VGP Trading Update

PERSBERICHT
Gereguleerde Informatie
6 november 2025, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep') heeft vandaag haar handelsupdate voor de eerste tien maanden van 2025 gepubliceerd:
- In de eerste 10 maanden werd voor een record € 89,0 miljoen aan nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten ondertekend (waarvan € 32,9 miljoen in de afgelopen 4 maanden werd getekend), waardoor het jaarlijkse gecontracteerde huurinkomen op € 461,3 miljoen1 komt
(+ € 48,7 miljoen vergeleken met 31 december 2024, ofwel +11,8% YTD).
- 47 projecten zijn in aanbouw, die een totaaloppervlakte van 1.123.000 m² omvatten (waarvan 29 projecten met een totaaloppervlakte van 747.000 m² gedurende het jaar zijn gestart) en € 90,9 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen eenmaal ze volledig gebouwd en verhuurd zijn. Daarnaast, als weerspiegeling van de aanhoudende vraag van huurders, heeft de Groep reeds toezeggingen voor 281.000 m² aan nog te ontwikkelen gebouwen, die op dit moment voor 93% zijn voorverhuurd. De projecten in aanbouw, incluis de toezeggingen aan te ontwikkelen projecten zijn per 31 oktober 2025 voor 72% voorverhuurd2.
- 16 projecten werden opgeleverd in de eerste 10 maanden, met een totaaloppervlakte van
409.000 m² en € 27 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten (waarvan 5 projecten met een totaaloppervlakte van 145.000 m² na 1 juli 2025 werden opgeleverd). Deze projecten zijn 98% verhuurd. Bovendien werd 31% van de opgeleverde gebouwen gecertificeerd met het BREEAM Outstanding-label.
- Tijdens het jaar werd 1.368.000 m² aan nieuw ontwikkelingsland verworven (waarvan 735.000 m² in de tweede jaarhelft van 2025) en werd 1.583.000 m² aan ontwikkelingsland aangewend in de nieuwe ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn gestart. De totale aangekochte en gecommitteerde ontwikkelingsgrond bedraagt 10 miljoen m² per eind oktober 2025, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,3 miljoen m² vertegenwoordigt.
- De vastgoedportefeuille3 is vrijwel volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 98% per 31 oktober 2025 (vergeleken met 98% op 30 juni 2025). Van de € 461,3 miljoen aan jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten is € 384,5 miljoen kasstroom genererend geworden, een stijging van 10% ten opzichte van december 2024. Er wordt verwacht dat nog eens € 39,1 miljoen aan huurinkomsten binnen de komende twaalf maanden opgeleverd zal worden.
- Solide liquiditeitspositie, verder versterkt door:
-
- Joint Venture distributies verwacht van circa € 80 miljoen in ’25;
- Na een principeakkoord met de Saga Joint Venture over geografische uitbreiding, wordt een derde closing met een bruto activa waarde van meer dan € 500 miljoen, verwacht vóór het einde van het jaar. Deze transactie is momenteel in due diligence;
- Verkoop van VGP Park Riga, resulterend in een cash recycling van meer dan € 34,5 miljoen;
- Herbevestiging van VGP’s investment grade rating door Fitch met een ‘stable outlook’, en het verkrijgen van een nieuwe investment grade rating “BBB- stable outlook” door S&P Global Ratings.
- De totale geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie aan het einde van de periode is jaar-op-jaar gestegen van 143 MW naar 180,8 MW (+26%). De capaciteit van projecten die in aanbouw zijn of waarvoor momenteel vergunningen worden aangevraagd/ontwerpen worden gemaakt, is gestegen van 69,7 MW naar 115,7 MW (+66%). De Groep heeft daarnaast nog 93 projecten in de pijplijn, goed voor een bijkomende 167,4 MW.
[Voor de volledige Trading Update zie de PDF in bijlage]
1 Inclusief de Joint Ventures aan 100%. Per 31 oktober bedragen de jaarlijks gecontracteerde huurinkomsten van de Joint Ventures € 291,2 miljoen.
2 Inclusief voorverhuringen op ontwikkelingsland. De portefeuille in aanbouw is 67% voorverhuurd.
3 Inclusief de Joint Ventures aan 100%
Bijlage