Gatekeeper annonce un placement privé par voie de prise ferme de 10 M$

ABBOTSFORD, (C.-B.), 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gatekeeper Systems Inc. (« Gatekeeper » ou la « Société ») (TSX-V : GSI) (OTC : GKPRF), un leader en matière de solutions de données et de vidéos pour les autobus scolaires, les transports en commun et les villes intelligentes, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Corporation Canaccord Genuity et Raymond James Ltée (collectivement, les « Co-chefs de file »), à titre de Co-chefs de file, aux termes de laquelle la Société a lancé un placement privé par voie de prise ferme de 4 800 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions offertes ») au prix de 2,10 $ par Action offerte (le « Prix d’offre »), pour un produit brut total de 10 080 000 $ (le « Placement »).

La Société réalisera le Placement par voie de placement privé (i) en vertu de la dispense de prospectus pour « financement de l’émetteur coté » prévue à l’article 5A.2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, (ii) aux États-Unis en vertu d’une dispense des exigences d’inscription de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et (iii) dans des territoires autres que le Canada et les États-Unis en vertu des dispenses pertinentes des exigences de prospectus ou d’inscription conformément aux lois applicables, à condition qu’il n’y ait pas d’obligation de dépôt de prospectus ou d’obligation comparable, d’obligation d’information continue ou d’obligation d’approbation réglementaire ou gouvernementale dans ces territoires.

Il est possible de consulter le document d’offre relatif au Placement (le « Document d’offre ») sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l’adresse www.gatekeeper-systems.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le Document d’offre avant de prendre une décision d’investissement au sujet des Actions offertes.

Le produit net tiré de la vente des Actions offertes sera affecté à la recherche d’occasions de croissance, au financement du fonds de roulement pour les contrats importants récemment obtenus et aux fins générales de l’entreprise, comme il est indiqué dans le Document d’offre.

La Société s’est engagée à verser aux Co-chefs de file une commission en espèces correspondant à 6,0 % du produit brut du Placement. Dans le cadre du Placement, la Société accordera aux Co-chefs de file une option leur permettant d’acheter aux fins de revente jusqu’à 1 627 476 Actions offertes supplémentaires, soit environ 34 % du nombre total d’Actions offertes au Prix d’offre, option qu’ils pourront exercer, en totalité ou en partie, à tout moment jusqu’à 48 heures avant la date de clôture du Placement.

La clôture du Placement devrait avoir lieu le 13 novembre 2025 ou vers cette date, et elle est assujettie à l’obtention par la Société de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sauf conformément aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d’une dispense de celles-ci. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque territoire que ce soit.

À propos de Gatekeeper Systems Inc.

Gatekeeper est un important fournisseur de solutions de données et de vidéos visant à rendre l’environnement de transport plus sécuritaire pour les enfants, les passagers et les conducteurs au sein des flottes de transport en commun. Gatekeeper a fourni des solutions à plus de 60 agences de transport et 3 500 districts scolaires en Amérique du Nord et a installé plus de 65 000 collecteurs de données mobiles pour des clients, lesquels collecteurs enregistrent des données et des vidéos tous les jours au moyen de plus de 200 000 appareils embarqués. Les applications logicielles hébergées de la Société permettent l’analyse vidéo assistée par l’IA pour la gestion des incidents et l’entreposage. Le modèle d’affaire de plateforme-service de la Société est centré sur les collecteurs de données mobiles, qui constituent la pierre angulaire de sa transformation en une société de données. www.gatekeeper-systems.com.

Personne-ressource :

Douglas Dyment

Président et chef de la direction

ddyment@gatekeeper-systems.com

604 864-6187

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations ou les développements réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations attendus qui sont évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations. Les déclarations prospectives sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et que l’on reconnaît généralement, mais pas toujours, à l’emploi de termes et d’expressions comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention de », « estime », « projette », « potentiel » et d’autres expressions semblables, ou à des mentions selon lesquelles des événements ou des situations « se produiront » ou « pourraient » ou « devraient » se produire.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, entre autres, des déclarations relatives aux attentes concernant l’emploi prévu du produit du Placement, aux modalités du Placement et à la date de réalisation prévue et aux approbations réglementaires prévues, de même que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart important entre les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société ou d’autres événements futurs la touchant et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs et risques comprennent, notamment : le fait que le Placement pourrait ne pas être réalisé selon les modalités ou le calendrier prévus ou ne pas être réalisé du tout; le fait que la Société pourrait ne pas obtenir toutes les approbations réglementaires requises pour le Placement, y compris celle de la Bourse de croissance TSX; le fait que la Société pourrait ne pas être en mesure d’employer le produit du Placement comme prévu; le fait que la Société pourrait avoir besoin d’un financement supplémentaire de temps à autre afin de poursuivre ses activités, financement qui pourrait ne pas être disponible au moment voulu ou selon des modalités et conditions acceptables; la conformité avec une vaste réglementation gouvernementale; le fait que la législation et la réglementation canadiennes ou étrangères pourraient avoir une incidence négative sur les activités et les résultats d’exploitation de la Société; et le fait que les marchés boursiers aient connu une volatilité qui n’a souvent rien à voir avec le rendement des entreprises et l’incidence défavorable que ces fluctuations peuvent avoir sur le cours des titres de la Société, quel que soit son rendement d’exploitation.

L’information prospective contenue dans le présent communiqué représente les attentes de la Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, elle peut changer par la suite. Les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à l’information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les avis, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs, venaient à changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.