Solvay : résultats du troisième trimestre 2025

En bonne voie pour atteindre les objectifs d'EBITDA sous-jacent et de free cash flow

Bruxelles, le 6 novembre 2025 à 7h00 CET

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net sous-jacent du T3 2025 s'est élevé à 1 044 millions d'euros, en baisse de -6,8% en organique par rapport au T3 2024, dans un environnement de marché qui reste difficile, principalement sur le marché du carbonate de soude en Asie du Sud-Est et chez Coatis.

du T3 2025 s'est élevé à 1 044 millions d'euros, en baisse de -6,8% en organique par rapport au T3 2024, dans un environnement de marché qui reste difficile, principalement sur le marché du carbonate de soude en Asie du Sud-Est et chez Coatis. L'EBITDA sous-jacent au T3 2025 atteint €232 millions, soit une baisse organique de -6,9% en glissement annuel. Il est cependant resté séquentiellement stable par rapport au T2 2025, résultant en une marge d'EBITDA sous-jacent de 22,2%. Grâce aux progrès réalisés sur les projets de transition énergétique et compte tenu des niveaux de production faibles actuellement en Europe, Solvay a décidé d'optimiser son portefeuille de quotas d'émission de CO 2 au T3 et a vendu une partie de son stock, sans toutefois modifier son profil de risque. Cela a généré environ €40 millions d'EBITDA sur le trimestre.

au T3 2025 atteint €232 millions, soit une baisse organique de -6,9% en glissement annuel. Il est cependant resté séquentiellement stable par rapport au T2 2025, résultant en une marge d'EBITDA sous-jacent de 22,2%. Grâce aux progrès réalisés sur les projets de transition énergétique et compte tenu des niveaux de production faibles actuellement en Europe, Solvay a décidé d'optimiser son portefeuille de quotas d'émission de CO au T3 et a vendu une partie de son stock, sans toutefois modifier son profil de risque. Cela a généré environ €40 millions d'EBITDA sur le trimestre. Les initiatives de réduction des coûts structurels ont généré €26 millions au T3 2025, portant les économies cumulées à €81 millions en 2025 et €191 millions depuis le début de 2024.

ont généré €26 millions au T3 2025, portant les économies cumulées à €81 millions en 2025 et €191 millions depuis le début de 2024. Le résultat net sous-jacent des activités poursuivies s'est établi à €90 millions au T3 2025, contre €108 millions au T3 2024.

s'est établi à €90 millions au T3 2025, contre €108 millions au T3 2024. Le Free cash flow 1 s'est élevé à €117 millions au T3 2025, portant le free cash flow 9M à €214 millions. Ce montant comprend environ €50 millions liés à l'optimisation du portefeuille de quotas d'émission CO 2 .

s'est élevé à €117 millions au T3 2025, portant le free cash flow 9M à €214 millions. Ce montant comprend environ €50 millions liés à l'optimisation du portefeuille de quotas d'émission CO . Le Conseil d'administration a approuvé le paiement d’un acompte sur dividende de 0,97 euro brut par action . Ce montant, stable par rapport à l'année dernière, sera versé le 21 janvier 2026.

de . Ce montant, stable par rapport à l'année dernière, sera versé le 21 janvier 2026. La dette nette sous-jacente s’établit à €1,7 milliard, ce qui correspond à un ratio d'endettement de 1,8x.

s’établit à €1,7 milliard, ce qui correspond à un ratio d'endettement de 1,8x. Confirmation des perspectives 2025 : Solvay confirme les chiffres attendus pour l'année 2025, avec un EBITDA sous-jacent entre €880 millions et €930 millions et un free cash flow¹ autour de €300 millions, avec un maximum de €300 millions d’investissements.



Troisième trimestre Neuf mois sous-jacent (en millions d'€) 2025 2024 % % organique 2025 2024 % % organique Chiffre d'affaires net 1 044 1 156 -9,7% -6,8% 3 267 3 552 -8,0% -5,5% EBITDA 232 259 -10,3% -6,9% 712 796 -10,6% -8,4% Marge d'EBITDA 22,2% 22,4% -0,1pp

21,8% 22,4% -0,6pp

FCF1 117 74 +57,9%

214 320 -33,2%

ROCE







15,4% 17,3% -1,8pp



1 Free cash flow (FCF) est ici Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies.

Philippe Kehren, CEO de Solvay

« Au troisième trimestre, notre activité Basic Chemicals a connu un niveau d'activité stable par rapport au trimestre précédent, à l'exception du carbonate de soude en Asie du Sud-Est. Notre activité Performance Chemicals a reculé séquentiellement, principalement en raison de la saisonnalité habituelle de Silica et de la non-récurrence des gains de Special Chem au T2, tandis que Coatis est resté stable à un niveau bas. Compte tenu de nos réalisations au cours des neuf premiers mois et de la manière dont l'organisation se concentre sur nos priorités, je suis confiant que nous atteindrons nos objectifs pour 2025.

Pour ce qui est du long terme, nous prenons des mesures adaptées à l'ensemble de notre portefeuille d'activités : nous préparons l'avenir en réalisant des investissements disciplinés dans des domaines où la demande est forte, notamment le peroxyde de qualité électronique, la silice circulaire et les terres rares, tout en ajustant notre empreinte industrielle si nécessaire. Et nous continuons à travailler sur la transformation de l'entreprise, en veillant à respecter notre engagement en matière d'économies de coûts structurelles. »

Perspectives 2025

Compte tenu des résultats financiers de Solvay au cours des neuf premiers mois de l'année, et ce malgré un environnement de marché difficile et des vents contraires continus liés aux taux de change, Solvay confirme ses objectifs pour 2025, comme suit :

L'EBITDA sous-jacent devrait se situer entre €880 millions et €930 millions.

Le Free cash flow aux actionnaires de Solvay des activités poursuivies des activités poursuivies aux actionnaires de Solvay devrait avoisiner €300 millions, avec un maximum de €300 millions de Capex (dépenses d'investissement), reflétant l'accent mis par la direction sur la génération de trésorerie et la couverture du dividende.

Les économies de coûts cumulées devraient dépasser €200 millions à la fin de 2025.





Calendrier financier :

Détails de la conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs

6 novembre 2025 - 14h00 CET

