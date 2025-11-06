Resultaten Solvay van het derde kwartaal 2025

Persbericht Gereglementeerde informatie

Hoogtepunten

De onderliggende netto-omzet in Kw3 2025 van €1 044 miljoen daalde organisch met -6,8% in vergelijking met Kw3 2024 in een aanhoudend uitdagende marktomgeving, voornamelijk in de Zuidoost Aziatische soda ash markt en in Coatis.

in Kw3 2025 van €1 044 miljoen daalde organisch met -6,8% in vergelijking met Kw3 2024 in een aanhoudend uitdagende marktomgeving, voornamelijk in de Zuidoost Aziatische soda ash markt en in Coatis. De onderliggende EBITDA in Kw3 2025 daalde op jaarbasis naar €232 miljoen, -6,9% organisch in vergelijking met Kw3 2024 en sequentieel stabiel ten opzichte van Kw2 2025, wat resulteerde in een onderliggende EBITDA-marge van 22,2%. Dankzij de vooruitgang die is geboekt in de energietransitieprojecten en gezien de huidige lage productieniveaus in Europa, heeft Solvay besloten om in Kw3 haar portefeuille van CO 2 -emissierechten te optimaliseren. Dit gebeurde door een deel van haar bestaande voorraad te verkopen, zonder haar risicoprofiel te wijzigen. Dit leverde circa €40 miljoen aan EBITDA op in het kwartaal.

in Kw3 2025 daalde op jaarbasis naar €232 miljoen, -6,9% organisch in vergelijking met Kw3 2024 en sequentieel stabiel ten opzichte van Kw2 2025, wat resulteerde in een onderliggende EBITDA-marge van 22,2%. Dankzij de vooruitgang die is geboekt in de energietransitieprojecten en gezien de huidige lage productieniveaus in Europa, heeft Solvay besloten om in Kw3 haar portefeuille van CO -emissierechten te optimaliseren. Dit gebeurde door een deel van haar bestaande voorraad te verkopen, zonder haar risicoprofiel te wijzigen. Dit leverde circa €40 miljoen aan EBITDA op in het kwartaal. Structurele kostenbesparende initiatieven leverden €26 miljoen op in Kw3 2025, waarmee de cumulatieve besparingen in 2025 op €81 miljoen komen, en €191 sinds het begin van 2024.

leverden €26 miljoen op in Kw3 2025, waarmee de cumulatieve besparingen in 2025 op €81 miljoen komen, en €191 sinds het begin van 2024. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €90 miljoen in Kw3 2025, tegenover €108 miljoen in Kw3 2024.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €90 miljoen in Kw3 2025, tegenover €108 miljoen in Kw3 2024. De vrije kasstroom 1 bedroeg €117 miljoen in Kw3 2025, waarmee de vrije kasstroom in de eerste negen maanden op €214 miljoen kwam. Dit omvat circa €50 miljoen aan opbrengsten van de optimalisatie van de portefeuille van CO 2 -emissierechten.

bedroeg €117 miljoen in Kw3 2025, waarmee de vrije kasstroom in de eerste negen maanden op €214 miljoen kwam. Dit omvat circa €50 miljoen aan opbrengsten van de optimalisatie van de portefeuille van CO -emissierechten. De Raad van Bestuur heeft de betaling van een interimdividend van €0,97 bruto per aandeel goedgekeurd, stabiel ten opzichte van vorig jaar, betaalbaar op 21 januari 2026.

van €0,97 bruto per aandeel goedgekeurd, stabiel ten opzichte van vorig jaar, betaalbaar op 21 januari 2026. De onderliggende nettoschuld bedroeg €1,7 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,8x.

bedroeg €1,7 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,8x. Bevestiging van de vooruitzichten voor 2025: Solvay bevestigt de verwachte cijfers voor 2025, met onderliggende EBITDA tussen €880 miljoen en €930 miljoen en vrije kasstroom1 van ongeveer €300 miljoen, met een maximum van €300 miljoen aan investeringen.



Derde kwartaal Negen maanden Onderliggend (in € miljoen) 2025 2024 % joj % organisch 2025 2024 % joj % organisch Netto omzet 1 044 1 156 -9,7% -6,8% 3 267 3 552 -8,0% -5,5% EBITDA 232 259 -10,3% -6,9% 712 796 -10,6% -8,4% EBITDA-marge 22,2% 22,4% -0,1pp

21,8% 22,4% -0,6pp

Vrije kasstroom1 117 74 +57,9%

214 320 -33,2%

ROCE







15,4% 17,3% -1,8pp



1 Vrije kasstroom is hier de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Philippe Kehren, CEO van Solvay

"In Kw3 kende ons Basic Chemicals segment een stabiel activiteitsniveau in vergelijking met het voorgaande kwartaal, behalve voor soda ash in Zuidoost-Azië. Ons Performance Chemicals segment daalde sequentieel, voornamelijk als gevolg van de gebruikelijke seizoensinvloeden bij Silica en de niet-herhaalde winsten van Special Chem in Kw2, terwijl Coatis stabiel bleef op een laag niveau. Kijkend naar wat we in de eerste negen maanden hebben bereikt en hoe de organisatie zich richt op onze prioriteiten, heb ik er vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor 2025 zullen halen.

Kijkend naar de langere termijn, ondernemen we op maat gemaakte acties binnen ons portfolio van activiteiten: we bereiden de toekomst voor door gedisciplineerde investeringen te doen in gebieden waar de vraag sterk is, waaronder peroxide van elektronische kwaliteit, circulaire silica en zeldzame aardmetalen, en door waar nodig onze industriële voetafdruk aan te passen; en we blijven werken aan de transformatie van het bedrijf en zorgen ervoor dat we onze toezegging voor structurele kostenbesparingen nakomen.”

Vooruitzichten voor 2025

Gezien de financiële prestaties van Solvay in de eerste negen maanden van het jaar, ondanks de uitdagende marktomgeving en de aanhoudende wisselkoers tegenwind, bevestigt Solvay haar vooruitzichten voor 2025 als volgt:

Onderliggende EBITDA tussen €880 miljoen en €930 miljoen

Vrije kasstroom voor Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van ongeveer €300 miljoen, met een maximum van €300 miljoen aan investeringen, wat de focus van het management op het genereren van kasmiddelen en de dekking van het dividend weerspiegelt.

De cumulatieve kostenbesparingen zullen eind 2025 de €200 miljoen overschrijden.





