NPU 技術，實現「超越功耗和散熱極限的 AI 半導體」。 著名的「奶油測試」（在 CES 和 Computex 上展示唯一不會融化奶油的晶片）以視覺方式證明了 DEEPX 領先業界的電源效率和散熱控制能力。

其次是 Qualcomm 的戰略：仿效 Qualcomm 憑藉其 CDMA 基礎專利建立市場主導地位，DEEPX 已累積了超過 400 項全球專利，涵蓋從 NPU 架構到運作設計的各個方面。 根據《富比士》報導，DEEPX 目前擁有的美國註冊 NPU 專利，數量超過了 Qualcomm、Arm、Intel 或 NVIDIA 的總和。

憑藉其技術實力和智慧財產權策略，DEEPX 已於 2025 年 7 月開始量產其第一代 AI 晶片 DX-M1。 該公司目前正與機器人、工業自動化和實體安全系統領域的 50 多個全球合作夥伴合作，推動其裝置端 AI 解決方案的大規模量產與現實世界部署。

DEEPX 目前正基於 Samsung 2nm 製程開發其第二代 NPU。 這款晶片能夠直接在裝置端執行參數量在 20 億到 100 億之間的生成式 AI 模型，而功耗僅約 5 瓦。 這項創新預計將減少 80% 以上對資料中心的依賴，並在不新增伺服器的情況下，將全球 AI 基礎設施容量擴張五倍。 執行長 Lokwon Kim 持續領導研發工作，堅信唯有 AI 能在工業、城市、家庭和機器人內部運作，才能成為日常智慧。

DEEPX 獲得世界經濟論壇和紐約證券交易所雙雙肯定，其意義深遠。 世界經濟論壇（政策與哲學中心）與紐約證券交易所（市場與資本中心）共同肯定了同一個願景：AI 可以朝著造福人類和地球的方向發展，同時保持經濟可行性和全球競爭力。

這項榮譽超越了一般科技獎項的意義。 它代表了一個真實世界的案例研究，證明倫理、效率和永續性可以透過技術和商業共存。

DEEPX 不僅僅是一家半導體設計公司。 它更致力於改變世界，不是仰賴科技成長的速度，而是依靠發展的方向。 秉持著「人人皆可使用 AI」的願景，DEEPX 致力於創造一個 AI 超越科技、社會和資源限制的世界——AI 能夠在人類生活的各個方面自主思考和回應，並無縫整合到各行各業、城市和日常生活中。

媒體聯絡人：

姓名 Ella Lee

電子郵件 lah@deepx.ai

此公告附帶的照片可於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99391352-fb45-49a0-94b9-9fd4963cd756 參閱